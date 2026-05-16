Силы ПВО ликвидировали 269 вражеских беспилотников из 294, - Воздушные силы

С вечера 15 мая российские захватчики атаковали Украину 294 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Запуски беспилотников зафиксированы:

Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

