Українські захисники 65-ї ОМБр взяли у полон окупантів, які 13 км рухалися газовою трубою на Оріхівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади взяли у полон російських штурмовиків, які намагалися інфільтруватися через газову трубу на Оріхівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вхід у трубу знаходився на тимчасово окупованій території, а вихід - поблизу українських позицій.

За словами полонених, окупанти подолали всередині близько 13 кілометрів.

Також російські військові на відео стверджують, що після запуску групи трубу заварили, щоб унеможливити відхід штурмовиків назад.

Українські захисники заздалегідь знали про наміри противника використати трубу для маневру.

За словами полонених, біля виходу вони побачили велику кількість листівок із контактами для здачі в полон.

