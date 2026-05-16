Окупанти запустили ударні безпілотники: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері суботи, 16 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини курс північний, - повідомлялося о 17:12.

Ворожі БпЛА південніше Кривого Рогу курс західний, - повідомлялося о 17:28.

Група ворожих БпЛА к напрямку Києва з півночі, - повідомлялося о 18:08.

БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу, - повідомлялося о 18:19.

БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, - повідомлялося о 18:25.

БпЛА на півночі Кіровоградщини, півдні та півночі Черкащини - курс північний, - повідомлялося о 19:01.

Загроза БпЛА на Миколаївщині, Чернігівщині та Херсонщині, - повідомлялося о 19:03.

Оновлення

Група БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини в південному напрямку, - повідомлялося о 20:12.

БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 20:18.

О 20:52 повідомлялося:

  • Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.  
  • Група БпЛА на Півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.
  •  Група БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини - курсом на Київщину.
  •  Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Радушне.

БпЛА на Кривий Ріг, - повідомлялося о 21:44.

Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини, - повідомлялося о 21:47.

БпЛА з Миколаївщини на Одещину у західному напрямку, - повідомлялося о 22:21.

БпЛА у напрямку Києва зі сходу, - повідомлялося о 22:31.

Група ворожих БпЛА на північному заході Харківщини - курс південно-західний, - повідомлялося о 22:38.

Ворожі БпЛА в центральній та західній частині Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:47.

Група БпЛА з Сумщини південно-західним курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 22:58. 

Оновлення

 00:53 ПС повідомили:

  • БпЛА на сході Київщини курсом на Київ;
  • БпЛА на півночі Черкащини курс південно-західний;
  • БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
  • БпЛА в р-ні н.п. Ромодан (Полтавщина) курсом на захід;
  • БпЛА на південному сході Сумщини курсом на південь та на півночі курсом на захід;
  • БпЛА на Харків з півночі;
  • БпЛА на Дніпро з півдня.

Читайте також: Сили ППО ліквідували 269 ворожих безпілотників з 294, - Повітряні сили

безпілотник БпЛА (5829) атака (1475) Повітряні сили (3406)
У турецькому Самсуні впав і вибухнув невідомий дрон. Як пишуть місцеві ЗМІ, безпілотник впав прямо посеред вулиці. В результаті пошкоджено два будинки та вибито скло. Імовірно, це міг бути український дрон-приманка "Мая", який міг збитися з курсу під час атаки на Крим чи Краснодарський край - чи то через несправність, чи то під впливом російської РЕБ.

Щось якась підстава з дронами останнім часом.🤔
16.05.2026 19:33 Відповісти
16.05.2026 19:56 Відповісти
Та у нас "повітряна тривога" виє цілий день... Люди вже перестали реагувать...

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!...
Люди, просто, "закусили вудила"...
16.05.2026 22:15 Відповісти
@ (в перекладі):
"Щойно українські БПЛА вдарили по військових об'єктах на Арабатській стрілці у Криму.
Знищено центр зберігання та запуску оперативно-тактичних ракет та ударних дронів, сховища, пускові установки та інфраструктура.
Розфігачено все, включаючи 70 рашистів у званні офіцерів."
17.05.2026 02:18 Відповісти
 
 