Новини Атака на Дніпро
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 18, серед поранених - діти (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок чергового удару російських військ по Дніпру кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед поранених є 10-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Разом із ним амбулаторне лікування проходять ще четверо дорослих.

"Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості",- йдеться в повідомленні.

Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у Дніпрі. У цьому будинку минулося без постраждалих.

Оновлення 

Станом на 7 ранку 1'8 травня у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.

"Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні", - заявив Ганжа.

Він додав, що  вісім людей госпіталізовані - 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Наслідки атаки

Дніпро під ударом РФ: дев'ятеро поранених, серед постраждалих дитина
Автор: 

Дніпро (3518) обстріл (33987) Дніпропетровська область (5012) Дніпровський район (369)
Все чекаємо від Зеленського адекватної відповіді. Може час вдарити по Москві, а не по "Московському регіону". Видно було навіть по ударам в підмосковьє, що москальня не помічає війни, їм становиться різко не до жопи, тількі коли в бошку щось прилітає.
показати весь коментар
18.05.2026 07:20 Відповісти
Я бачу моЦква для вас як меню у ресторані у якому у вас безлімит, де можна усе замовити.
Туди можно відправити купу всього, але скільки долетить.
показати весь коментар
18.05.2026 08:03 Відповісти
Можно відправити фанерні дрони без нічого, було би бажання. Навіть CNN випускало статтю про странних українців, що не атакують столицю ворога. Вони мабуть думають, що це зелін доворняк, а не ппо. Пишуть вони в плане психології, а як ми взагалі плануємо перемогти?
показати весь коментар
18.05.2026 08:47 Відповісти
Чим? Сім років обіцянок і потужної брехні.
показати весь коментар
18.05.2026 08:30 Відповісти
Як завжди рашиські варвари воюють з мирним населенням ,нація відморожених виродків ,допоки не здохне нациський злочинець путін це не припинится.
показати весь коментар
18.05.2026 08:41 Відповісти
 
 