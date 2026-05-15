2 789 26

Росія може "теоретично" повернутися на "Євробачення", попри війну проти України, - директор Грін

Виконавчий директор "Євробачення" Мартін Грін заявив, що Росія "теоретично" може повернутися до участі в пісенному конкурсі, навіть за умови продовження війни проти України. Його розкритикували парламентарі Британії.

Про це пише LBC, передає Цензор.НЕТ.

Позиція директора конкурсу

На запитання, чи може Росія повернутися до конкурсу, Грін відповів: "Теоретично, так".

  • За його словами, це відбудеться, якщо російський мовник перестане бути "рупором Кремля" та поширювати пропаганду та знову відповідатиме стандартам незалежності Європейської мовної спілки (EBU).

Грін стверджує, що вторгнення однієї країни до іншої, не є причиною для виключення із ЄМС або Євробачення і Росія відсторонена не через сам факт вторгнення в Україну, а через "втрату незалежності медіа" та наявність глобального консенсусу проти її участі.

Критика Гріна

Ця заява зіткнулася з різкою критикою з боку депутатів британського парламенту. Зокрема, депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав заяву Гріна "приголомшливим зізнанням" та "моральним боягузтвом".

"Мартін Грін цього тижня розповідав світові, що "Євробачення" — це нейтральний простір, побудований на цінностях. Тепер ми знаємо, що ці цінності умовні. Якщо достатньо країн відвернуть погляд, вони теж це зроблять", - заявив він.

Том Гордон назвав ці слова "жахливою зрадою України" і зараз готується подати до парламенту запит із цього питання.

"Мартін Грін повинен виправити ситуацію та запевнити нас, що Росії не дозволять повернутися до Євробачення, поки триває війна Путіна в Україні", - додає він.

Його позицію підтримав депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері, який сказав, що Грін "зруйнував власний аргумент двослівною відповіддю".

"Протягом кількох років EBU ховалася за мовою цінностей та демократичного процесу. Тепер ми знаємо, що коли це мало значення, рішення заборонити Росію взагалі не мало нічого спільного з цінностями чи принципами", - сказав він.

Топ коментарі
15.05.2026 22:07 Відповісти
15.05.2026 22:08 Відповісти
15.05.2026 22:05 Відповісти
Партнери блдь😡😡😡
15.05.2026 22:05 Відповісти
Это вЫ про какого-то 3,14....дара ? А при чем здесь партнеры ?
15.05.2026 23:07 Відповісти
Молодець! Тепер, ти директор- Red...
15.05.2026 22:07 Відповісти
Так, ясно. Цьому вже проплатили.
15.05.2026 22:07 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО - бабло рішає все
15.05.2026 22:08 Відповісти
А коли це російський мовник не був "рупором Кремля" і відповідав стандартам незалежності Європейської мовної спілки ?
Хіба що коли залісся було провінцією Киівської Руси
15.05.2026 22:11 Відповісти
У них тоді на телебаченні ще кікімори працювали! Втім, як і зараз.
16.05.2026 09:47 Відповісти
green це зелений. щось мені нагадує про мир в очах *****.
15.05.2026 22:15 Відповісти
Оце і "переговори" ЄС почалися почалися. Кругом ненароком вже росію починають потихеньку повертати. Пішло походу задобрення ***** 🤬
15.05.2026 22:24 Відповісти
Тільки з однією піснею "путін *****" у різних аранжировках
15.05.2026 22:30 Відповісти
Хор имени ульрас 😎
15.05.2026 22:53 Відповісти
Как неожиданно.
15.05.2026 22:32 Відповісти
А яким боком ця мордва до Европи ?
15.05.2026 22:41 Відповісти
Чемпионат Европы по попсе - - конкурс, который с каждым годом становится всё более громким не в музыкальном смысле (с) https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/15/evrovidenie-2026-samoe-politizirovannoe-za-vsiu-istoriiu

Это не искусство - это синтетика с выпиндрежем, - выпиндрежем, именно в смысле неестественности, чрезмерно суетности, демонстративности, мешанины всего броского, привлекающего внимание, - имитация/копирования всего худшего во всем: сценография, звук, музыкальный ряд, одежда, спецэффекты.
15.05.2026 22:48 Відповісти
Лучше бы блокаду руснявым танкерам так делали вместо бестолковых фрик шоу
15.05.2026 22:52 Відповісти
Теоретично цей директор міг би заробити пару рубликів. А практично - просто став підором в поганому сенсі та ще й надурняк.
15.05.2026 23:05 Відповісти
Прокацапські європейські шльондри готують грунт до відновлення відносин з ***********.
15.05.2026 23:38 Відповісти
спочатку МОК, потім євробачення. А ви там гиньте підїздами. Хто тих українців рахує...
16.05.2026 02:05 Відповісти
так а чого їм не повертатись? ******** москалі ж не обстрілюють і не вбивають, тому дайте ще декілька років і звичайно ж повернуться....
16.05.2026 02:23 Відповісти
"Теоретично" імпотент може буть "крутим бабником"... От тільки баби про це не знають...
16.05.2026 04:01 Відповісти
Та щоб тебе...
16.05.2026 04:18 Відповісти
Теоретично, і ти, завтра можеш здохнути.
16.05.2026 06:08 Відповісти
Якщо ФСБ проплатить Гріну значну суму, то звичайно можливе повернення .....
16.05.2026 06:59 Відповісти
На Евробачення "теоретично"? Можливо. А в цивілізований світ навіть теоретично не зможе
16.05.2026 08:03 Відповісти
хай повертається росія в те єврозбочення .
16.05.2026 08:12 Відповісти
 
 