Россияне атаковали Запорожский район: пострадали два человека
В субботу, 16 мая, российские войска атаковали Запорожский район, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Двое пострадавших
"Россияне нанесли удар беспилотником по Нижней Хортице. Ранения получили 36-летний и 45-летний мужчины. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
