У структурі ВСП створюють Управління документування воєнних злочинів, вчинених в умовах бойових дій

У суботу, 16 травня, міністр оборони Михайло Федоров підписав спільну директиву з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо створення Управління документування порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій, у структурі Військової служби правопорядку.

Про це в соцмережі Х написав керівник групи збору та обробки інформації про порушення норм міжнародного гуманітарного права СБС ЗСУ Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про новий етап розвитку системи документування воєнних злочинів там, де немає доступу у правоохоронців. Основним завданням управління стане координація процесу збору й обробки інформації і матеріалів, отриманих безпосередньо в районах бойових дій, для їх подальшого використання розвідкою, у кримінальних провадженнях, а також із метою превенції порушень права збройних конфліктів.

Він зазначив, що фактично Україна вперше у світі формує таку унікальну модель.

"Вона враховує досвід держав – членів НАТО, де наголошується на важливості ролі військовослужбовців як перших, хто може отримати доступ до доказів у зоні бойових дій. Водночас українська модель буде повністю адаптована до реалій повномасштабної війни й необхідності документування ймовірних злочинів у режимі реального часу", - написав Мамедов.

Раніше повідомлялося, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського ухвалено рішення про масштабування роботи зі збереження та обробки інформації щодо можливих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (цифрових доказів). Координацію цього напряму здійснюватиме Військова служба правопорядку ЗСУ.

