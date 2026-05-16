В структуре ВСП создается Управление документирования военных преступлений, совершенных в условиях боевых действий
В субботу, 16 мая, министр обороны Михаил Федоров подписал совместную директиву с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о создании Управления по документированию нарушений норм права вооруженных конфликтов, совершенных в условиях боевых действий, в структуре Военной службы правопорядка.
Об этом в соцсети Х написал руководитель группы сбора и обработки информации о нарушениях норм международного гуманитарного права СБС ВСУ Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о новом этапе развития системы документирования военных преступлений там, где нет доступа у правоохранителей. Основной задачей управления станет координация процесса сбора и обработки информации и материалов, полученных непосредственно в районах боевых действий, для их дальнейшего использования разведкой, в уголовных производствах, а также с целью превенции нарушений права вооруженных конфликтов.
Он отметил, что фактически Украина впервые в мире формирует такую уникальную модель.
"Она учитывает опыт государств – членов НАТО, где подчеркивается важность роли военнослужащих как первых, кто может получить доступ к доказательствам в зоне боевых действий. В то же время украинская модель будет полностью адаптирована к реалиям полномасштабной войны и необходимости документирования вероятных преступлений в режиме реального времени", – написал Мамедов.
Напомним:
Ранее сообщалось, что приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского принято решение о расширении масштабов работы по сохранению и обработке информации о возможных серьезных нарушениях международного гуманитарного права (цифровых доказательств). Координацию этого направления будет осуществлять Военная служба правопорядка ВСУ.
"збору й обробки інформації і матеріалів, отриманих безпосередньо в районах бойових дій, для їх подальшого використання розвідкою, у кримінальних провадженнях"
Джерело: https://censor.net/ua/n4003604