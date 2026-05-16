Економіка Росії пішла в мінус: перше скорочення з 2023 року, - Bloomberg
Російська економіка у 2026 році вперше з 2023-го показала спад. На тлі війни в Україні це стало ударом по планах російського диктатора Володимира Путіна щодо стабільного зростання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Федеральна служба статистики РФ повідомила, що за перші три місяці року валовий внутрішній продукт країни зменшився на 0,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це скорочення може посилити побоювання щодо того, що російська економіка поступово наближається до рецесії на тлі війни та високої вартості запозичень. Водночас на спад могли вплинути й окремі тимчасові чинники.
Реакція Кремля та офіційні пояснення
Крім того, минулого місяця Путін вимагав від урядовців пояснити причини уповільнення економічної активності. Тим часом він заявляв, що після падіння у лютому російська економіка у березні зросла на 1,8%, і такого результату вдалося досягти завдяки заходам, які раніше запровадив уряд.
Водночас у Центральному банку РФ заявили, що на ситуацію в економіці могли вплинути календарні особливості. Зокрема, менша кількість робочих днів у січні та лютому, за оцінками регулятора, знизила річний показник зростання ВВП у цьому кварталі приблизно на пів відсотка.
Віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак цього тижня визнав, що країна зараз має багато економічних проблем і викликів. Так, російське міністерство економіки погіршило прогноз економічного зростання на 2026 рік — із 1,3% до 0,4%. Водночас у квітні бюджетний дефіцит Росії досяг рекордного рівня, попри різке зростання доходів від нафти через ситуацію на Близькому Сході.
Видання також пише, що за перші чотири місяці року бюджетний дефіцит уже суттєво перевищив план на весь 2026 рік.
Довгострокове уповільнення економіки
Торік російська економіка почала різко сповільнюватися після того, як у жовтні 2024 року Центральний банк РФ підняв ключову ставку до рекордних 21% та кілька місяців тримав її на цьому рівні. Так у Росії намагалися стримати інфляцію, яка зросла через великі витрати на війну. Хоча з червня минулого року ставку почали поступово знижувати, рівень у 14,5% усе ще залишається занадто високим для багатьох підприємств і громадян.
Водночас у березні темпи зростання роздрібної торгівлі в Росії знову перевищили 6%, хоча у січні та лютому цей показник становив близько 2%. Також у Кремлі позитивно сприйняли подорожчання нафти та зростання попиту на російську нафту після того, як війна в Ірані вплинула на постачання через Ормузьку протоку.
Однак навіть нафтові доходи, як зазначає Bloomberg, навряд чи зможуть суттєво покращити стан російської економіки, яка досі залишається у стагнації.
Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляв, що через зростання цін на нафту російський бюджет додатково отримає 200 млрд рублів, або близько 2,6 млрд доларів. Водночас за його ж словами, ці гроші суттєво не змінять ситуацію, оскільки така сама сума недоотриманих доходів накопичилася у березні та квітні. При цьому він не уточнив, у яких саме сферах виникли ці втрати бюджету.
російський великий бізнес входить у фазу системного ослаблення: санкції, дорогі кредити та зростання податків одночасно вдарили по ключових секторах економіки
За підсумками 2025 року три чверті найбільших компаній рф зіткнулися з падінням виручки, прибутку або взагалі стали збитковими.
28 найбільших підприємств рф втратили 8,6 трлн рублів виручки, а їхній чистий прибуток впав на 30,8% - мінус 1,9 трлн.
➡️ «Совкомфлот», що обслуговує «тіньовий флот» експорту нафти рф, втратив $648 млн через зростання витрат і ризиків обходу санкцій.
➡️ Прибуток РЖД впав у 22 рази, «Аэрофлоту» - на 65%.
Російський бізнес переходить із режиму розвитку в режим виживання: компанії урізають інвестиції та відмовляються від довгострокових проєктів.
Криза вражає ключові для бюджету рф галузі, тож навіть високі ціни на нафту вже не перекривають структурні проблеми економіки.
- Трамп рятує ЖОПУ РФ як може
- саме тому нам пропонують "то фінський сценарій" то ще щось
тому що РФ гаплик. А ті хто не вірить - беріть історію першої світової і читайте про Німеччину. РФ помре так сам - не розгромом на полі бою, а тому що економіка помре
А ви вкурсі взагалі що ми допомагаємо оркам вижити прокачуючи їхню нафту, а наші проксі сервери допомагають обходити їм обмеження від технологічних компаній. А якщо ми перекриємо нафту в ЄС то європа обмежить нам продаж пального.
Скільки фінансової допомоги надали КНР і Індія раші з 2022 року?
Також вони допомагають військовими технологіями, про це вже є статті в західній прессі, кожного тижня борти з Китаю літають в рашу типу возять бронежилети, але чогось все охороняється і з купую спецслужб. А Індія допомагає оркам також технологічно, я вас здивую але індуси значно прибавили за останнє десятиліття в науці і електроніці.
Що конкретно технологічне Індія постачає в т.з. росію?
Оголоси список.
Індія надає Росії значну технологічну підтримку у військовій сфері, часто допомагаючи обходити міжнародні санкції та забезпечуючи критично важливими компонентами для виробництва зброї. Станом на 2024-2025 роки Індія стала одним із найбільших постачальників заборонених технологій для РФ.
Основні напрямки технологічної допомоги включають:
Постачання критичної електроніки: Індійські компанії постачають до Росії мікрочіпи, схеми та інші компоненти, необхідні для виробництва високоточної зброї.
Верстати та обладнання: Індія експортує до РФ промислові верстати, які використовуються у військовому виробництві.
Обхід санкцій: Індійські фірми допомагають російським компаніям отримувати підсанкційне військове обладнання, зокрема з європейських країн (наприклад, Франції).
Обслуговування та спільне виробництво:Ракети BrahMos: Росія та Індія спільно виробляють надзвукові крилаті ракети PJ-10 BrahMos.
Запчастини: Індія постачає запчастини для літаків МіГ-29 та іншої російської техніки.
Спільні підприємства: Країни створюють спільні підприємства для обслуговування російського озброєння та розробляють плани співпраці на 2025-2026 роки.
Ші - це лише суматор того що обертається на звалиші під назвою "інтернет" - а там обертається більше фейків та лайна чим в твоєму унітазі.
Ти давай що повагоміше - першоджерело якесь.
https://www.unian.ua/world/rosiya-indiya-u-gur-diznalisya-pro-plani-viyskovoji-spivpraci-kremlya-ta-deli-13094418.html
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/08/8001739/
Там є співпраця Індії та ліліпутіна у військовій сфері - і це очевидно - БО Індія накупила КУПУ військової зброї у росії і купує її.
ЦЕ Індія купує, а не продає.
Indian Defense Giants Quietly Meet Russian Arms Firms in Moscow for Joint Projects
https://united24media.com/latest-news/indian-defense-giants-quietly-meet-russian-arms-firms-in-moscow-for-joint-projects-14133
ГУР показало іноземні верстати, які використовують російські виробники ракет
https://oboronka.mezha.ua/gur-oprilyudnilo-ponad-60-odinic-inozemnogo-obladnannya-310776/
А якщо Індія і КНР скупають російську нафту з великим дисконтом - це називається обдіраловка.
Так союзники не роблять
1. Орки не можуть перерізати західну допомогу.
2. Ми можемо припинити або значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу шляхом знищення експортних портових можливостей. Що ми і робимо.
3. Наші союзними можу значно зменшити доходи раші від продажу нафти й газу. Що вони і роблять.
Отож час працює на нас. Програш раші це тільки питання часу.
Німці закупили рекордні обєми СПГ в раші, ЄС типу зменшує закупівлю, але в реалі збільшує через треті країни.
1. Зі збільшенням військової та фінансової допомоги від Європи робота зі знищення експорту нафти та газу з раші буде тільки посилюватися. І це не знищення декількох бочок а ураження критично важливих технологічних об'єктів.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у квітні 2026 року російський видобуток впав до 8,83 млн барелів на добу, що стало найнижчим показником за тривалий час.
2. Європейський Союз офіційно затвердив план повної відмови від російського газу, який передбачає припинення імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2027 року.
Саме тому німці зараз і купують рекордні обєми СПГ в раші)
Подивіться як стрімко падає рейтинг Трампа і республіканців. Скоро вони втратять контроль над конгресом і тоді ми побачимо що вигідно, а що невигідно)
Всім іншим корпораціям (я вже не кажу про виборців) - невигідні.
Нафтогазова галузь США займає становить приблизно 7,5-8% від загального ВВП США - це не раша.
8% проти 92% - хто переважить?
Так, що зниження цін на нафту - це тільки питання часу.
Це не врятує рашу.
Повна відмова від усіх закупівель (через нафтопровід «Дружба» для Угорщини та Словаччини) запланована на 1 січня 2028 року
2. Рада ЄС узгодила регламент, який передбачає припинення дії останніх винятків і повну заборону імпорту російської нафти до 1 січня 2028 року. Ці країни будуть поетапно скорочувати залежність.
Отож час працює на нас. Програш раші це тільки питання часу.
А після 28 року ЄС відмовиться від нафтопродуктів з Індії що на орківській нафті? чи може відмовиться від спг що йде через треті країни, рекордну закупівлю зробили німці?
Європейський Союз уже запровадив повну заборону на імпорт нафтопродуктів (таких як дизель чи авіаційне паливо), виготовлених із російської нафти, навіть якщо вони перероблені в третіх країнах, зокрема в Індії.
Індія здійснила перші поставки авіаційного палива до Європи з індійських НПЗ, які використовують сировину не з Росії.
Росія залишається головним постачальником сирої нафти до Індії. Станом на березень-квітень 2026 року, попри тимчасові коливання, частка російської нафти в індійському імпорті залишалася рекордно високою, сягаючи в середньому близько 33-40%. Це понад 1000% зростання порівняно з 2021 роком.
Індія зміцнила позиції як одного з ключових постачальників палива до Європи, проте у січні-лютому 2026 року експорт дизельного пального тимчасово скоротився через нові санкції ЄС та перевірки на використання російської сировини. Та в квітні, Індія експортувала значні обсяги авіапалива, а загальне зростання експорту нафтопродуктів з Індії у квітні 2026 року склало 34,66%.
Чіпи та інші компоненти в ракетах пропускаю, тому що вони продаються на любих онлайн площадках і тим корпораціям всерівно кому продавати.
А ми будемо дальше тут спорити та ситуація з 100 млрд. військовим бюджетом в раші ніяк це не змінить.
Але це не зрада).
Західна електроніка в російських ракетах опиняється не тому, що західні компанії її продають до раші, а через нелегальні поставки компаній з третіх країн.
Тут ми можемо тільки створювати додаткові перешкоди, але повністю перекрити неможливо.
Але добре те, що ми закупаємо електроніку за офіційними цінами, а раша змушена переплачувати.
Ну а щодо військового бюджету раші у 100 млрд. дол. то він цього їх економіка починає давати збій - уперше з 2023 року почалося економічне спадання.
Резерви раші виявилися не безмежними, почався надрив.
Де логіка в тебе?
Ні не продавав.
То хто розпродає ворогам країн НАТО - СТРАТЕГІЧНІ ресурси типу нафти, газу, алмазів - якщо не ліліпутін.
Ти якось однобоко дивишся на ситуацію.
Вдруге відповідаю - НІ НЕ ПРОДАВАВ, бо нафта - це стратегічний ресурс з якого виготовляють та заправляють зброю.
З цим питанням розібралися.
Тепер що до "сралін продавав ресурси американцям".
Що ж він (сралін) міг продати ЗА ОКЕАН (що конролювався човнами хітлєра) коли у нього нічого не було, а те що було - було КРИТИЧНО необхідно прямо в країні що веде програшну війну?
Ах ти ж фантазер.
А населенню рф не потрібна валюта - бо нічого за валюту вони (населення) не купляють.
Такий сильний курс ***** - це трагедія для ліліпутіна - бо виручка від експорту йде не валюті а в *****х.
Йому давно кричать - опускай ***** - більше фублів в бюджет отримаєш... але він не може - причину дивись вище.