The Economist: Армия РФ начала терять контроль на фронте

Армия РФ теряет позиции в Украине, пишут СМИ

Российские войска начали терять позиции в войне против Украины, несмотря на сохраняющуюся высокую интенсивность боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Economist.

Ситуация на фронте меняется

В материале отмечается, что в последнее время характер боевых действий постепенно меняется. Весеннее наступление российских войск фактически остановилось, а потери личного состава остаются очень высокими.

По данным анализа, впервые с октября 2023 года российская армия понесла небольшие, но ощутимые территориальные потери.

Это означает, что около 3 процентов довоенного мужского населения России призывного возраста погибло или было ранено.

По оценкам журналистов, по состоянию на середину мая погибло от 280 тысяч до 518 тысяч российских военных. Общие потери вместе с ранеными составляют от 1,1 до 1,5 миллиона человек.

Продвижение минимальное, Украина возвращает территории

Журналисты отмечают, что значительные потери российских войск не соответствуют их результатам на фронте. Поле боя усложняется из-за активного использования украинских беспилотников, которые поражают цели далеко за линией соприкосновения.

Это затрудняет переброску российских подразделений.

Несмотря на предположения о медленном продвижении армии РФ, в этом году она захватила около 220 квадратных километров, что составляет лишь 0,04 процента территории Украины.

В то же время украинские силы за последний месяц отвоевали примерно 189 квадратных километров. По оценке издания, это может свидетельствовать о возможном переломе в ходе войны.

  • Ранее сообщалось, что 16-го и в ночь на 17 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Московской области РФ поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия.

Топ комментарии
Ну Захід це постійно пише, тіпа зер гуд, похлопать по плечу, ми морально з вами, но зброї та грошей не дамо.
17.05.2026 20:45 Ответить
Що за дебіли тебе лайкають? На Заході завжди переоцінюють лаптів, і Захід дуже допомагає грішми і зброєю. Ти наляпав хероти і все мімо🤣
17.05.2026 22:28 Ответить
Тобто, все по плану Європи - за рахунок українців максимально виснажити свинопідерастичну орду, щоб не було ресурсів для нападу на якусь з країн Європи
17.05.2026 20:58 Ответить
А може по плану росіі виснажити Європу через військову та економічну допомогу Україні?
17.05.2026 21:38 Ответить
українці воюють за свою свободу..

якби Україна капітулювала хлу,
то ресурси для нападу на якусь з країн Європи були б...
в якості м'яса ,
яке б вмирало за москву-орду..
в історії це вже було..
17.05.2026 22:11 Ответить
А ты бы хотел по плану раши чтобы украинцы штурмовали Европу.В нашей ситуации нету хорошего варианта есть только плохой и лчень плрхой
17.05.2026 22:51 Ответить
Так воно може й так, але ж рашисти вже закріпилися у Костянтинівці!
17.05.2026 21:00 Ответить
ага, і ще у Малій Токмачці.
17.05.2026 21:55 Ответить
17.05.2026 22:12 Ответить
Вкотре гучний заголовок "втратили контроль на фронті" насправді означає "окупують і просуваються як раніше, тільки менше"
17.05.2026 21:10 Ответить
Гучний заголовок "втратили контроль на фронті" насправді означає що у 2026 році росія захопила 0,04% території України, втративши при цьому близько 140 тис своїх бійців.
17.05.2026 23:30 Ответить
Істина десь посередині.
Звичайно що союзники хочуть сказати якусь хорошу новину українцям.
А Великобританія ( The Economist є британським журналом) є одним з найкращих союзників України.
З іншого боку, у путіна дійсно особливих успіхів немає.
І це теж факт.
17.05.2026 21:36 Ответить
З іншого боку, у путіна дійсно особливих успіхів немає.
Ця війна затіяна не для успіхів на фронті,а тупо для перемелювання людських життів з обох сторін,та знищення домівок українців,щоб їм не було куди повертатись.
17.05.2026 22:08 Ответить
Кем затеяна новиопами😁
17.05.2026 22:56 Ответить
Сходи в этот епаный экономист, тебе там рядом, и спроси - Вы чо, ****** позорные туфту малявите?)))
17.05.2026 21:41 Ответить
путлєр почав війну в довгу - для чого ці переможні реляції
17.05.2026 21:48 Ответить
2-3 тижні, кордони 91, кава в криму
17.05.2026 22:33 Ответить
Суджа, обмін аес
18.05.2026 01:00 Ответить
Ну....... В Європі ж Єдиного марафону нема, то як вони дізнаються про "Курск наш", "незаконну будівлю Кримській міст, якій буде зруйнований до кінця 2023 року", "знищенння нафтопереробної отраслі в Росії" і прочу лабуду?
17.05.2026 22:45 Ответить
 
 