Враг нанес удар по центру Богодухова: двое раненых

Утром 18 мая 2026 года российские оккупанты нанесли удар по центру Богодухова в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, вражеский БПЛА попал рядом с легковым автомобилем.

По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Ворог все нищить і руйнує ,а що відповіді сьогодні по рашистану не було ?
18.05.2026 10:57 Ответить
Сучі тельбухи розносять Богодухів і Золочів вщент, на цей напрямок щерились гітлерівці під час 2-гої світової. Там були найзапекліші бої, земля досі пам'ятає ярами й балками!
18.05.2026 11:05 Ответить
 
 