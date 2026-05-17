The Economist: Армія РФ почала втрачати контроль на фронті

Російські війська почали втрачати позиції у війні проти України, попри збереження високої інтенсивності боїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Economist.

Ситуація на фронті змінюється

У матеріалі зазначається, що останнім часом характер бойових дій поступово змінюється. Весняний наступ російських військ фактично зупинився, а втрати особового складу залишаються дуже високими.

За даними аналізу, вперше з жовтня 2023 року російська армія зазнала невеликих, але відчутних територіальних втрат.

Це означає, що близько 3 відсотків довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або було поранено.

За оцінками журналістів, станом на середину травня загинуло від 280 тисяч до 518 тисяч російських військових. Загальні втрати разом із пораненими становлять від 1,1 до 1,5 мільйона осіб.

Просування мінімальне, Україна повертає території

Журналісти наголошують, що значні втрати російських військ не відповідають їхнім результатам на фронті. Поле бою ускладнюється через активне використання українських безпілотників, які вражають цілі далеко за лінією зіткнення.

Це ускладнює перекидання російських підрозділів.

Попри припущення про повільне просування армії РФ, цього року вона захопила близько 220 квадратних кілометрів, що становить лише 0,04 відсотка території України.

Водночас українські сили за останній місяць відвоювали приблизно 189 квадратних кілометрів. За оцінкою видання, це може свідчити про можливий перелом у перебігу війни.

Раніше повідомлялося, що 16-го та в ніч на 17 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, у Московській області РФ уражено підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї.

