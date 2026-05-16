Окупанти запустили ударні безпілотники: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері суботи, 16 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини курс північний, - повідомлялося о 17:12.

Ворожі БпЛА південніше Кривого Рогу курс західний, - повідомлялося о 17:28.

Група ворожих БпЛА к напрямку Києва з півночі, - повідомлялося о 18:08.

БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу, - повідомлялося о 18:19.

БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, - повідомлялося о 18:25.

БпЛА на півночі Кіровоградщини, півдні та півночі Черкащини - курс північний, - повідомлялося о 19:01.

Загроза БпЛА на Миколаївщині, Чернігівщині та Херсонщині, - повідомлялося о 19:03.

Оновлення

Група БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини в південному напрямку, - повідомлялося о 20:12.

БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 20:18.

О 20:52 повідомлялося:

Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.

Група БпЛА на Півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

Група БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини - курсом на Київщину.

Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Радушне.

БпЛА на Кривий Ріг, - повідомлялося о 21:44.

Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини, - повідомлялося о 21:47.

БпЛА з Миколаївщини на Одещину у західному напрямку, - повідомлялося о 22:21.

БпЛА у напрямку Києва зі сходу, - повідомлялося о 22:31.

Група ворожих БпЛА на північному заході Харківщини - курс південно-західний, - повідомлялося о 22:38.

Ворожі БпЛА в центральній та західній частині Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:47.

Група БпЛА з Сумщини південно-західним курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 22:58.

Оновлення

00:53 ПС повідомили:

БпЛА на сході Київщини курсом на Київ;

БпЛА на півночі Черкащини курс південно-західний;

БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;

БпЛА в р-ні н.п. Ромодан (Полтавщина) курсом на захід;

БпЛА на південному сході Сумщини курсом на південь та на півночі курсом на захід;

БпЛА на Харків з півночі;

БпЛА на Дніпро з півдня.

Читайте також: Сили ППО ліквідували 269 ворожих безпілотників з 294, - Повітряні сили