Нет никаких планов возвращения России на "Евровидение", - директор конкурса Грин
Директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что никаких планов по возвращению России на песенный конкурс нет.
Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Вене перед финалом "Евровидения-2026", цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.
О возвращении РФ речи не идет
"Позвольте мне четко сказать: нет никаких разговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" и нет никаких планов, чтобы это произошло", - сказал он.
Что предшествовало?
Ранее самого Грина процитировала британская новостная радиостанция LBC. В беседе с ней 15 мая он заявил, что Россия "теоретически" может вернуться на "Евровидение" еще до завершения войны в Украине.
Oleksandr Valovyi
tolik ber
