Россияне нанесли удар по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура

Сегодня, 17 мая, российские войска нанесли удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг атаковал Кривой Рог. Нанес несколько ударов. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.

Других подробностей пока не сообщается.

Что предшествовало

Напомним, днем 16 мая войска РФ нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры Кривого Рога.

