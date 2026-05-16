Враг снова атаковал Харьков: трое пострадавших

Утром 16 мая 2026 года войска РФ вновь, после ночных и утренних ударов, атаковали территорию Харькова с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в гаражный кооператив

В частности, зафиксировано попадание вражеской "молнии" в гаражный кооператив в Киевском районе города.

Есть пострадавшие

По данным ОВА, трое мужчин пострадали в результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова.

Медики оказывают необходимую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Харьков ночью и утром: повреждены метро и гражданская инфраструктура.

