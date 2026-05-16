Экономика России ушла в минус: первое сокращение с 2023 года, - Bloomberg

Российская экономика падает: Путин теряет контроль над ростом

В 2026 году российская экономика впервые с 2023 года продемонстрировала спад. На фоне войны в Украине это стало ударом по планам российского диктатора Владимира Путина по обеспечению стабильного роста.

Отмечается, что Федеральная служба статистики РФ сообщила, что за первые три месяца года валовой внутренний продукт страны сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение может усилить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.

Реакция Кремля и официальные объяснения

Кроме того, в прошлом месяце Путин потребовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря мерам, ранее введенным правительством.

В то же время в Центральном банке РФ заявили, что на ситуацию в экономике могли повлиять календарные особенности. В частности, меньшее количество рабочих дней в январе и феврале, по оценкам регулятора, снизило годовой показатель роста ВВП в этом квартале примерно на полпроцента.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак на этой неделе признал, что у страны сейчас много экономических проблем и вызовов. Так, российское министерство экономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год - с 1,3% до 0,4%. В то же время в апреле бюджетный дефицит России достиг рекордного уровня, несмотря на резкий рост доходов от нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Издание также пишет, что за первые четыре месяца года бюджетный дефицит уже существенно превысил план на весь 2026 год.

Долгосрочное замедление экономики

В прошлом году российская экономика начала резко замедляться после того, как в октябре 2024 года Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21% и несколько месяцев держал ее на этом уровне. Так в России пытались сдержать инфляцию, которая выросла из-за больших расходов на войну. Хотя с июня прошлого года ставку начали постепенно снижать, уровень в 14,5% все еще остается слишком высоким для многих предприятий и граждан.

В то же время в марте темпы роста розничной торговли в России снова превысили 6%, хотя в январе и феврале этот показатель составлял около 2%. Также в Кремле положительно восприняли подорожание нефти и рост спроса на российскую нефть после того, как война в Иране повлияла на поставки через Ормузский пролив.

Однако даже нефтяные доходы, как отмечает Bloomberg, вряд ли смогут существенно улучшить состояние российской экономики, которая до сих пор остается в стагнации.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что из-за роста цен на нефть российский бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей, или около 2,6 млрд долларов. В то же время, по его же словам, эти деньги существенно не изменят ситуацию, поскольку такая же сумма недополученных доходов накопилась в марте и апреле. При этом он не уточнил, в каких именно сферах возникли эти потери бюджета.

+8
САМЕ ТОМУ

- Трамп рятує ЖОПУ РФ як може
- саме тому нам пропонують "то фінський сценарій" то ще щось

тому що РФ гаплик. А ті хто не вірить - беріть історію першої світової і читайте про Німеччину. РФ помре так сам - не розгромом на полі бою, а тому що економіка помре
16.05.2026 10:32 Ответить
16.05.2026 10:32 Ответить
+2
https://t.me/Omelyan_News/22460 Володимир Омелян, екс-міністр економіки, комісований майор ЗСУ:
російський великий бізнес входить у фазу системного ослаблення: санкції, дорогі кредити та зростання податків одночасно вдарили по ключових секторах економіки
За підсумками 2025 року три чверті найбільших компаній рф зіткнулися з падінням виручки, прибутку або взагалі стали збитковими.
28 найбільших підприємств рф втратили 8,6 трлн рублів виручки, а їхній чистий прибуток впав на 30,8% - мінус 1,9 трлн.
➡️ «Совкомфлот», що обслуговує «тіньовий флот» експорту нафти рф, втратив $648 млн через зростання витрат і ризиків обходу санкцій.
➡️ Прибуток РЖД впав у 22 рази, «Аэрофлоту» - на 65%.
Російський бізнес переходить із режиму розвитку в режим виживання: компанії урізають інвестиції та відмовляються від довгострокових проєктів.
Криза вражає ключові для бюджету рф галузі, тож навіть високі ціни на нафту вже не перекривають структурні проблеми економіки.
16.05.2026 10:31 Ответить
16.05.2026 10:31 Ответить
+2
КНР і Індія не союзники раші. Вони вигодоотримувачі - отримують ресурси раші, користуючись безпорадним станом потерпілої )
Скільки фінансової допомоги надали КНР і Індія раші з 2022 року?
16.05.2026 11:06 Ответить
16.05.2026 11:06 Ответить
Ага в німців в союзниках були Китай і Індія?

А ви вкурсі взагалі що ми допомагаємо оркам вижити прокачуючи їхню нафту, а наші проксі сервери допомагають обходити їм обмеження від технологічних компаній. А якщо ми перекриємо нафту в ЄС то європа обмежить нам продаж пального.
16.05.2026 10:40 Ответить
16.05.2026 10:40 Ответить
16.05.2026 11:06 Ответить
Вони купляють орківські ресурси це і є фіндопомога що дає оркам 100 млрд. військовий бюджет, потім з них роблять дешеву продукцію для європейськи і американських компаній, навіть ми масово купляємо.

Також вони допомагають військовими технологіями, про це вже є статті в західній прессі, кожного тижня борти з Китаю літають в рашу типу возять бронежилети, але чогось все охороняється і з купую спецслужб. А Індія допомагає оркам також технологічно, я вас здивую але індуси значно прибавили за останнє десятиліття в науці і електроніці.
16.05.2026 11:19 Ответить
16.05.2026 11:19 Ответить
Висмоктане з пальця.
Що конкретно технологічне Індія постачає в т.з. росію?
Оголоси список.
16.05.2026 11:28 Ответить
16.05.2026 11:28 Ответить
Перший пошук з ші з посиланням на наші інформджерела

Індія надає Росії значну технологічну підтримку у військовій сфері, часто допомагаючи обходити міжнародні санкції та забезпечуючи критично важливими компонентами для виробництва зброї. Станом на 2024-2025 роки Індія стала одним із найбільших постачальників заборонених технологій для РФ.

Основні напрямки технологічної допомоги включають:

Постачання критичної електроніки: Індійські компанії постачають до Росії мікрочіпи, схеми та інші компоненти, необхідні для виробництва високоточної зброї.

Верстати та обладнання: Індія експортує до РФ промислові верстати, які використовуються у військовому виробництві.

Обхід санкцій: Індійські фірми допомагають російським компаніям отримувати підсанкційне військове обладнання, зокрема з європейських країн (наприклад, Франції).

Обслуговування та спільне виробництво:Ракети BrahMos: Росія та Індія спільно виробляють надзвукові крилаті ракети PJ-10 BrahMos.

Запчастини: Індія постачає запчастини для літаків МіГ-29 та іншої російської техніки.

Спільні підприємства: Країни створюють спільні підприємства для обслуговування російського озброєння та розробляють плани співпраці на 2025-2026 роки.
16.05.2026 11:36 Ответить
16.05.2026 11:36 Ответить
Друже - ШІ тобі згенерує інформацію на основі топ вкидів пропаганди.
Ші - це лише суматор того що обертається на звалиші під назвою "інтернет" - а там обертається більше фейків та лайна чим в твоєму унітазі.
Ти давай що повагоміше - першоджерело якесь.
16.05.2026 11:40 Ответить
16.05.2026 11:40 Ответить
Може сам пошукаєш по тій інформації що я скинув

https://www.unian.ua/world/rosiya-indiya-u-gur-diznalisya-pro-plani-viyskovoji-spivpraci-kremlya-ta-deli-13094418.html

https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/08/8001739/
16.05.2026 11:47 Ответить
16.05.2026 11:47 Ответить
Там немає про постачання Індією до росії чогось.
Там є співпраця Індії та ліліпутіна у військовій сфері - і це очевидно - БО Індія накупила КУПУ військової зброї у росії і купує її.
ЦЕ Індія купує, а не продає.
16.05.2026 11:56 Ответить
16.05.2026 11:56 Ответить
Постачання критичної електроніки: Індійські компанії постачають до Росії мікрочіпи, схеми та інші компоненти, необхідні для виробництва високоточної зброї.

Верстати та обладнання: Індія експортує до РФ промислові верстати, які використовуються у військовому виробництві.

Обхід санкцій: Індійські фірми допомагають російським компаніям отримувати підсанкційне військове обладнання, зокрема з європейських країн (наприклад, Франції).
16.05.2026 11:57 Ответить
16.05.2026 11:57 Ответить
Тебе в гуглі забанили? я тобі дав інформацію забий в пошук, тобі видась посилання.
16.05.2026 12:02 Ответить
16.05.2026 12:02 Ответить
Ти пиз..н просто та і все, навіть особливо і не шукав, не бачу змісту з тобою більше дискутувати

Indian Defense Giants Quietly Meet Russian Arms Firms in Moscow for Joint Projects
https://united24media.com/latest-news/indian-defense-giants-quietly-meet-russian-arms-firms-in-moscow-for-joint-projects-14133

ГУР показало іноземні верстати, які використовують російські виробники ракет
https://oboronka.mezha.ua/gur-oprilyudnilo-ponad-60-odinic-inozemnogo-obladnannya-310776/
16.05.2026 12:07 Ответить
16.05.2026 12:07 Ответить
Клоун ти читати вмієш взагалі Індія експортує до РФ промислові верстати, які використовуються у військовому виробництві.
16.05.2026 12:10 Ответить
16.05.2026 12:10 Ответить
Ні фіндопомога - це надання ресурсів безплатно, як нам надає ЄС.
А якщо Індія і КНР скупають російську нафту з великим дисконтом - це називається обдіраловка.
Так союзники не роблять
16.05.2026 12:13 Ответить
16.05.2026 12:13 Ответить
Та яка різниця якщо вони дають їм можливість тримати військовий бюджет на рівні 100 млрд + більше чим західна допомога разом з нашим бюджетом. І продають їм компоненти для озброєння та обладнання як свої так і західні.
16.05.2026 12:18 Ответить
16.05.2026 12:18 Ответить
Різниця величезна і принципова.
1. Орки не можуть перерізати західну допомогу.
2. Ми можемо припинити або значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу шляхом знищення експортних портових можливостей. Що ми і робимо.
3. Наші союзними можу значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу. Що вони і роблять.

Отож час працює на нас. Програш раші це тільки питання часу.
16.05.2026 13:23 Ответить
16.05.2026 13:23 Ответить
З того що ви написали більшість просто розові окуляри, ми нічого значного не робимо по експорту раші, спаливши декілька бочок з нафтою, це не значний вплив, це менше чим те що ми відкрили нафтопровід.

Німці закупили рекордні обєми СПГ в раші, ЄС типу зменшує закупівлю, але в реалі збільшує через треті країни.
16.05.2026 13:50 Ответить
16.05.2026 13:50 Ответить
Нас також так звані наші союзники заставляють прокачувати орківську нафту, що дає їм міліарди долларів доходу. І вони так само купляють у орків СПГ та нафту.
16.05.2026 12:19 Ответить
16.05.2026 12:19 Ответить
1. Нафтопровід «Дружба» забезпечує приблизно 8-10% від загального обсягу морського та трубопровідного експорту нафти з росії.
Це не врятує рашу.
Повна відмова від усіх закупівель (через нафтопровід «Дружба» для Угорщини та Словаччини) запланована на 1 січня 2028 року
2. Рада ЄС узгодила регламент, який передбачає припинення дії останніх винятків і повну заборону імпорту російської нафти до 1 січня 2028 року. Ці країни будуть поетапно скорочувати залежність.

Отож час працює на нас. Програш раші це тільки питання часу.
16.05.2026 13:32 Ответить
16.05.2026 13:32 Ответить
Ви хочете виграти війну у орків допомагаючи продавати їм нафту 6 років війни? Це просто п..ц я навіть слів не маю.

А після 28 року ЄС відмовиться від нафтопродуктів з Індії що на орківській нафті? чи може відмовиться від спг що йде через треті країни, рекордну закупівлю зробили німці?
16.05.2026 13:44 Ответить
16.05.2026 13:44 Ответить
То сралін продавав хітлеру каспійську нафту?
Де логіка в тебе?
16.05.2026 11:27 Ответить
16.05.2026 11:27 Ответить
Ну ми так робимо наразі, до 24 року прокачували газ а зараз прокачуємо нафту допомагаючи оркам заробляти міліарди
16.05.2026 11:30 Ответить
16.05.2026 11:30 Ответить
Я тебе питаю - "сралін продавав хітлеру нафту"?
Ні не продавав.
То хто розпродає ворогам країн НАТО - СТРАТЕГІЧНІ ресурси типу нафти, газу, алмазів - якщо не ліліпутін.
Ти якось однобоко дивишся на ситуацію.
16.05.2026 11:42 Ответить
16.05.2026 11:42 Ответить
Сталін продавав ресурси американцям, вони давали зброю, це краще порівняння. Тимчасові союзники.
16.05.2026 11:48 Ответить
16.05.2026 11:48 Ответить
В третє запитую - "сралін продавав хітлєру нафту"?
Вдруге відповідаю - НІ НЕ ПРОДАВАВ, бо нафта - це стратегічний ресурс з якого виготовляють та заправляють зброю.
З цим питанням розібралися.
Тепер що до "сралін продавав ресурси американцям".
Що ж він (сралін) міг продати ЗА ОКЕАН (що конролювався човнами хітлєра) коли у нього нічого не було, а те що було - було КРИТИЧНО необхідно прямо в країні що веде програшну війну?
Ах ти ж фантазер.
16.05.2026 11:54 Ответить
16.05.2026 11:54 Ответить
СРСР дійсно постачав США сировину, яка була критично необхідна для американської оборонної промисловості, наприклад: хромову та марганцеву руди, платину, золото, деревину.
16.05.2026 11:56 Ответить
16.05.2026 11:56 Ответить
А орківські ІТ компанії навіть пишуть програмне забезпечення для ЄС з допомогою західних ШІ, це дурдом якийсь.
16.05.2026 10:43 Ответить
16.05.2026 10:43 Ответить
Я скажу лише одне, ***** ці падіння і санкції... кацапи дивляться лише на реальну інфляцію і курс валюти, реальна інфляція в межах 8% річних, а курс долара вже тримається коло 80 руб. за долар 3 роки і його можна спокійно купити, рубль вільно конвертується так само щодо юаня... санкції були б відчутні якщо б ми бачили падіння-девальвацію рубля хоча б 100% річних, а бажано більше і такий же рівень реальної інфляції...
16.05.2026 11:09 Ответить
16.05.2026 11:09 Ответить
Такий курс буває, якщо населенню не потрібна валюта.
А населенню рф не потрібна валюта - бо нічого за валюту вони (населення) не купляють.
Такий сильний курс ***** - це трагедія для ліліпутіна - бо виручка від експорту йде не валюті а в *****х.
Йому давно кричать - опускай ***** - більше фублів в бюджет отримаєш... але він не може - причину дивись вище.
16.05.2026 11:32 Ответить
16.05.2026 11:32 Ответить
В РФ 90% свого імпорту купує за валюту з Китаю.
16.05.2026 13:34 Ответить
16.05.2026 13:34 Ответить
 
 