Украинские защитники 65-й ОМБр взяли в плен оккупантов, которые 13 км двигались по газопроводу на Ореховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российских штурмовиков, которые пытались проникнуть через газопровод на Ореховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вход в трубу находился на временно оккупированной территории, а выход — вблизи украинских позиций.

По словам пленных, оккупанты преодолели внутри около 13 километров.

Также российские военные на видео утверждают, что после запуска группы трубу заварили, чтобы сделать невозможным отход штурмовиков назад.

Украинские защитники заранее знали о намерениях противника использовать трубу для маневра.

По словам пленных, у выхода они увидели большое количество листовок с контактами для сдачи в плен.

Топ комментарии
Кацапи розповідають в такому тоні що вони ніби то жертви.
17.05.2026 14:31 Ответить
Я думав, що Нєвзоров прикалується над росгенералами, коли вчора почув в його "екстракті" про те, що єнєрали для чергової зірочки запхали якусь досить велику кількість орків в щойно виявлену газову трубу. аж "ось тобі й на" ( (с) "10 москалів") - взяли в полон з газової труби!

Хлопці, обережніше з ними, бо захарова вас звинуватить у тому, що це ви потруїли газом хлопчиків у трусиках.
17.05.2026 14:28 Ответить
чому труба не заповнена газом? не обов'язково під тиском. і не обов'язково метаном. вентилювати 13 км труби важкувато.
17.05.2026 14:23 Ответить
А хто сказав, що в трубі не було залишків газу та важких елементів?
17.05.2026 14:30 Ответить
Навіщо газ? Там по ободу таке робиться,що Менделєєв в гробу перевертається. Це покійники.
17.05.2026 14:32 Ответить
щось вони непогано розмовляють, як для покійників.
17.05.2026 14:51 Ответить
Ви взагалі розумієте про що мова? Хворі раком в четвертій стадії теж непогано розмовляють. Уявляєте?
17.05.2026 14:52 Ответить
ви розумієте про що мова? треба щоб вони не проїхали ці 13 км, а не вмерли ерез декілька місяців.
17.05.2026 15:06 Ответить
17.05.2026 14:28 Ответить
Та вони ж вже живі трупи. Це їх що,лікувати за рахунок України?
17.05.2026 14:30 Ответить
17.05.2026 14:31 Ответить
Жить захочешь, ещё и не такое плести будешь, посмотри интервью наших пленных, там тоже самое.
17.05.2026 14:54 Ответить
Питання риторичне до кацапів :,,Якого херааа, ви пхаєтесь
на територію Украіни?
Відповідь ;,, щоб здохнути ", як скажена собакат😡
17.05.2026 14:34 Ответить
бо на росії більша частина населення настільки наглухо *******, що не знають що коїться далі їхнього мухосранська. Причому це не залежить від соціального статуса.
17.05.2026 14:53 Ответить
Типичные спецназовцы сразу видно что опыт проживания в теплотрассах имеется...
17.05.2026 14:48 Ответить
Не слабо они себе жизнь урезали, полазил в этих трубах, там газ так в поры метала впитывается, что не выведешь, дышишь этой дрянью.
17.05.2026 14:53 Ответить
Треба на своїй стороні оті труби закільцьовувати, якшо там газу нема, - і нехай ходять там. Нові прийшли - задвижку підняв, запустив. Поставити камери, відео знімать.
17.05.2026 14:57 Ответить
Не "спасибо" 65 бригаде за то что сохранили этим педикам жизнь, надо было кончить их найух. Никто из этих животных не раскаивается что шёл убивать, жалуются только что их "кинули на мясо". Твари ***!!!
