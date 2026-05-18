Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 18, серед поранених - діти (оновлено). ФОТОрепортаж
Унаслідок чергового удару російських військ по Дніпру кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед поранених є 10-річна дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Зокрема, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Разом із ним амбулаторне лікування проходять ще четверо дорослих.
"Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості",- йдеться в повідомленні.
Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у Дніпрі. У цьому будинку минулося без постраждалих.
Оновлення
Станом на 7 ранку 1'8 травня у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.
"Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні", - заявив Ганжа.
Він додав, що вісім людей госпіталізовані - 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Туди можно відправити купу всього, але скільки долетить.