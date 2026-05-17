Украинские защитники 65-й ОМБр взяли в плен оккупантов, которые 13 км двигались по газопроводу на Ореховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российских штурмовиков, которые пытались проникнуть через газопровод на Ореховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вход в трубу находился на временно оккупированной территории, а выход — вблизи украинских позиций.

По словам пленных, оккупанты преодолели внутри около 13 километров.

Также российские военные на видео утверждают, что после запуска группы трубу заварили, чтобы сделать невозможным отход штурмовиков назад.

Украинские защитники заранее знали о намерениях противника использовать трубу для маневра.

По словам пленных, у выхода они увидели большое количество листовок с контактами для сдачи в плен.

