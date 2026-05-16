Економіка Росії пішла в мінус: перше скорочення з 2023 року, - Bloomberg

Російська економіка у 2026 році вперше з 2023-го показала спад. На тлі війни в Україні це стало ударом по планах російського диктатора Володимира Путіна щодо стабільного зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Федеральна служба статистики РФ повідомила, що за перші три місяці року валовий внутрішній продукт країни зменшився на 0,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це скорочення може посилити побоювання щодо того, що російська економіка поступово наближається до рецесії на тлі війни та високої вартості запозичень. Водночас на спад могли вплинути й окремі тимчасові чинники.

Реакція Кремля та офіційні пояснення

Крім того, минулого місяця Путін вимагав від урядовців пояснити причини уповільнення економічної активності. Тим часом він заявляв, що після падіння у лютому російська економіка у березні зросла на 1,8%, і такого результату вдалося досягти завдяки заходам, які раніше запровадив уряд.

Водночас у Центральному банку РФ заявили, що на ситуацію в економіці могли вплинути календарні особливості. Зокрема, менша кількість робочих днів у січні та лютому, за оцінками регулятора, знизила річний показник зростання ВВП у цьому кварталі приблизно на пів відсотка.

Віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак цього тижня визнав, що країна зараз має багато економічних проблем і викликів. Так, російське міністерство економіки погіршило прогноз економічного зростання на 2026 рік — із 1,3% до 0,4%. Водночас у квітні бюджетний дефіцит Росії досяг рекордного рівня, попри різке зростання доходів від нафти через ситуацію на Близькому Сході.

Видання також пише, що за перші чотири місяці року бюджетний дефіцит уже суттєво перевищив план на весь 2026 рік.

Довгострокове уповільнення економіки

Торік російська економіка почала різко сповільнюватися після того, як у жовтні 2024 року Центральний банк РФ підняв ключову ставку до рекордних 21% та кілька місяців тримав її на цьому рівні. Так у Росії намагалися стримати інфляцію, яка зросла через великі витрати на війну. Хоча з червня минулого року ставку почали поступово знижувати, рівень у 14,5% усе ще залишається занадто високим для багатьох підприємств і громадян.

Водночас у березні темпи зростання роздрібної торгівлі в Росії знову перевищили 6%, хоча у січні та лютому цей показник становив близько 2%. Також у Кремлі позитивно сприйняли подорожчання нафти та зростання попиту на російську нафту після того, як війна в Ірані вплинула на постачання через Ормузьку протоку.

Однак навіть нафтові доходи, як зазначає Bloomberg, навряд чи зможуть суттєво покращити стан російської економіки, яка досі залишається у стагнації.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляв, що через зростання цін на нафту російський бюджет додатково отримає 200 млрд рублів, або близько 2,6 млрд доларів. Водночас за його ж словами, ці гроші суттєво не змінять ситуацію, оскільки така сама сума недоотриманих доходів накопичилася у березні та квітні. При цьому він не уточнив, у яких саме сферах виникли ці втрати бюджету.