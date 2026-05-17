Россияне нанесли удар по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура
Сегодня, 17 мая, российские войска нанесли удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг атаковал Кривой Рог. Нанес несколько ударов. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.
Других подробностей пока не сообщается.
Что предшествовало
Напомним, днем 16 мая войска РФ нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры Кривого Рога.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль