Сили ППО ліквідували 269 ворожих безпілотників з 294, - Повітряні сили

З вечора 15 травня російські загарбники атакували Україну 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Пуски безпілотників зафіксовані:

Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

