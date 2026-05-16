Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге. Есть разрушения
Днем 16 мая 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Ракетная атака по объекту промышленной инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
