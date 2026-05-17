РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости Давление на адвокатов
3 615 24

Совет адвокатов Харьковщины лишил адвокатского статуса военного Черняка, который с 2022 года защищает Украину на фронте

Игорь Черняк

Совет адвокатов Харьковской области лишил адвокатского статуса военнослужащего Игоря Черняка, который с 2022 года воюет непосредственно на линии боевого столкновения на фронте.

Об этом пишет в Facebook Юрий Сапронов, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Игорь Черняк — до 2022 года — успешный адвокат. Один из самых эффективных и результативных депутатов Харьковского городского совета. В марте 2022 года Игорь ушел воевать в ВСУ. Естественно, приостановил адвокатскую деятельность. Сложил депутатские полномочия. Он воюет. Не на Закарпатье. Не на блокпостах в Валках или Ривно. На линии боевого столкновения. Я не считал, сколько у него дней УБД. Много", - отмечает автор поста.

По его словам, несколько дней назад Совет адвокатов Харьковской области лишил Черняка адвокатского статуса.

Читайте также: В Украине за время войны число адвокатов выросло на 8%, — "Опендатабот"

Кто подписал решение?

Также отмечается, что представление о лишении Черняка права на занятие адвокатской деятельностью подписано председателем Совета адвокатов Харьковской области Викторией Гайворонской.

"Не позвонили. Не написали Игорю. Просто лишили. Тихо. Молча. Но ведь кто-то подписал "документ" о лишении Черняка адвокатского статуса? Я считаю, страна должна знать своих "героев". Да, Виктория Гайворонская? Вы же председатель Совета адвокатов Харьковской области. Позор вам!" - резюмирует Сапронов.

Читайте также: Юристы обвиняют правоохранителей в системном давлении: адвокатуру уничтожают руками силовиков

Автор: 

адвокат (1430) военнослужащие (6470) Харьковская область (2656)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Ждун ГАЙВОРОНСЬКА таким чином виказала ненавість до захисників незалежної України
показать весь комментарий
17.05.2026 11:32 Ответить
+20
Сепарка напевно ця грайворовська!
показать весь комментарий
17.05.2026 11:33 Ответить
+10
Кацапська *****! Інакше не скажеш...
показать весь комментарий
17.05.2026 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ждун ГАЙВОРОНСЬКА таким чином виказала ненавість до захисників незалежної України
показать весь комментарий
17.05.2026 11:32 Ответить
Ця істота на адвокатській посаді в області - Вікторієя Гайворонська, виконує злочинні накази/ замовлення, на користь московським окупантам, наносячи дієву шкоду Національній безпеці України!!
Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України (стаття 54 Закону). У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (стаття 55 Закону).
А Рада адвокатів України, теж тихенько співпрацює з окупантами з московії???
показать весь комментарий
17.05.2026 12:54 Ответить
Ну, він же не бакланов і не дєрмак. Тому все чьотко по зефеншую.
показать весь комментарий
17.05.2026 13:34 Ответить
Сепарка напевно ця грайворовська!
показать весь комментарий
17.05.2026 11:33 Ответить
Можливо вона просто за Зєлєнского голосувала і скидала гроші на заставу Єрмаку? 🤔
показать весь комментарий
17.05.2026 12:10 Ответить
Мабуть заказуха ,або старі розрахунки.Бачу амбіційна курка на фото
показать весь комментарий
17.05.2026 11:35 Ответить
Кацапська *****! Інакше не скажеш...
показать весь комментарий
17.05.2026 11:37 Ответить
С ручкою згоден, но може з тих про кого говорити неможливо
показать весь комментарий
17.05.2026 11:39 Ответить
Скоріше треба розібратися та лишити тих, хто подавав цю заяву, підтримав, та підписав її. Бо ці тварюки будуть потім захищати тії хто обкрадав воїнів та ганьбив захисників.
показать весь комментарий
17.05.2026 11:38 Ответить
Нічого дивного 🤔

Головою Ради адвокатів Харківської області тоді була і нині залишається Вікторія Гайворонська - соратниця голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової. Остання незмінно цю асоціацію очолює з часів Януковича.

Від початку створення Національної асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають "людиною Медведчука". Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації.
показать весь комментарий
17.05.2026 11:42 Ответить
Харків це такий собі Данбас 2.0. Там ще в 14 році було небезпечно бути українським патріотом. Гепа здох, проте Допа живий і не покараний, попри його сепаратизм
показать весь комментарий
17.05.2026 12:05 Ответить
А ще Харків батьківщина безсмертного хіта всіх часів і народів - "путін-*****!, лалалалала!" ... тож до звання "Данбас 2.0" йому таки дуууже далеко 🤔
показать весь комментарий
17.05.2026 12:15 Ответить
гепа був до смерті зацілований ковідними бабульками, коли на возику викотився до орко-ждунів на день Харкова, хоча був жорстокий карантинний режим. добкін завбачно на церемонію масового зараження не прийшов і коли зрозумів, від чого врятувався, подався в диякони до фсбешних попів.
показать весь комментарий
17.05.2026 12:49 Ответить
Ну не зрозумів---ви брехло,чи просто трепло. А можливо і бот кацапський Бо все що ви написали---не відповідає дійсності.
показать весь комментарий
17.05.2026 12:18 Ответить
.. здох Паша.... Причавили..бо дуже смердіти почало!
показать весь комментарий
17.05.2026 12:59 Ответить
..які міліони відставників... офіцерів.. Що ти дурноголове мелеш? Ті..хто був потрібен..вже мобілізований. Чи ти..дурноголове... пропонуєш біля 500 бувших військових льотчиків..які зараз на пенсії...(частина списана..частина дієздатна) пропонуєш у окопи штурмовиками відправити? Так з мовчання твого зеленого покидька так і робиться зараз. Визивають запасника бувшого військового пілота... здорового.. якому 45...і не в авіацію..а в піхоту..командиром взводу... А на перенавчання на Міражі їдуть 19-20 річні сцикуни...без досвіду... без нальоту... Бо вони МАЙБУТНЕ..а цей старий.... І коли достатньо молодий пенсіонер льотчик приходить у частину..де він раніше служив...і пропонує повернутися і літати..йому відмовляють... а беруть випускника ..лейтенанта ХУПС... який транспортний літак бачив тільки на картинці..чи стояв поруч. То якщо..дурноголове... не знаєш нічого..і не тямиш..то не лізь зі своїми дурними дописами!
показать весь комментарий
17.05.2026 12:50 Ответить
просто людина у відчаї, виконавча служба заблокувала картки, на офіційну роботу давно не можна влаштувтись, залишилось тільки зареєструвати сьогодня акаунт на Цензорі, і настрочити коментів про порушення прав людини.
показать весь комментарий
17.05.2026 13:00 Ответить
Після початку Революції Гідності в 2014 році Черняк відкрив організацію "Сила допомоги". Крім того, він брав участь у створенні "Харківського антикорупційного центру".
Черняк - член громадської організації "Автомайдан-Харків"

Судячи по очільницях адвоктських рад, то це типовий осередок антиукраїнських сил.

ДБР, СБУ, ау!
Асоціація під контролем соратників Медведчука
https://holka.org.ua/naczbezpeka-i-lyudy-medvedchuka-chomu-slid-reformuvaty-advokaturu-u-2025-roczi-10-faktiv/

показать весь комментарий
17.05.2026 12:39 Ответить
Інформація про позбавлення Черняка права на здійснення адвокатської діяльності потребує верифікації.
Бо згідно https://erau.unba.org.ua/profile/43705 даних ЄРАУ йдеться лише про зупинення діяльності (цитата):
"Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 03.12.2025 по 03.03.2026 на підставі рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 03 грудня 2025 року."
показать весь комментарий
17.05.2026 13:53 Ответить
 
 