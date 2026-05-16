Враг снова атаковал Харьков: трое пострадавших
Утром 16 мая 2026 года войска РФ вновь, после ночных и утренних ударов, атаковали территорию Харькова с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Попадание в гаражный кооператив
В частности, зафиксировано попадание вражеской "молнии" в гаражный кооператив в Киевском районе города.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, трое мужчин пострадали в результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова.
Медики оказывают необходимую помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Харьков ночью и утром: повреждены метро и гражданская инфраструктура.
