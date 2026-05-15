Украина прошла в финал Евровидения 2026
Украина вышла в финал "Евровидения-2026" по итогам второго полуфинала, который состоялся 14 мая в столице Австрии Вене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во втором полуфинале выступили представители 15 стран.
Кто получил путевки в финал
Песни исполнили представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.
На сцену также вышли представители стран-спонсоров конкурса - Франции и Великобритании, а также Австрии как победительницы Евровидения 2025. Они автоматически проходят в гранд-финал.
Победителей второго полуфинала объявили в произвольном порядке.
В финал вышли Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.
Выступление Украины и детали финала
Украину на конкурсе представляла певица Lelѐka с песней Ridnym. Она выступала вместе с бандуристом Ярославом Джусом под 12-м номером.
Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая. В нем примут участие 20 стран - победители первого и второго полуфиналов.
Также в финале выступят представитель Австрии как победитель предыдущего конкурса и страны-спонсоры - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особисто таким не цікавлюсь.
Класнична музика трохи заспокоює
Они должны поехать на собранные донатами деньги от украинцев.
Вот тогда мы увидим настоящюю поддержку этой Лелеки.
И выполнит она наказ пославших их украинцев.
Наша Лелека має красивий голос , але вона зникне також як і інші виконавці в Україні. Нема для талантів місця.
Також alyona alyona. Але як зараз і де вони можуть виступати ? Тільки за кордоном.
Також дуже радує відсутність на конкурсі росіян починаючі з 2022 року, не тому, що вони комусь там конкуренція, а тому що без них просто гарно, весело і легко.