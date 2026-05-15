Россия может "теоретически" вернуться на "Евровидение", несмотря на войну против Украины, - директор Грин

Исполнительный директор"Евровидения" Мартин Грин заявил, что Россия "теоретически" может вернуться к участию в песенном конкурсе, даже при условии продолжения войны против Украины. Его раскритиковали британские парламентарии.

Позиция директора конкурса

На вопрос, может ли Россия вернуться в конкурс, Грин ответил: "Теоретически, да".

  • По его словам, это произойдет, если российский вещатель перестанет быть "рупором Кремля" и распространять пропаганду и вновь будет соответствовать стандартам независимости Европейского вещательного союза (EBU).

Грин утверждает, что вторжение одной страны в другую не является причиной для исключения из ЕМС или Евровидения, и Россия отстранена не из-за самого факта вторжения в Украину, а из-за "потери независимости СМИ" и наличия глобального консенсуса против ее участия.

Критика Грина

Это заявление встретило резкую критику со стороны депутатов британского парламента. В частности, депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал заявление Грина "ошеломляющим признанием" и "моральным трусостью".

"Мартин Грин на этой неделе рассказывал миру, что "Евровидение" - это нейтральное пространство, построенное на ценностях. Теперь мы знаем, что эти ценности условны. Если достаточное количество стран отвернутся, они тоже это сделают", - заявил он.

Том Гордон назвал эти слова "ужасным предательством Украины" и сейчас готовится подать в парламент запрос по этому вопросу.

"Мартин Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться на Евровидение, пока продолжается война Путина в Украине", - добавляет он.

Его позицию поддержал депутат от Лейбористской партии Джош Ньюбери, который сказал, что Грин "разрушил собственный аргумент двухсложным ответом".

"В течение нескольких лет EBU пряталась за языком ценностей и демократического процесса. Теперь мы знаем, что когда это имело значение, решение запретить Россию вообще не имело ничего общего с ценностями или принципами", - сказал он.

Так, ясно. Цьому вже проплатили.
ГЕНІАЛЬНО - бабло рішає все
А коли це російський мовник не був "рупором Кремля" і відповідав стандартам незалежності Європейської мовної спілки ?
Хіба що коли залісся було провінцією Киівської Руси
Партнери блдь😡😡😡
показать весь комментарий
15.05.2026 22:05 Ответить
Это вЫ про какого-то 3,14....дара ? А при чем здесь партнеры ?
15.05.2026 23:07
показать весь комментарий
15.05.2026 23:07 Ответить
Молодець! Тепер, ти директор- Red...
15.05.2026 22:07
показать весь комментарий
15.05.2026 22:07 Ответить
green це зелений. щось мені нагадує про мир в очах *****.
15.05.2026 22:15
15.05.2026 22:15 Ответить
Оце і "переговори" ЄС почалися почалися. Кругом ненароком вже росію починають потихеньку повертати. Пішло походу задобрення ***** 🤬
15.05.2026 22:24
15.05.2026 22:24 Ответить
Тільки з однією піснею "путін *****" у різних аранжировках
15.05.2026 22:30
15.05.2026 22:30 Ответить
Хор имени ульрас 😎
15.05.2026 22:53 Ответить
Как неожиданно.
15.05.2026 22:32 Ответить
А яким боком ця мордва до Европи ?
15.05.2026 22:41
15.05.2026 22:41 Ответить
Чемпионат Европы по попсе - - конкурс, який з кожним роком стає все більш гучним не в музичному сенсі
15.05.2026 22:48

Это не искусство - это синтетика с выпиндрежем, - выпиндрежем, именно в смысле неестественности, чрезмерно суетности, демонстративности, мешанины всего броского, привлекающего внимание, - имитация/копирования всего худшего во всем: сценография, звук, музыкальный ряд, одежда, спецэффекты.
15.05.2026 22:48 Ответить
Лучше бы блокаду руснявым танкерам так делали вместо бестолковых фрик шоу
15.05.2026 22:52
15.05.2026 22:52 Ответить
Теоретично цей директор міг би заробити пару рубликів. А практично - просто став підором в поганому сенсі та ще й надурняк.
15.05.2026 23:05
15.05.2026 23:05 Ответить
Прокацапські європейські шльондри готують грунт до відновлення відносин з ***********.
15.05.2026 23:38
15.05.2026 23:38 Ответить
спочатку МОК, потім євробачення. А ви там гиньте підїздами. Хто тих українців рахує...
16.05.2026 02:05
16.05.2026 02:05 Ответить
 
 