Дроны РФ атаковали Одессу: есть попадания в жилые дома

Российские беспилотники в ночь на 18 мая атаковали Одессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о вражеском обстреле сообщилглава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в городе зафиксированы попадания в жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Впоследствии глава Одесской ВВА Сергей Лысак добавил, что на местах уже работают все оперативные службы.

Напомним, поздно вечером 17 мая оккупанты также атаковали Днепр. В результате удара загорелась крыша многоэтажного дома.

В ОВА сообщили, что в Днепровском районе загорелся склад с пиротехнической продукцией – предварительно, пострадавших нет.

