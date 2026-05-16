Экономика России ушла в минус: первое сокращение с 2023 года, - Bloomberg
В 2026 году российская экономика впервые с 2023 года продемонстрировала спад. На фоне войны в Украине это стало ударом по планам российского диктатора Владимира Путина по обеспечению стабильного роста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Федеральная служба статистики РФ сообщила, что за первые три месяца года валовой внутренний продукт страны сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение может усилить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.
Реакция Кремля и официальные объяснения
Кроме того, в прошлом месяце Путин потребовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря мерам, ранее введенным правительством.
В то же время в Центральном банке РФ заявили, что на ситуацию в экономике могли повлиять календарные особенности. В частности, меньшее количество рабочих дней в январе и феврале, по оценкам регулятора, снизило годовой показатель роста ВВП в этом квартале примерно на полпроцента.
Вице-премьер-министр РФ Александр Новак на этой неделе признал, что у страны сейчас много экономических проблем и вызовов. Так, российское министерство экономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год - с 1,3% до 0,4%. В то же время в апреле бюджетный дефицит России достиг рекордного уровня, несмотря на резкий рост доходов от нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Издание также пишет, что за первые четыре месяца года бюджетный дефицит уже существенно превысил план на весь 2026 год.
Долгосрочное замедление экономики
В прошлом году российская экономика начала резко замедляться после того, как в октябре 2024 года Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21% и несколько месяцев держал ее на этом уровне. Так в России пытались сдержать инфляцию, которая выросла из-за больших расходов на войну. Хотя с июня прошлого года ставку начали постепенно снижать, уровень в 14,5% все еще остается слишком высоким для многих предприятий и граждан.
В то же время в марте темпы роста розничной торговли в России снова превысили 6%, хотя в январе и феврале этот показатель составлял около 2%. Также в Кремле положительно восприняли подорожание нефти и рост спроса на российскую нефть после того, как война в Иране повлияла на поставки через Ормузский пролив.
Однако даже нефтяные доходы, как отмечает Bloomberg, вряд ли смогут существенно улучшить состояние российской экономики, которая до сих пор остается в стагнации.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что из-за роста цен на нефть российский бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей, или около 2,6 млрд долларов. В то же время, по его же словам, эти деньги существенно не изменят ситуацию, поскольку такая же сумма недополученных доходов накопилась в марте и апреле. При этом он не уточнил, в каких именно сферах возникли эти потери бюджета.
російський великий бізнес входить у фазу системного ослаблення: санкції, дорогі кредити та зростання податків одночасно вдарили по ключових секторах економіки
За підсумками 2025 року три чверті найбільших компаній рф зіткнулися з падінням виручки, прибутку або взагалі стали збитковими.
28 найбільших підприємств рф втратили 8,6 трлн рублів виручки, а їхній чистий прибуток впав на 30,8% - мінус 1,9 трлн.
➡️ «Совкомфлот», що обслуговує «тіньовий флот» експорту нафти рф, втратив $648 млн через зростання витрат і ризиків обходу санкцій.
➡️ Прибуток РЖД впав у 22 рази, «Аэрофлоту» - на 65%.
Російський бізнес переходить із режиму розвитку в режим виживання: компанії урізають інвестиції та відмовляються від довгострокових проєктів.
Криза вражає ключові для бюджету рф галузі, тож навіть високі ціни на нафту вже не перекривають структурні проблеми економіки.
- Трамп рятує ЖОПУ РФ як може
- саме тому нам пропонують "то фінський сценарій" то ще щось
тому що РФ гаплик. А ті хто не вірить - беріть історію першої світової і читайте про Німеччину. РФ помре так сам - не розгромом на полі бою, а тому що економіка помре
А ви вкурсі взагалі що ми допомагаємо оркам вижити прокачуючи їхню нафту, а наші проксі сервери допомагають обходити їм обмеження від технологічних компаній. А якщо ми перекриємо нафту в ЄС то європа обмежить нам продаж пального.
Скільки фінансової допомоги надали КНР і Індія раші з 2022 року?
Також вони допомагають військовими технологіями, про це вже є статті в західній прессі, кожного тижня борти з Китаю літають в рашу типу возять бронежилети, але чогось все охороняється і з купую спецслужб. А Індія допомагає оркам також технологічно, я вас здивую але індуси значно прибавили за останнє десятиліття в науці і електроніці.
Що конкретно технологічне Індія постачає в т.з. росію?
Оголоси список.
Індія надає Росії значну технологічну підтримку у військовій сфері, часто допомагаючи обходити міжнародні санкції та забезпечуючи критично важливими компонентами для виробництва зброї. Станом на 2024-2025 роки Індія стала одним із найбільших постачальників заборонених технологій для РФ.
Основні напрямки технологічної допомоги включають:
Постачання критичної електроніки: Індійські компанії постачають до Росії мікрочіпи, схеми та інші компоненти, необхідні для виробництва високоточної зброї.
Верстати та обладнання: Індія експортує до РФ промислові верстати, які використовуються у військовому виробництві.
Обхід санкцій: Індійські фірми допомагають російським компаніям отримувати підсанкційне військове обладнання, зокрема з європейських країн (наприклад, Франції).
Обслуговування та спільне виробництво:Ракети BrahMos: Росія та Індія спільно виробляють надзвукові крилаті ракети PJ-10 BrahMos.
Запчастини: Індія постачає запчастини для літаків МіГ-29 та іншої російської техніки.
Спільні підприємства: Країни створюють спільні підприємства для обслуговування російського озброєння та розробляють плани співпраці на 2025-2026 роки.
Ші - це лише суматор того що обертається на звалиші під назвою "інтернет" - а там обертається більше фейків та лайна чим в твоєму унітазі.
Ти давай що повагоміше - першоджерело якесь.
https://www.unian.ua/world/rosiya-indiya-u-gur-diznalisya-pro-plani-viyskovoji-spivpraci-kremlya-ta-deli-13094418.html
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/08/8001739/
Там є співпраця Індії та ліліпутіна у військовій сфері - і це очевидно - БО Індія накупила КУПУ військової зброї у росії і купує її.
ЦЕ Індія купує, а не продає.
Indian Defense Giants Quietly Meet Russian Arms Firms in Moscow for Joint Projects
https://united24media.com/latest-news/indian-defense-giants-quietly-meet-russian-arms-firms-in-moscow-for-joint-projects-14133
ГУР показало іноземні верстати, які використовують російські виробники ракет
https://oboronka.mezha.ua/gur-oprilyudnilo-ponad-60-odinic-inozemnogo-obladnannya-310776/
А якщо Індія і КНР скупають російську нафту з великим дисконтом - це називається обдіраловка.
Так союзники не роблять
1. Орки не можуть перерізати західну допомогу.
2. Ми можемо припинити або значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу шляхом знищення експортних портових можливостей. Що ми і робимо.
3. Наші союзними можу значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу. Що вони і роблять.
Отож час працює на нас. Програш раші це тільки питання часу.
Німці закупили рекордні обєми СПГ в раші, ЄС типу зменшує закупівлю, але в реалі збільшує через треті країни.
Це не врятує рашу.
Повна відмова від усіх закупівель (через нафтопровід «Дружба» для Угорщини та Словаччини) запланована на 1 січня 2028 року
2. Рада ЄС узгодила регламент, який передбачає припинення дії останніх винятків і повну заборону імпорту російської нафти до 1 січня 2028 року. Ці країни будуть поетапно скорочувати залежність.
А після 28 року ЄС відмовиться від нафтопродуктів з Індії що на орківській нафті? чи може відмовиться від спг що йде через треті країни, рекордну закупівлю зробили німці?
Де логіка в тебе?
Ні не продавав.
То хто розпродає ворогам країн НАТО - СТРАТЕГІЧНІ ресурси типу нафти, газу, алмазів - якщо не ліліпутін.
Ти якось однобоко дивишся на ситуацію.
Вдруге відповідаю - НІ НЕ ПРОДАВАВ, бо нафта - це стратегічний ресурс з якого виготовляють та заправляють зброю.
З цим питанням розібралися.
Тепер що до "сралін продавав ресурси американцям".
Що ж він (сралін) міг продати ЗА ОКЕАН (що конролювався човнами хітлєра) коли у нього нічого не було, а те що було - було КРИТИЧНО необхідно прямо в країні що веде програшну війну?
Ах ти ж фантазер.
А населенню рф не потрібна валюта - бо нічого за валюту вони (населення) не купляють.
Такий сильний курс ***** - це трагедія для ліліпутіна - бо виручка від експорту йде не валюті а в *****х.
Йому давно кричать - опускай ***** - більше фублів в бюджет отримаєш... але він не може - причину дивись вище.