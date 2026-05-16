Росіяни атакували Запорізький район: постраждали дві людини

У суботу, 16 травня, російські війська атакували Запорізький район, внаслідок чого постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє постраждалих

"Росіяни ударили безпілотником по Нижній Хортиці. Поранень дістали 36-річний та 45-річний чоловіки. Їм надана уся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

