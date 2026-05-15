Росія може "теоретично" повернутися на "Євробачення", попри війну проти України, - директор Грін

Виконавчий директор "Євробачення" Мартін Грін заявив, що Росія "теоретично" може повернутися до участі в пісенному конкурсі, навіть за умови продовження війни проти України. Його розкритикували парламентарі Британії.

Про це пише LBC, передає Цензор.НЕТ.

Позиція директора конкурсу

На запитання, чи може Росія повернутися до конкурсу, Грін відповів: "Теоретично, так".

За його словами, це відбудеться, якщо російський мовник перестане бути "рупором Кремля" та поширювати пропаганду та знову відповідатиме стандартам незалежності Європейської мовної спілки (EBU).

Грін стверджує, що вторгнення однієї країни до іншої, не є причиною для виключення із ЄМС або Євробачення і Росія відсторонена не через сам факт вторгнення в Україну, а через "втрату незалежності медіа" та наявність глобального консенсусу проти її участі.

Критика Гріна

Ця заява зіткнулася з різкою критикою з боку депутатів британського парламенту. Зокрема, депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав заяву Гріна "приголомшливим зізнанням" та "моральним боягузтвом".

"Мартін Грін цього тижня розповідав світові, що "Євробачення" — це нейтральний простір, побудований на цінностях. Тепер ми знаємо, що ці цінності умовні. Якщо достатньо країн відвернуть погляд, вони теж це зроблять", - заявив він.

Том Гордон назвав ці слова "жахливою зрадою України" і зараз готується подати до парламенту запит із цього питання.

"Мартін Грін повинен виправити ситуацію та запевнити нас, що Росії не дозволять повернутися до Євробачення, поки триває війна Путіна в Україні", - додає він.

Його позицію підтримав депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері, який сказав, що Грін "зруйнував власний аргумент двослівною відповіддю".

"Протягом кількох років EBU ховалася за мовою цінностей та демократичного процесу. Тепер ми знаємо, що коли це мало значення, рішення заборонити Росію взагалі не мало нічого спільного з цінностями чи принципами", - сказав він.

