Экономика России ушла в минус: первое сокращение с 2023 года, - Bloomberg

В 2026 году российская экономика впервые с 2023 года продемонстрировала спад. На фоне войны в Украине это стало ударом по планам российского диктатора Владимира Путина по обеспечению стабильного роста.

об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Федеральная служба статистики РФ сообщила, что за первые три месяца года валовой внутренний продукт страны сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение может усилить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.

Реакция Кремля и официальные объяснения

Кроме того, в прошлом месяце Путин потребовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря мерам, ранее введенным правительством.

В то же время в Центральном банке РФ заявили, что на ситуацию в экономике могли повлиять календарные особенности. В частности, меньшее количество рабочих дней в январе и феврале, по оценкам регулятора, снизило годовой показатель роста ВВП в этом квартале примерно на полпроцента.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак на этой неделе признал, что у страны сейчас много экономических проблем и вызовов. Так, российское министерство экономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год - с 1,3% до 0,4%. В то же время в апреле бюджетный дефицит России достиг рекордного уровня, несмотря на резкий рост доходов от нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Издание также пишет, что за первые четыре месяца года бюджетный дефицит уже существенно превысил план на весь 2026 год.

Долгосрочное замедление экономики

В прошлом году российская экономика начала резко замедляться после того, как в октябре 2024 года Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21% и несколько месяцев держал ее на этом уровне. Так в России пытались сдержать инфляцию, которая выросла из-за больших расходов на войну. Хотя с июня прошлого года ставку начали постепенно снижать, уровень в 14,5% все еще остается слишком высоким для многих предприятий и граждан.

В то же время в марте темпы роста розничной торговли в России снова превысили 6%, хотя в январе и феврале этот показатель составлял около 2%. Также в Кремле положительно восприняли подорожание нефти и рост спроса на российскую нефть после того, как война в Иране повлияла на поставки через Ормузский пролив.

Однако даже нефтяные доходы, как отмечает Bloomberg, вряд ли смогут существенно улучшить состояние российской экономики, которая до сих пор остается в стагнации.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что из-за роста цен на нефть российский бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей, или около 2,6 млрд долларов. В то же время, по его же словам, эти деньги существенно не изменят ситуацию, поскольку такая же сумма недополученных доходов накопилась в марте и апреле. При этом он не уточнил, в каких именно сферах возникли эти потери бюджета.