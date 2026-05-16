Нет никаких планов возвращения России на "Евровидение", - директор конкурса Грин

Директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что никаких планов по возвращению России на песенный конкурс нет.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Вене перед финалом "Евровидения-2026", цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О возвращении РФ речи не идет

"Позвольте мне четко сказать: нет никаких разговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" и нет никаких планов, чтобы это произошло", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее самого Грина процитировала британская новостная радиостанция LBC. В беседе с ней 15 мая он заявил, что Россия "теоретически" может вернуться на "Евровидение" еще до завершения войны в Украине.

Читайте также: Россия может "теоретически" вернуться на "Евровидение", несмотря на войну против Украины, - директор Грин