Украина прошла в финал Евровидения 2026

Украина вышла в финал "Евровидения-2026" по итогам второго полуфинала, который состоялся 14 мая в столице Австрии Вене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во втором полуфинале выступили представители 15 стран.

Кто получил путевки в финал

Песни исполнили представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.

На сцену также вышли представители стран-спонсоров конкурса - Франции и Великобритании, а также Австрии как победительницы Евровидения 2025. Они автоматически проходят в гранд-финал.

Победителей второго полуфинала объявили в произвольном порядке.

В финал вышли Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Выступление Украины и детали финала

Украину на конкурсе представляла певица Lelѐka с песней Ridnym. Она выступала вместе с бандуристом Ярославом Джусом под 12-м номером.

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая. В нем примут участие 20 стран - победители первого и второго полуфиналов.

Также в финале выступят представитель Австрии как победитель предыдущего конкурса и страны-спонсоры - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.