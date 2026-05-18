Враг нанес удар по центру Богодухова: двое раненых
Утром 18 мая 2026 года российские оккупанты нанесли удар по центру Богодухова в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, вражеский БПЛА попал рядом с легковым автомобилем.
По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
