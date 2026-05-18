РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
2 677 5

Число пострадавших в Днепре возросло до 18, среди раненых - дети (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате очередного удара российских войск по Днепру число пострадавших возросло до девяти человек. Среди раненых есть 10-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Вместе с ним амбулаторное лечение проходят еще четверо взрослых.

"Еще четверо человек госпитализированы. Все - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Спасатели потушили возгорание, которое произошло из-за российской атаки на крыше 24-этажного дома в Днепре. В этом доме обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атакует беспилотниками Днепр и пригороды: ранена 76-летняя женщина, есть повреждения (обновлено). ФОТО

Обновление

По состоянию на 7 утра 1'8 мая в Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара.

"Уже 18 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении", - заявил Ганжа.

Он добавил, что восемь человек госпитализированы - 4 женщины и 4 человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Последствия атаки

Днепр под ударом РФ: девять раненых, среди пострадавших ребенок
Днепр под ударом РФ: девять раненых, среди пострадавших ребенок
Днепр под ударом РФ: девять раненых, среди пострадавших ребенок
Днепр под ударом РФ: девять раненых, среди пострадавших ребенок
Днепр под ударом РФ: девять раненых, среди пострадавших ребенок

Автор: 

Днепр (4593) обстрел (32646) Днепропетровская область (5196) Днепровский район (361)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все чекаємо від Зеленського адекватної відповіді. Може час вдарити по Москві, а не по "Московському регіону". Видно було навіть по ударам в підмосковьє, що москальня не помічає війни, їм становиться різко не до жопи, тількі коли в бошку щось прилітає.
показать весь комментарий
18.05.2026 07:20 Ответить
Я бачу моЦква для вас як меню у ресторані у якому у вас безлімит, де можна усе замовити.
Туди можно відправити купу всього, але скільки долетить.
показать весь комментарий
18.05.2026 08:03 Ответить
Можно відправити фанерні дрони без нічого, було би бажання. Навіть CNN випускало статтю про странних українців, що не атакують столицю ворога. Вони мабуть думають, що це зелін доворняк, а не ппо. Пишуть вони в плане психології, а як ми взагалі плануємо перемогти?
показать весь комментарий
18.05.2026 08:47 Ответить
Чим? Сім років обіцянок і потужної брехні.
показать весь комментарий
18.05.2026 08:30 Ответить
Як завжди рашиські варвари воюють з мирним населенням ,нація відморожених виродків ,допоки не здохне нациський злочинець путін це не припинится.
показать весь комментарий
18.05.2026 08:41 Ответить
 
 