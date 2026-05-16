Российские войска утром атаковали Запорожье: как минимум двое раненых

Утром 16 мая армия РФ вновь нанесла удар беспилотниками по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне снова атакуют областной центр. Ранены двое мужчин, предположительно 30 и 40 лет. У них осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Перед этим Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, а впоследствии и о взрывах в регионе.

Что предшествовало?

Один человек погиб, 21 - ранен в результате вражеской атаки 15 мая по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 850 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В частности, зафиксировано:

34 авиационных удара по населенным пунктам;

603 БПЛА различной модификации атаковали города и села области;

два обстрела из РСЗО по Приморскому.

211 артиллерийских ударов.

