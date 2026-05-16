Ворог знову атакував Харків: троє постраждалих

Зранку 16 травня 2026 року війська РФ знову після нічних та ранкових ударів атакували ударними безпілотниками територію Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання у гаражний кооператив

Зокрема, зафіксовано влучання ворожої "молнії" у гаражний кооператив в Київському районі міста.

Є постраждалі

За даними ОВА, троє чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова.

Медики надають необхідну допомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Харків уночі та зранку: пошкоджено метро та цивільну інфраструктуру.

