Новости Атака БпЛА на Харьков
Враг снова атаковал Харьков: трое пострадавших

Оккупанты снова атаковали Харьков с помощью "Молнии"

Утром 16 мая 2026 года войска РФ вновь, после ночных и утренних ударов, атаковали территорию Харькова с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в гаражный кооператив

В частности, зафиксировано попадание вражеской "молнии" в гаражный кооператив в Киевском районе города.

Есть пострадавшие

По данным ОВА, трое мужчин пострадали в результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова.
Медики оказывают необходимую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Харьков ночью и утром: повреждены метро и гражданская инфраструктура.

обстрел (32618) Харьков (7838) Харьковская область (2651) Харьковский район (859)
Уся стрічка новин про наші втрати і злочини параші. Якась безвихідність, блдь.
16.05.2026 09:37 Ответить
Не ний, життя йде вперед!
16.05.2026 09:52 Ответить
Ідіот по феншую?
16.05.2026 09:58 Ответить
З питаннями по феншую до Єрмака.
16.05.2026 10:56 Ответить
Щасливої дороги !!!
16.05.2026 10:33 Ответить
Не х..й шастать, кацапе рогате
16.05.2026 11:01 Ответить
Плескаючи в долоні і стрибаючи від радощів, ми стали на шлях "безвихідь" ще в 2019 році.
16.05.2026 10:11 Ответить
Судячи зі збільшення тривог в Києві, у Путіна з поплічниками якесь велике озлоблення з переходом в діарею. Ну поїде до Сі, той може з туалетним папером допоможе, щоб не смердів.
16.05.2026 11:05 Ответить
 
 