Россия может "теоретически" вернуться на "Евровидение", несмотря на войну против Украины, - директор Грин
Исполнительный директор"Евровидения" Мартин Грин заявил, что Россия "теоретически" может вернуться к участию в песенном конкурсе, даже при условии продолжения войны против Украины. Его раскритиковали британские парламентарии.
Об этом пишет LBC, передает Цензор.НЕТ.
Позиция директора конкурса
На вопрос, может ли Россия вернуться в конкурс, Грин ответил: "Теоретически, да".
- По его словам, это произойдет, если российский вещатель перестанет быть "рупором Кремля" и распространять пропаганду и вновь будет соответствовать стандартам независимости Европейского вещательного союза (EBU).
Грин утверждает, что вторжение одной страны в другую не является причиной для исключения из ЕМС или Евровидения, и Россия отстранена не из-за самого факта вторжения в Украину, а из-за "потери независимости СМИ" и наличия глобального консенсуса против ее участия.
Критика Грина
Это заявление встретило резкую критику со стороны депутатов британского парламента. В частности, депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал заявление Грина "ошеломляющим признанием" и "моральным трусостью".
"Мартин Грин на этой неделе рассказывал миру, что "Евровидение" - это нейтральное пространство, построенное на ценностях. Теперь мы знаем, что эти ценности условны. Если достаточное количество стран отвернутся, они тоже это сделают", - заявил он.
Том Гордон назвал эти слова "ужасным предательством Украины" и сейчас готовится подать в парламент запрос по этому вопросу.
"Мартин Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться на Евровидение, пока продолжается война Путина в Украине", - добавляет он.
Его позицию поддержал депутат от Лейбористской партии Джош Ньюбери, который сказал, что Грин "разрушил собственный аргумент двухсложным ответом".
"В течение нескольких лет EBU пряталась за языком ценностей и демократического процесса. Теперь мы знаем, что когда это имело значение, решение запретить Россию вообще не имело ничего общего с ценностями или принципами", - сказал он.
