Немає жодних планів повернення Росії на Євробачення, - директор конкурсу Ґрін

Директор Євробачення Мартін Ґрін заявив, що жодних планів повернення Росії на пісенний конкурс немає.

Про це він заявив журналістам на пресконференції у Відні перед фіналом Євробачення-2026, цитує DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про повернення РФ не йдеться

"Дозвольте мені чітко сказати: немає ніяких розмов про повернення російського мовника на Євробачення і немає ніяких планів, щоб це трапилось", - сказав він.

Що передувало?

Раніше самого Ґріна процитувала британська новинна радіостанція LBC. У розмові з нею 15 травня він заявив, що Росія "теоретично" може повернутися на Євробачення ще до завершення війни в Україні.

Директор "Євробачення" Мартін Ґрін, підтвердив про зникнення з карти Світу, отого штучного утворення на костях рабів і концтаборів ГУЛАГУ КардЛАГу АЛЖИРУ!!! Прийшов кінець такому нелюдському утворенню!!
16.05.2026 22:43 Відповісти
Молодці!
16.05.2026 23:04 Відповісти
дрібничка....але приємно.
16.05.2026 23:43 Відповісти
Ач, падлюко! Тільки вранці натякував, що непогано б було рашку повернути. Мабуть хвоста гарно прищемили!
"Мовчис? Не дисис? А як дисав, як дисав!!!" (с)
17.05.2026 00:22 Відповісти
Дійсно, якось не комільфо свиню за стіл саджати.
17.05.2026 00:29 Відповісти
На росії своє Рашабачення. Серед солістів буряти, якути, мордва, татари, чечени.
17.05.2026 02:11 Відповісти
 
 