Немає жодних планів повернення Росії на Євробачення, - директор конкурсу Ґрін

Директор Євробачення Мартін Ґрін заявив, що жодних планів повернення Росії на пісенний конкурс немає.

Про це він заявив журналістам на пресконференції у Відні перед фіналом Євробачення-2026, цитує DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про повернення РФ не йдеться

"Дозвольте мені чітко сказати: немає ніяких розмов про повернення російського мовника на Євробачення і немає ніяких планів, щоб це трапилось", - сказав він.

Що передувало?

Раніше самого Ґріна процитувала британська новинна радіостанція LBC. У розмові з нею 15 травня він заявив, що Росія "теоретично" може повернутися на Євробачення ще до завершення війни в Україні.

