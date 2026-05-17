Совет адвокатов Харьковщины лишил адвокатского статуса военного Черняка, который с 2022 года защищает Украину на фронте

Совет адвокатов Харьковской области лишил адвокатского статуса военнослужащего Игоря Черняка, который с 2022 года воюет непосредственно на линии боевого столкновения на фронте.

Об этом пишет в Facebook Юрий Сапронов, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Игорь Черняк — до 2022 года — успешный адвокат. Один из самых эффективных и результативных депутатов Харьковского городского совета. В марте 2022 года Игорь ушел воевать в ВСУ. Естественно, приостановил адвокатскую деятельность. Сложил депутатские полномочия. Он воюет. Не на Закарпатье. Не на блокпостах в Валках или Ривно. На линии боевого столкновения. Я не считал, сколько у него дней УБД. Много", - отмечает автор поста.

По его словам, несколько дней назад Совет адвокатов Харьковской области лишил Черняка адвокатского статуса.

Читайте также: В Украине за время войны число адвокатов выросло на 8%, — "Опендатабот"

Кто подписал решение?

Также отмечается, что представление о лишении Черняка права на занятие адвокатской деятельностью подписано председателем Совета адвокатов Харьковской области Викторией Гайворонской.

"Не позвонили. Не написали Игорю. Просто лишили. Тихо. Молча. Но ведь кто-то подписал "документ" о лишении Черняка адвокатского статуса? Я считаю, страна должна знать своих "героев". Да, Виктория Гайворонская? Вы же председатель Совета адвокатов Харьковской области. Позор вам!" - резюмирует Сапронов.

Читайте также: Юристы обвиняют правоохранителей в системном давлении: адвокатуру уничтожают руками силовиков