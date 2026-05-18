Число пострадавших в Днепре возросло до 18, среди раненых - дети (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате очередного удара российских войск по Днепру число пострадавших возросло до девяти человек. Среди раненых есть 10-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Вместе с ним амбулаторное лечение проходят еще четверо взрослых.

"Еще четверо человек госпитализированы. Все - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Спасатели потушили возгорание, которое произошло из-за российской атаки на крыше 24-этажного дома в Днепре. В этом доме обошлось без пострадавших.

Обновление

По состоянию на 7 утра 1'8 мая в Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара.

"Уже 18 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении", - заявил Ганжа.

Он добавил, что восемь человек госпитализированы - 4 женщины и 4 человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

