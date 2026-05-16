РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7341 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
2 102 3

Оккупанты запустили ударные беспилотники: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Воздушная тревога в Украине: фиксируется запуск вражеских дронов

Вечером в субботу, 16 мая, российские войска запустили ударные беспилотники для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

Вражеские БПЛА на севере и юге Черкасской области курсом на север, - сообщалось в 17:12.

Вражеские БПЛА южнее Кривого Рога, курс западный, - сообщалось в 17:28.

Группа вражеских БПЛА в направлении Киева с севера, - сообщалось в 18:08.

БПЛА в направлении Кривого Рога с востока, - сообщалось в 18:19.

БПЛА на севере Сумской области в направлении Черниговской области, - сообщалось в 18:25.

БПЛА на севере Кировоградской области, юге и севере Черкасской области — курс северный, — сообщалось в 19:01.

Угроза БПЛА в Николаевской, Черниговской и Херсонской областях, - сообщалось в 19:03.

Обновление

Группа БПЛА на границе Черниговской и Сумской в ​​южном направлении, - сообщалось в 20:12.

БПЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину, - сообщалось в 20:18.

В 20:52 сообщалось:

  • Группа БПЛА на Николаевщине из Херсона.
  • Группа БПЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.
  • Группа БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курсом на Киевщину.
  • Днепропетровщина: БпЛА в районе н.п. Радушное.

БПЛА на Кривой Рог, - сообщалось в 21:44.

Группа БПЛА на Николаевщине из Херсонской области, - сообщалось в 21:47.

БПЛА из Николаева на Одесщину в западном направлении, - сообщалось в 22:21.

БПЛА в направлении Киева с востока, - сообщалось в 22:31.

Группа вражеских БПЛА на северо-западе Харьковщины - курс юго-западный, - сообщалось в 22:38.

Вражеские БПЛА в центральной и западной части Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 22:47.

Группа БПЛА из Сумщины юго-западным курсом на Черниговщину, - сообщалось в 22:58.

Читайте также: Силы ПВО ликвидировали 269 вражеских беспилотников из 294, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (5182) атака (1412) Воздушные силы (3076)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У турецькому Самсуні впав і вибухнув невідомий дрон. Як пишуть місцеві ЗМІ, безпілотник впав прямо посеред вулиці. В результаті пошкоджено два будинки та вибито скло. Імовірно, це міг бути український дрон-приманка "Мая", який міг збитися з курсу під час атаки на Крим чи Краснодарський край - чи то через несправність, чи то під впливом російської РЕБ.

Щось якась підстава з дронами останнім часом.🤔
показать весь комментарий
16.05.2026 19:33 Ответить
В греческом зале.
показать весь комментарий
16.05.2026 19:56 Ответить
Та у нас "повітряна тривога" виє цілий день... Люди вже перестали реагувать...

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!...
Люди, просто, "закусили вудила"...
показать весь комментарий
16.05.2026 22:15 Ответить
 
 