В структуре ВСП создается Управление документирования военных преступлений, совершенных в условиях боевых действий

В субботу, 16 мая, министр обороны Михаил Федоров подписал совместную директиву с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о создании Управления по документированию нарушений норм права вооруженных конфликтов, совершенных в условиях боевых действий, в структуре Военной службы правопорядка.

Об этом в соцсети Х написал руководитель группы сбора и обработки информации о нарушениях норм международного гуманитарного права СБС ВСУ Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ. 

Что известно?

Речь идет о новом этапе развития системы документирования военных преступлений там, где нет доступа у правоохранителей. Основной задачей управления станет координация процесса сбора и обработки информации и материалов, полученных непосредственно в районах боевых действий, для их дальнейшего использования разведкой, в уголовных производствах, а также с целью превенции нарушений права вооруженных конфликтов.

Он отметил, что фактически Украина впервые в мире формирует такую уникальную модель.

"Она учитывает опыт государств – членов НАТО, где подчеркивается важность роли военнослужащих как первых, кто может получить доступ к доказательствам в зоне боевых действий. В то же время украинская модель будет полностью адаптирована к реалиям полномасштабной войны и необходимости документирования вероятных преступлений в режиме реального времени", – написал Мамедов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского принято решение о расширении масштабов работы по сохранению и обработке информации о возможных серьезных нарушениях международного гуманитарного права (цифровых доказательств). Координацию этого направления будет осуществлять Военная служба правопорядка ВСУ.

Читайте также: ВСУ расширяют систему сбора цифровых доказательств военных преступлений с поля боя

Александр Сырский (903) Федоров Михаил (677) Военная служба правопорядка (55)
Ще апендикс для своїх. А взагалі це сюр війскові внутрішні справи суверенної держави писати в соцмережах Х, У, Й і ТД.😸. Ну зла не вистачає. Цирк, чому ніхто з здоровим глуздом їм роти не закриє. 🤬🤬🤬
16.05.2026 20:46 Ответить
А чого повидаляли правдиві нижні коментарі? Всп створені щоб дотримуватися закону військові в тому числі і тцк ( вони ж військові)
16.05.2026 21:40 Ответить
Для тих, у кого проблеми з очима : "порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій"
"збору й обробки інформації і матеріалів, отриманих безпосередньо в районах бойових дій, для їх подальшого використання розвідкою, у кримінальних провадженнях"
Джерело: https://censor.net/ua/n4003604
16.05.2026 22:00 Ответить
"Основним завданням управління стане координація процесу збору й обробки інформації і матеріалів..." сподіваюсь такою тяжкою справою будут займатися "бійці" зі званнями не нижче них полковник...
16.05.2026 21:49 Ответить
Аби було куди бувших мусорів пристроїти.
16.05.2026 22:22 Ответить
 
 