Рада адвокатів Харківщини позбавила адвокатського статусу військового Черняка, який з 2022 року захищає Україну на фронті
Рада адвокатів Харківської області позбавила військового Ігоря Черняка, який з 2022 року воює безпосередньо на лінії бойового зіткнення на фронті, адвокатського статусу.
Про це пише у фейсбуку Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Ігор Черняк - до 2022 року - успішний адвокат. Один із найефективніших і найрезультативніших депутатів Харківської міської ради. У березні 2022 року Ігор пішов воювати до ЗСУ. Природно, призупинив адвокатську діяльність. Склав депутатські повноваження. Він воює. Не на Закарпатті. Не на блокпостах у Валках чи Рівному. На лінії бойового зіткнення. Я не рахував, скільки в нього днів УБД. Багато", - наголошує автор допису.
За його словами, кілька днів тому Рада адвокатів Харківської області позбавила Черняка адвокатського статусу.
Хто підписав рішення?
Також зазначається, що подання на позбавлення Черняка права на зайняття адвокатською діяльністю підписано головою Рада адвокатів Харківської області Вікторією Гайворонською.
"Не подзвонили. Не написали Ігорю. Просто позбавили. Тихо. Мовчки. Але ж хтось підписав "документ" про позбавлення Черняка адвокатського статусу?Я вважаю, країна повинна знати своїх "героїв".Так, Вікторіє Гайворонська? Ви ж голова Ради адвокатів Харківської області. Ганьба Вам!" - резюмує Сапронов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України (стаття 54 Закону). У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (стаття 55 Закону).
А Рада адвокатів України, теж тихенько співпрацює з окупантами з московії???
Головою Ради адвокатів Харківської області тоді була і нині залишається Вікторія Гайворонська - соратниця голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової. Остання незмінно цю асоціацію очолює з часів Януковича.
Від початку створення Національної асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають "людиною Медведчука". Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації.
Черняк - член громадської організації "Автомайдан-Харків"
Судячи по очільницях адвоктських рад, то це типовий осередок антиукраїнських сил.
ДБР, СБУ, ау!
Асоціація під контролем соратників Медведчука
https://holka.org.ua/naczbezpeka-i-lyudy-medvedchuka-chomu-slid-reformuvaty-advokaturu-u-2025-roczi-10-faktiv/
Бо згідно https://erau.unba.org.ua/profile/43705 даних ЄРАУ йдеться лише про зупинення діяльності (цитата):
"Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 03.12.2025 по 03.03.2026 на підставі рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 03 грудня 2025 року."