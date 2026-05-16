Окупанти запустили ударні безпілотники: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері суботи, 16 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини курс північний, - повідомлялося о 17:12.
Ворожі БпЛА південніше Кривого Рогу курс західний, - повідомлялося о 17:28.
Група ворожих БпЛА к напрямку Києва з півночі, - повідомлялося о 18:08.
БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу, - повідомлялося о 18:19.
БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, - повідомлялося о 18:25.
БпЛА на півночі Кіровоградщини, півдні та півночі Черкащини - курс північний, - повідомлялося о 19:01.
Загроза БпЛА на Миколаївщині, Чернігівщині та Херсонщині, - повідомлялося о 19:03.
Оновлення
Група БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини в південному напрямку, - повідомлялося о 20:12.
БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 20:18.
О 20:52 повідомлялося:
- Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.
- Група БпЛА на Півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.
- Група БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини - курсом на Київщину.
- Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Радушне.
БпЛА на Кривий Ріг, - повідомлялося о 21:44.
Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини, - повідомлялося о 21:47.
БпЛА з Миколаївщини на Одещину у західному напрямку, - повідомлялося о 22:21.
БпЛА у напрямку Києва зі сходу, - повідомлялося о 22:31.
Група ворожих БпЛА на північному заході Харківщини - курс південно-західний, - повідомлялося о 22:38.
Ворожі БпЛА в центральній та західній частині Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:47.
Група БпЛА з Сумщини південно-західним курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 22:58.
Оновлення
00:53 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Київщини курсом на Київ;
- БпЛА на півночі Черкащини курс південно-західний;
- БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
- БпЛА в р-ні н.п. Ромодан (Полтавщина) курсом на захід;
- БпЛА на південному сході Сумщини курсом на південь та на півночі курсом на захід;
- БпЛА на Харків з півночі;
- БпЛА на Дніпро з півдня.
Щось якась підстава з дронами останнім часом.🤔
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!...
Люди, просто, "закусили вудила"...
"Щойно українські БПЛА вдарили по військових об'єктах на Арабатській стрілці у Криму.
Знищено центр зберігання та запуску оперативно-тактичних ракет та ударних дронів, сховища, пускові установки та інфраструктура.
Розфігачено все, включаючи 70 рашистів у званні офіцерів."