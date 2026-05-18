Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 18, серед поранених - діти (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок чергового удару російських військ по Дніпру кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед поранених є 10-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Разом із ним амбулаторне лікування проходять ще четверо дорослих.

"Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості",- йдеться в повідомленні.

Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у Дніпрі. У цьому будинку минулося без постраждалих.

Оновлення

Станом на 7 ранку 1'8 травня у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.

"Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні", - заявив Ганжа.

Він додав, що вісім людей госпіталізовані - 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

