Украина прошла в финал Евровидения 2026

Результаты второго полуфинала Евровидения 2026

Украина вышла в финал "Евровидения-2026" по итогам второго полуфинала, который состоялся 14 мая в столице Австрии Вене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во втором полуфинале выступили представители 15 стран.

Кто получил путевки в финал

Песни исполнили представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.

На сцену также вышли представители стран-спонсоров конкурса - Франции и Великобритании, а также Австрии как победительницы Евровидения 2025. Они автоматически проходят в гранд-финал.

Победителей второго полуфинала объявили в произвольном порядке.

В финал вышли Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Выступление Украины и детали финала

Украину на конкурсе представляла певица Lelѐka с песней Ridnym. Она выступала вместе с бандуристом Ярославом Джусом под 12-м номером.

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая. В нем примут участие 20 стран - победители первого и второго полуфиналов.

Также в финале выступят представитель Австрии как победитель предыдущего конкурса и страны-спонсоры - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Топ комментарии
Може воно й треба. Якась радість у стресовий час .. так же ?
Особисто таким не цікавлюсь.
Класнична музика трохи заспокоює
15.05.2026 00:33 Ответить
На мотив відомої пісні "Moskau" (German for Moscow) німецької групи German Eurodisco group Dschinghis Khan - написати текст для Lelѐka типу "закидаєм Москву дронами" і можна співати.
15.05.2026 00:36 Ответить
Не забуваймо про велич Дінамо. 14 травня 1975 р
15.05.2026 01:10 Ответить
Какие песни.. какие фестивали... После такой страшной трагедии как вчера и сегодня, лучшее что могла бы сделать это певица-выйти и закричать со всех сил, на весь мир, что Россия палач, и Путин убийца. И на этом закончить своё выступление. Но у неё ума на это не хватит.
15.05.2026 01:12 Ответить
В чомусь ви правильно кажете. Можно було б той самий день відмовитися виступати навіть перед виходом на сцену і заявити, що відмовляється виступати у знак протесту проти дій росії. Треба сказати, що організатори Євробачення ще у 2022р одразу ж відсторонили росію від участі у конкурсі безстроково. І з того часу навіть не намагалися зминити своє рішення на відміну від різних спортивних комітетів, які постійно намагаються відкрити росії шлях до участі у різних спортивних змаганнях.
15.05.2026 01:29 Ответить
то зроби це! або ще якось вплинь на сваїх!
15.05.2026 08:53 Ответить
Запросто.
Они должны поехать на собранные донатами деньги от украинцев.
Вот тогда мы увидим настоящюю поддержку этой Лелеки.
И выполнит она наказ пославших их украинцев.
15.05.2026 09:09 Ответить
Паління шкідливе для здоров`я..
15.05.2026 09:49 Ответить
73% ?)))я тебе впізДнав
15.05.2026 11:29 Ответить
15.05.2026 00:37 Ответить
Підтримую .
15.05.2026 00:55 Ответить
Евробачення цього разу на високому рівні - австріякі показали класс
Наша Лелека має красивий голос , але вона зникне також як і інші виконавці в Україні. Нема для талантів місця.
15.05.2026 00:37 Ответить
А хіба Руслана або Джамала зникли?
15.05.2026 00:51 Ответить
Двое із усіх . Україна з 2004 р постійно у фіналі . Нагадайте нам ще 20 учасників
15.05.2026 00:54 Ответить
Всіх одразу не згадаю. Але ж Андрій Данилко і Тіна Кароль постійно на слуху. Там ще багато хто виступав з наших і займали високі місця.
15.05.2026 01:02 Ответить
Данилко і Король тоді вже були зірками і збирали повні зали . А як доля чека Лелеку? Ось потрібні програми підтримки і розкрутки
15.05.2026 01:13 Ответить
Грииинджооолии!!!! . Шах і мат ))
15.05.2026 01:13 Ответить
Так - позорище
15.05.2026 01:14 Ответить
На майдані у 2004 р "Разом нас багато" прозвучала чудово, але звичайно ця пісня не для Євробачення
15.05.2026 01:18 Ответить

Також alyona alyona. Але як зараз і де вони можуть виступати ? Тільки за кордоном.
15.05.2026 01:15 Ответить
Після Євробачення так. Вони до конкурсу були зірками, а потім реально зникли
15.05.2026 09:05 Ответить
До того ж Лелеку і до Євробачення ніхто не знав... тому так, зникне. Де Нетта, де Лорді, де Папарізу? Ну хіба що Манескін єдине виключення з правил
15.05.2026 09:07 Ответить
Шоу бізнес це специфічна справа, деякі зникли, деякі досягають подальших успіхів. І не тільки у нас, за кордоном те саме.
15.05.2026 10:11 Ответить
Може Україні і не треба брати участь у розважальних заходах під час всіх наших трагічних подіях. хоча я особисто обожнюю цей конкурс, його чудову атмосферу, ауру прекрасної Європу, яку так ненавидить росія. Але все ж таки за Україну радію, що пройшла у фінал.
Також дуже радує відсутність на конкурсі росіян починаючі з 2022 року, не тому, що вони комусь там конкуренція, а тому що без них просто гарно, весело і легко.
15.05.2026 00:49 Ответить
Блт... знов
15.05.2026 01:00 Ответить
Не забуваймо про велич Дінамо. 14 травня 1975 р
15.05.2026 01:10 Ответить
Спів та голос Лелеки нагадує Селін Діон. Тільки голос трохи вищий. Дуже гарно.
15.05.2026 06:25 Ответить
євробачення точніше єврозбочення гидко дивитися , там чим більше хлоп схожий на бабу чи баба схожа на хлопа тим вони крутіші .
15.05.2026 08:28 Ответить
Хто оплакує розірваних дітей після теракту рашистів у Києві минулої ночі а хто "тащіцца" від євробачення - така ми країна!
15.05.2026 08:29 Ответить
Звичайно ж , сльози підступають від трагедії в Києві.
15.05.2026 10:17 Ответить
Так і я про те ж - комусь сльози підступають від вбитих дітей а комусь від конкурсу збоченців і підерастів в що зараз перетворилось це "євробачення"!
15.05.2026 11:10 Ответить
Толерастне підербачення
15.05.2026 09:13 Ответить
Кому тут не подобається Євробачення не дивиться, для вас існує отой шовіністичний і убогий конкурс в Сочі. Постійне обливання брудом Європи і Євробачення це все російські наративи.
15.05.2026 10:14 Ответить
 
 