Ворог завдав ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі. Є руйнування
Вдень 16 травня 2026 року війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ракетна атака по обʼєкту промислової інфраструктури. Руйнування є. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль