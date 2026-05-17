Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Сьогодні, 17 травня, російські війська завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, унаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог атакував Кривий Ріг. Завдав кілька ударів. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про постраждалих уточнюється.
Інших подробиць наразі не повідомляється.
Що передувало
Нагадаємо, вдень 16 травня війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури Кривому Рогу.
