Совет адвокатов Харьковщины лишил адвокатского статуса военного Черняка, который с 2022 года защищает Украину на фронте
Совет адвокатов Харьковской области лишил адвокатского статуса военнослужащего Игоря Черняка, который с 2022 года воюет непосредственно на линии боевого столкновения на фронте.
Об этом пишет в Facebook Юрий Сапронов, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Игорь Черняк — до 2022 года — успешный адвокат. Один из самых эффективных и результативных депутатов Харьковского городского совета. В марте 2022 года Игорь ушел воевать в ВСУ. Естественно, приостановил адвокатскую деятельность. Сложил депутатские полномочия. Он воюет. Не на Закарпатье. Не на блокпостах в Валках или Ривно. На линии боевого столкновения. Я не считал, сколько у него дней УБД. Много", - отмечает автор поста.
По его словам, несколько дней назад Совет адвокатов Харьковской области лишил Черняка адвокатского статуса.
Кто подписал решение?
Также отмечается, что представление о лишении Черняка права на занятие адвокатской деятельностью подписано председателем Совета адвокатов Харьковской области Викторией Гайворонской.
"Не позвонили. Не написали Игорю. Просто лишили. Тихо. Молча. Но ведь кто-то подписал "документ" о лишении Черняка адвокатского статуса? Я считаю, страна должна знать своих "героев". Да, Виктория Гайворонская? Вы же председатель Совета адвокатов Харьковской области. Позор вам!" - резюмирует Сапронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України (стаття 54 Закону). У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (стаття 55 Закону).
А Рада адвокатів України, теж тихенько співпрацює з окупантами з московії???
Головою Ради адвокатів Харківської області тоді була і нині залишається Вікторія Гайворонська - соратниця голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової. Остання незмінно цю асоціацію очолює з часів Януковича.
Від початку створення Національної асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають "людиною Медведчука". Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації.
Черняк - член громадської організації "Автомайдан-Харків"
Судячи по очільницях адвоктських рад, то це типовий осередок антиукраїнських сил.
ДБР, СБУ, ау!
Асоціація під контролем соратників Медведчука
https://holka.org.ua/naczbezpeka-i-lyudy-medvedchuka-chomu-slid-reformuvaty-advokaturu-u-2025-roczi-10-faktiv/
Бо згідно https://erau.unba.org.ua/profile/43705 даних ЄРАУ йдеться лише про зупинення діяльності (цитата):
"Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 03.12.2025 по 03.03.2026 на підставі рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 03 грудня 2025 року."