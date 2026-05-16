Сили ППО ліквідували 269 ворожих безпілотників з 294, - Повітряні сили
З вечора 15 травня російські загарбники атакували Україну 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Пуски безпілотників зафіксовані:
- Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.
