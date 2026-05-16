Оккупанты запустили ударные беспилотники: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в субботу, 16 мая, российские войска запустили ударные беспилотники для нанесения ударов по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Вражеские БПЛА на севере и юге Черкасской области курсом на север, - сообщалось в 17:12.
Вражеские БПЛА южнее Кривого Рога, курс западный, - сообщалось в 17:28.
Группа вражеских БПЛА в направлении Киева с севера, - сообщалось в 18:08.
БПЛА в направлении Кривого Рога с востока, - сообщалось в 18:19.
БПЛА на севере Сумской области в направлении Черниговской области, - сообщалось в 18:25.
БПЛА на севере Кировоградской области, юге и севере Черкасской области — курс северный, — сообщалось в 19:01.
Угроза БПЛА в Николаевской, Черниговской и Херсонской областях, - сообщалось в 19:03.
Обновление
Группа БПЛА на границе Черниговской и Сумской в южном направлении, - сообщалось в 20:12.
БПЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину, - сообщалось в 20:18.
В 20:52 сообщалось:
- Группа БПЛА на Николаевщине из Херсона.
- Группа БПЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.
- Группа БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курсом на Киевщину.
- Днепропетровщина: БпЛА в районе н.п. Радушное.
БПЛА на Кривой Рог, - сообщалось в 21:44.
Группа БПЛА на Николаевщине из Херсонской области, - сообщалось в 21:47.
БПЛА из Николаева на Одесщину в западном направлении, - сообщалось в 22:21.
БПЛА в направлении Киева с востока, - сообщалось в 22:31.
Группа вражеских БПЛА на северо-западе Харьковщины - курс юго-западный, - сообщалось в 22:38.
Вражеские БПЛА в центральной и западной части Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 22:47.
Группа БПЛА из Сумщины юго-западным курсом на Черниговщину, - сообщалось в 22:58.
Щось якась підстава з дронами останнім часом.🤔
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!...
Люди, просто, "закусили вудила"...