Рада адвокатів Харківщини позбавила адвокатського статусу військового Черняка, який з 2022 року захищає Україну на фронті

Рада адвокатів Харківської області позбавила військового Ігоря Черняка, який з 2022 року воює безпосередньо на лінії бойового зіткнення на фронті, адвокатського статусу.

Про це пише у фейсбуку Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Ігор Черняк - до 2022 року - успішний адвокат. Один із найефективніших і найрезультативніших депутатів Харківської міської ради. У березні 2022 року Ігор пішов воювати до ЗСУ. Природно, призупинив адвокатську діяльність. Склав депутатські повноваження. Він воює. Не на Закарпатті. Не на блокпостах у Валках чи Рівному. На лінії бойового зіткнення. Я не рахував, скільки в нього днів УБД. Багато", - наголошує автор допису.

За його словами, кілька днів тому Рада адвокатів Харківської області позбавила Черняка адвокатського статусу.

Хто підписав рішення?

Також зазначається, що подання на позбавлення Черняка права на зайняття адвокатською діяльністю підписано головою Рада адвокатів Харківської області Вікторією Гайворонською.

"Не подзвонили. Не написали Ігорю. Просто позбавили. Тихо. Мовчки. Але ж хтось підписав "документ" про позбавлення Черняка адвокатського статусу?Я вважаю, країна повинна знати своїх "героїв".Так, Вікторіє Гайворонська? Ви ж голова Ради адвокатів Харківської області. Ганьба Вам!" - резюмує Сапронов.

