Українські захисники 65-ї ОМБр взяли у полон окупантів, які 13 км рухалися газовою трубою на Оріхівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади взяли у полон російських штурмовиків, які намагалися інфільтруватися через газову трубу на Оріхівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вхід у трубу знаходився на тимчасово окупованій території, а вихід - поблизу українських позицій.

За словами полонених, окупанти подолали всередині близько 13 кілометрів.

Також російські військові на відео стверджують, що після запуску групи трубу заварили, щоб унеможливити відхід штурмовиків назад.

Українські захисники заздалегідь знали про наміри противника використати трубу для маневру.

За словами полонених, біля виходу вони побачили велику кількість листівок із контактами для здачі в полон.

Кацапи розповідають в такому тоні що вони ніби то жертви.
17.05.2026 14:31 Відповісти
Питання риторичне до кацапів :,,Якого херааа, ви пхаєтесь
на територію Украіни?
Відповідь ;,, щоб здохнути ", як скажена собакат😡
17.05.2026 14:34 Відповісти
бо на росії більша частина населення настільки наглухо *******, що не знають що коїться далі їхнього мухосранська. Причому це не залежить від соціального статуса.
17.05.2026 14:53 Відповісти
чому труба не заповнена газом? не обов'язково під тиском. і не обов'язково метаном. вентилювати 13 км труби важкувато.
17.05.2026 14:23 Відповісти
А хто сказав, що в трубі не було залишків газу та важких елементів?
17.05.2026 14:30 Відповісти
Навіщо газ? Там по ободу таке робиться,що Менделєєв в гробу перевертається. Це покійники.
17.05.2026 14:32 Відповісти
щось вони непогано розмовляють, як для покійників.
17.05.2026 14:51 Відповісти
Ви взагалі розумієте про що мова? Хворі раком в четвертій стадії теж непогано розмовляють. Уявляєте?
17.05.2026 14:52 Відповісти
ви розумієте про що мова? треба щоб вони не проїхали ці 13 км, а не вмерли ерез декілька місяців.
17.05.2026 15:06 Відповісти
17.05.2026 15:27 Відповісти
Я навіть не зрозумів про що ви. Можете сформулювати ваші думки точніше?
17.05.2026 15:41 Відповісти
то може перечитайте коментарі, та спробуйте зрозуміти. там прості слова.
17.05.2026 15:45 Відповісти
Вони вже проїхали ці 13 км. І взяті в полон. І від цього логічно стартують коментарі тут. А ваші фантазії "треба те треба се"- це лише ваші фантазії.
17.05.2026 15:48 Відповісти
так, проїхали. але ж це не перший випадок використання газової труби?
і дій ніяких як не було, так і нема, щоб такого не повторювалось.

якщо ви коментуєте мої фантазії - то ви хто? як вас назвати?
17.05.2026 15:53 Відповісти
Откачали их... ска
17.05.2026 15:24 Відповісти
Я думав, що Нєвзоров прикалується над росгенералами, коли вчора почув в його "екстракті" про те, що єнєрали для чергової зірочки запхали якусь досить велику кількість орків в щойно виявлену газову трубу. аж "ось тобі й на" ( (с) "10 москалів") - взяли в полон з газової труби!

Хлопці, обережніше з ними, бо захарова вас звинуватить у тому, що це ви потруїли газом хлопчиків у трусиках.
17.05.2026 14:28 Відповісти
Більше12 років слухаю Нєвзорова. Все, що він передбачав - збувається в тому чи іншому вигляді...
17.05.2026 16:03 Відповісти
Та вони ж вже живі трупи. Це їх що,лікувати за рахунок України?
17.05.2026 14:30 Відповісти
Жить захочешь, ещё и не такое плести будешь, посмотри интервью наших пленных, там тоже самое.
17.05.2026 14:54 Відповісти
походу громикот ще той воювако. Танки гриз що барбарис, чмо прокацапське?
17.05.2026 20:44 Відповісти
зрадник і утікач, завали їбало
17.05.2026 20:57 Відповісти
так вони і є жертви недоаборту
17.05.2026 20:42 Відповісти
Типичные спецназовцы сразу видно что опыт проживания в теплотрассах имеется...
17.05.2026 14:48 Відповісти
Не слабо они себе жизнь урезали, полазил в этих трубах, там газ так в поры метала впитывается, что не выведешь, дышишь этой дрянью.
17.05.2026 14:53 Відповісти
Треба на своїй стороні оті труби закільцьовувати, якшо там газу нема, - і нехай ходять там. Нові прийшли - задвижку підняв, запустив. Поставити камери, відео знімать.
17.05.2026 14:57 Відповісти
Не "спасибо" 65 бригаде за то что сохранили этим педикам жизнь, надо было кончить их найух. Никто из этих животных не раскаивается что шёл убивать, жалуются только что их "кинули на мясо". Твари ***!!!
17.05.2026 14:58 Відповісти
Спасіба спсіба... 💪🏻☝️👏🏻🤝
А де брати обмінний Фонд?
Цапи в полоні живуть і їдять а Українці там мучаться!!!
І головна задача влади, якою б "народною" дегенеративною вона не була - це рятувати Громадян!!
Мирняк вивозити, полонених визволяти будь чим!! В тому числі підвищенням атак на НПЗ
17.05.2026 15:10 Відповісти
Ця бригада зберегла життя оркам, а кєровніки з 95 бригади та вертухаї з СБУ і контррозвідки, привезли і убили, за наказом єрмака, Патріота України - Дмитра Штанька, за те, що він доказав і задокументував, фактичні злочини, ще у 2019 році, братів єрмаків!!!
Теж саме, зробили і мусорські істоти за наказом вертухая московського, у Корсуні, - убивши Захисника України Сергія Русінова!!
Убивці Українців, де б вони не ховалися на посадах в СБУ, контррозвідці чи 95 бригаді, МВС НацПолу - не уникнуть кари за ці злочини!
17.05.2026 15:12 Відповісти
Ви не праві. Навпаки про це треба кричати на кожному куті з кожного утюга. Шоб кожен кацап знав, що варто здатися і зберегти житя, а не відбиватися до останнього патрону. Щоб в нього тільки одна думка була - як вправніше встигнути підняти руки, здатися в полон і тим залишитися живим.
17.05.2026 15:47 Відповісти
...обмінний фонд треба ж поповнювати для обміну...
17.05.2026 19:08 Відповісти
Справжня Історія біомаси раші.....крізь часи будуть помнити
17.05.2026 15:13 Відповісти
Девіз для расіян: хочеш жити- повзи...13км!
17.05.2026 16:15 Відповісти
Чумодан, вокзал, ямы Молоха
17.05.2026 17:38 Відповісти
Надо было сначала от души подубасть пару часиков по трубе кувалдой, тогда бы они вылезли вообще никакие.. )
17.05.2026 21:35 Відповісти
є підрозділ трубогаз. це як квиток в один кінець.

One way ticket, one way ticket,
One way ticket, one way ticket,
,One way ticket, one way ticket to the blues
17.05.2026 21:58 Відповісти
Да это же родные !! Родственники ....самые душевные на земле...
Просто пришли на землю украины на экскурсию...по старой вековой дружбе... с переяславской рады родные ....ближе нямя ...
Придумать по тихому. И делов..
А теперь год будут жрать и простите срать за счёт Украины...как минимум.
17.05.2026 23:10 Відповісти
17.05.2026 23:20 Відповісти
 
 