Число пострадавших в Днепре возросло до 18, среди раненых - дети (обновлено). ФОТОрепортаж
В результате очередного удара российских войск по Днепру число пострадавших возросло до девяти человек. Среди раненых есть 10-летний ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Вместе с ним амбулаторное лечение проходят еще четверо взрослых.
"Еще четверо человек госпитализированы. Все - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Спасатели потушили возгорание, которое произошло из-за российской атаки на крыше 24-этажного дома в Днепре. В этом доме обошлось без пострадавших.
Обновление
По состоянию на 7 утра 1'8 мая в Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара.
"Уже 18 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении", - заявил Ганжа.
Он добавил, что восемь человек госпитализированы - 4 женщины и 4 человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Туди можно відправити купу всього, але скільки долетить.