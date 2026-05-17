The Economist: Армія РФ почала втрачати контроль на фронті

Армія РФ втрачає позиції в Україні, пишуть ЗМІ

Російські війська почали втрачати позиції у війні проти України, попри збереження високої інтенсивності боїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Economist.

Ситуація на фронті змінюється

У матеріалі зазначається, що останнім часом характер бойових дій поступово змінюється. Весняний наступ російських військ фактично зупинився, а втрати особового складу залишаються дуже високими.

За даними аналізу, вперше з жовтня 2023 року російська армія зазнала невеликих, але відчутних територіальних втрат.

Це означає, що близько 3 відсотків довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або було поранено.

За оцінками журналістів, станом на середину травня загинуло від 280 тисяч до 518 тисяч російських військових. Загальні втрати разом із пораненими становлять від 1,1 до 1,5 мільйона осіб.

Просування мінімальне, Україна повертає території

Журналісти наголошують, що значні втрати російських військ не відповідають їхнім результатам на фронті. Поле бою ускладнюється через активне використання українських безпілотників, які вражають цілі далеко за лінією зіткнення.

Це ускладнює перекидання російських підрозділів.

Попри припущення про повільне просування армії РФ, цього року вона захопила близько 220 квадратних кілометрів, що становить лише 0,04 відсотка території України.

Водночас українські сили за останній місяць відвоювали приблизно 189 квадратних кілометрів. За оцінкою видання, це може свідчити про можливий перелом у перебігу війни.

  • Раніше повідомлялося, що 16-го та в ніч на 17 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, у Московській області РФ уражено підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї.

Топ коментарі
Ну Захід це постійно пише, тіпа зер гуд, похлопать по плечу, ми морально з вами, но зброї та грошей не дамо.
17.05.2026 20:45 Відповісти
Тобто, все по плану Європи - за рахунок українців максимально виснажити свинопідерастичну орду, щоб не було ресурсів для нападу на якусь з країн Європи
17.05.2026 20:58 Відповісти
Що за дебіли тебе лайкають? На Заході завжди переоцінюють лаптів, і Захід дуже допомагає грішми і зброєю. Ти наляпав хероти і все мімо🤣
17.05.2026 22:28 Відповісти
А може по плану росіі виснажити Європу через військову та економічну допомогу Україні?
17.05.2026 21:38 Відповісти
українці воюють за свою свободу..

якби Україна капітулювала хлу,
то ресурси для нападу на якусь з країн Європи були б...
в якості м'яса ,
яке б вмирало за москву-орду..
в історії це вже було..
17.05.2026 22:11 Відповісти
А ты бы хотел по плану раши чтобы украинцы штурмовали Европу.В нашей ситуации нету хорошего варианта есть только плохой и лчень плрхой
17.05.2026 22:51 Відповісти
Так воно може й так, але ж рашисти вже закріпилися у Костянтинівці!
17.05.2026 21:00 Відповісти
ага, і ще у Малій Токмачці.
17.05.2026 21:55 Відповісти
17.05.2026 22:12 Відповісти
Вкотре гучний заголовок "втратили контроль на фронті" насправді означає "окупують і просуваються як раніше, тільки менше"
17.05.2026 21:10 Відповісти
Гучний заголовок "втратили контроль на фронті" насправді означає що у 2026 році росія захопила 0,04% території України, втративши при цьому близько 140 тис своїх бійців.
17.05.2026 23:30 Відповісти
Істина десь посередині.
Звичайно що союзники хочуть сказати якусь хорошу новину українцям.
А Великобританія ( The Economist є британським журналом) є одним з найкращих союзників України.
З іншого боку, у путіна дійсно особливих успіхів немає.
І це теж факт.
17.05.2026 21:36 Відповісти
З іншого боку, у путіна дійсно особливих успіхів немає.
Ця війна затіяна не для успіхів на фронті,а тупо для перемелювання людських життів з обох сторін,та знищення домівок українців,щоб їм не було куди повертатись.
17.05.2026 22:08 Відповісти
Кем затеяна новиопами😁
17.05.2026 22:56 Відповісти
Сходи в этот епаный экономист, тебе там рядом, и спроси - Вы чо, ****** позорные туфту малявите?)))
17.05.2026 21:41 Відповісти
путлєр почав війну в довгу - для чого ці переможні реляції
17.05.2026 21:48 Відповісти
2-3 тижні, кордони 91, кава в криму
17.05.2026 22:33 Відповісти
Ну....... В Європі ж Єдиного марафону нема, то як вони дізнаються про "Курск наш", "незаконну будівлю Кримській міст, якій буде зруйнований до кінця 2023 року", "знищенння нафтопереробної отраслі в Росії" і прочу лабуду?
17.05.2026 22:45 Відповісти
 
 