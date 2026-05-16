У структурі ВСП створюють Управління документування воєнних злочинів, вчинених в умовах бойових дій

У суботу, 16 травня, міністр оборони Михайло Федоров підписав спільну директиву з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо створення Управління документування порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій, у структурі Військової служби правопорядку.

Про це в соцмережі Х написав керівник групи збору та обробки інформації про порушення норм міжнародного гуманітарного права СБС ЗСУ Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ. 

Що відомо?

Йдеться про новий етап розвитку системи документування воєнних злочинів там, де немає доступу у правоохоронців. Основним завданням управління стане координація процесу збору й обробки інформації і матеріалів, отриманих безпосередньо в районах бойових дій, для їх подальшого використання розвідкою, у кримінальних провадженнях, а також із метою превенції порушень права збройних конфліктів.

Він зазначив, що фактично Україна вперше у світі формує таку унікальну модель.

"Вона враховує досвід держав – членів НАТО, де наголошується на важливості ролі військовослужбовців як перших, хто може отримати доступ до доказів у зоні бойових дій. Водночас українська модель буде повністю адаптована до реалій повномасштабної війни й необхідності документування ймовірних злочинів у режимі реального часу", - написав Мамедов.

Раніше повідомлялося, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського ухвалено рішення про масштабування роботи зі збереження та обробки інформації щодо можливих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (цифрових доказів). Координацію цього напряму здійснюватиме Військова служба правопорядку ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ масштабують систему збору цифрових доказів воєнних злочинів з поля боя

Сирський Олександр (925) Федоров Михайло (1103) Військова служба правопорядку ВСП (62)
Топ коментарі
+2
А чого повидаляли правдиві нижні коментарі? Всп створені щоб дотримуватися закону військові в тому числі і тцк ( вони ж військові)
16.05.2026 21:40 Відповісти
+1
Ще апендикс для своїх. А взагалі це сюр війскові внутрішні справи суверенної держави писати в соцмережах Х, У, Й і ТД.😸. Ну зла не вистачає. Цирк, чому ніхто з здоровим глуздом їм роти не закриє. 🤬🤬🤬
16.05.2026 20:46 Відповісти
+1
"Основним завданням управління стане координація процесу збору й обробки інформації і матеріалів..." сподіваюсь такою тяжкою справою будут займатися "бійці" зі званнями не нижче них полковник...
16.05.2026 21:49 Відповісти
Для тих, у кого проблеми з очима : "порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій"
"збору й обробки інформації і матеріалів, отриманих безпосередньо в районах бойових дій, для їх подальшого використання розвідкою, у кримінальних провадженнях"
Джерело: https://censor.net/ua/n4003604
16.05.2026 22:00 Відповісти
"Основним завданням управління стане координація процесу збору й обробки інформації і матеріалів..." сподіваюсь такою тяжкою справою будут займатися "бійці" зі званнями не нижче них полковник...
16.05.2026 21:49 Відповісти
Аби було куди бувших мусорів пристроїти.
16.05.2026 22:22 Відповісти
Хватить плодити дармоїдів і паразитів в Силах Оборони, ав нас сотні тисяч чимось зайнятих офіцерів які не воюють, нехай ідуть і особистим прикладом, особистою участю виконують свою роботу
17.05.2026 03:29 Відповісти
Полонених наших багато розстріляли і ждунів
17.05.2026 06:22 Відповісти
ВСП ( Військова Спілка Пі...сів) ближчі сорока кілометрів до фронту не наближається, і не буде. Знов показуха і додатковий напряг на воюючі підрозділи.
17.05.2026 10:30 Відповісти
 
 