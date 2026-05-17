Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Рада адвокатів Харківщини позбавила адвокатського статусу військового Черняка, який з 2022 року захищає Україну на фронті

Рада адвокатів Харківської області позбавила військового Ігоря Черняка, який з 2022 року воює безпосередньо на лінії бойового зіткнення на фронті, адвокатського статусу.

Про це пише у фейсбуку Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігор Черняк - до 2022 року - успішний адвокат. Один із найефективніших і найрезультативніших депутатів Харківської міської ради. У березні 2022 року Ігор пішов воювати до ЗСУ. Природно, призупинив адвокатську діяльність. Склав депутатські повноваження. Він воює. Не на Закарпатті. Не на блокпостах у Валках чи Рівному. На лінії бойового зіткнення. Я не рахував, скільки в нього днів УБД. Багато", - наголошує автор допису.

За його словами, кілька днів тому Рада адвокатів Харківської області позбавила Черняка адвокатського статусу.

Хто підписав рішення?

Також зазначається, що подання на позбавлення Черняка права на зайняття адвокатською діяльністю підписано головою Рада адвокатів Харківської області Вікторією Гайворонською.

"Не подзвонили. Не написали Ігорю. Просто позбавили. Тихо. Мовчки. Але ж хтось підписав "документ" про позбавлення Черняка адвокатського статусу?Я вважаю, країна повинна знати своїх "героїв".Так, Вікторіє Гайворонська? Ви ж голова Ради адвокатів Харківської області. Ганьба Вам!" - резюмує Сапронов.

Топ коментарі
+38
Ждун ГАЙВОРОНСЬКА таким чином виказала ненавість до захисників незалежної України
17.05.2026 11:32 Відповісти
+24
Сепарка напевно ця грайворовська!
17.05.2026 11:33 Відповісти
+16
Нічого дивного 🤔

Головою Ради адвокатів Харківської області тоді була і нині залишається Вікторія Гайворонська - соратниця голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової. Остання незмінно цю асоціацію очолює з часів Януковича.

Від початку створення Національної асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають "людиною Медведчука". Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації.
17.05.2026 11:42 Відповісти
Ця істота на адвокатській посаді в області - Вікторієя Гайворонська, виконує злочинні накази/ замовлення, на користь московським окупантам, наносячи дієву шкоду Національній безпеці України!!
Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України (стаття 54 Закону). У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (стаття 55 Закону).
А Рада адвокатів України, теж тихенько співпрацює з окупантами з московії???
17.05.2026 12:54 Відповісти
Ну, він же не бакланов і не дєрмак. Тому все чьотко по зефеншую.
17.05.2026 13:34 Відповісти
Можливо вона просто за Зєлєнского голосувала і скидала гроші на заставу Єрмаку? 🤔
17.05.2026 12:10 Відповісти
Мабуть заказуха ,або старі розрахунки.Бачу амбіційна курка на фото
17.05.2026 11:35 Відповісти
Кацапська *****! Інакше не скажеш...
17.05.2026 11:37 Відповісти
С ручкою згоден, но може з тих про кого говорити неможливо
17.05.2026 11:39 Відповісти
Скоріше треба розібратися та лишити тих, хто подавав цю заяву, підтримав, та підписав її. Бо ці тварюки будуть потім захищати тії хто обкрадав воїнів та ганьбив захисників.
17.05.2026 11:38 Відповісти
Харків це такий собі Данбас 2.0. Там ще в 14 році було небезпечно бути українським патріотом. Гепа здох, проте Допа живий і не покараний, попри його сепаратизм
17.05.2026 12:05 Відповісти
А ще Харків батьківщина безсмертного хіта всіх часів і народів - "путін-*****!, лалалалала!" ... тож до звання "Данбас 2.0" йому таки дуууже далеко 🤔
17.05.2026 12:15 Відповісти
гепа був до смерті зацілований ковідними бабульками, коли на возику викотився до орко-ждунів на день Харкова, хоча був жорстокий карантинний режим. добкін завбачно на церемонію масового зараження не прийшов і коли зрозумів, від чого врятувався, подався в диякони до фсбешних попів.
17.05.2026 12:49 Відповісти
Ну не зрозумів---ви брехло,чи просто трепло. А можливо і бот кацапський Бо все що ви написали---не відповідає дійсності.
17.05.2026 12:18 Відповісти
.. здох Паша.... Причавили..бо дуже смердіти почало!
17.05.2026 12:59 Відповісти
..які міліони відставників... офіцерів.. Що ти дурноголове мелеш? Ті..хто був потрібен..вже мобілізований. Чи ти..дурноголове... пропонуєш біля 500 бувших військових льотчиків..які зараз на пенсії...(частина списана..частина дієздатна) пропонуєш у окопи штурмовиками відправити? Так з мовчання твого зеленого покидька так і робиться зараз. Визивають запасника бувшого військового пілота... здорового.. якому 45...і не в авіацію..а в піхоту..командиром взводу... А на перенавчання на Міражі їдуть 19-20 річні сцикуни...без досвіду... без нальоту... Бо вони МАЙБУТНЕ..а цей старий.... І коли достатньо молодий пенсіонер льотчик приходить у частину..де він раніше служив...і пропонує повернутися і літати..йому відмовляють... а беруть випускника ..лейтенанта ХУПС... який транспортний літак бачив тільки на картинці..чи стояв поруч. То якщо..дурноголове... не знаєш нічого..і не тямиш..то не лізь зі своїми дурними дописами!
17.05.2026 12:50 Відповісти
просто людина у відчаї, виконавча служба заблокувала картки, на офіційну роботу давно не можна влаштувтись, залишилось тільки зареєструвати сьогодня акаунт на Цензорі, і настрочити коментів про порушення прав людини.
17.05.2026 13:00 Відповісти
Після початку Революції Гідності в 2014 році Черняк відкрив організацію "Сила допомоги". Крім того, він брав участь у створенні "Харківського антикорупційного центру".
Черняк - член громадської організації "Автомайдан-Харків"

Судячи по очільницях адвоктських рад, то це типовий осередок антиукраїнських сил.

ДБР, СБУ, ау!
Асоціація під контролем соратників Медведчука
https://holka.org.ua/naczbezpeka-i-lyudy-medvedchuka-chomu-slid-reformuvaty-advokaturu-u-2025-roczi-10-faktiv/

17.05.2026 12:39 Відповісти
Інформація про позбавлення Черняка права на здійснення адвокатської діяльності потребує верифікації.
Бо згідно https://erau.unba.org.ua/profile/43705 даних ЄРАУ йдеться лише про зупинення діяльності (цитата):
"Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 03.12.2025 по 03.03.2026 на підставі рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 03 грудня 2025 року."
17.05.2026 13:53 Відповісти
Так Харків досі не зачистили від вати та сєпарів! Там бидло досі ниє, що пора прєкращать вайну і ваєнниє вінавати шо їх бомбить *****... А ця адвокатська банда ще гєпою сформована!
17.05.2026 16:17 Відповісти
Згідно із законодавством України, статус адвоката та військова служба є несумісними. Відповідно до статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі призову чи мобілізації особа зобов'язана протягом трьох днів подати заяву про зупинення адвокатської діяльності до ради адвокатів. Поєднання цих двох видів діяльності заборонено.
17.05.2026 17:57 Відповісти
 
 