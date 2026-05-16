Російські війська зранку атакували Запоріжжя: щонайменше двоє поранених
Зранку 16 травня армія РФ знову атакувала ударними безпілотниками Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни знову атакують обласний центр. Поранені - двоє чоловіків, попередньо 30 та 40 років. У них осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Перед цим Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області, а згодом і про вибухи у регіоні.
Що передувало?
Одна людина загинула, 21 - поранена внаслідок ворожої атаки 15 травня по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах
Минулої доби окупанти завдали 850 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, зафіксовано:
- 34 авіаційні удари по населених пунктах;
- 603 БпЛА різної модифікації атакували міста та села області;
- два обстріли із РСЗВ по Приморському.
- ▪️211 артилерійських ударів.
