Немає жодних планів повернення Росії на Євробачення, - директор конкурсу Ґрін
Директор Євробачення Мартін Ґрін заявив, що жодних планів повернення Росії на пісенний конкурс немає.
Про це він заявив журналістам на пресконференції у Відні перед фіналом Євробачення-2026, цитує DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про повернення РФ не йдеться
"Дозвольте мені чітко сказати: немає ніяких розмов про повернення російського мовника на Євробачення і немає ніяких планів, щоб це трапилось", - сказав він.
Що передувало?
Раніше самого Ґріна процитувала британська новинна радіостанція LBC. У розмові з нею 15 травня він заявив, що Росія "теоретично" може повернутися на Євробачення ще до завершення війни в Україні.
