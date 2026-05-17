Обезврежены 279 вражеских БПЛА из 287, - Воздушные силы
В ночь на 17 мая 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью 287 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 279 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение обломков в 7 локациях.
"В воздушном пространстве новые группы вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
