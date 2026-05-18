Новини Обстріли Харківщини
Ворог ударив по по центру Богодухова: двоє поранених

Удар РФ по Богодухову

Зранку 18 травня 2026 року російські окупанти вдарили по центру Богодухова Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, ворожий БпЛА поцілив біля легкового авто.

За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

обстріл (33987) Харківська область (2710) Богодухівський район (155) Богодухів (33)
Ворог все нищить і руйнує ,а що відповіді сьогодні по рашистану не було ?
18.05.2026 10:57 Відповісти
Сучі тельбухи розносять Богодухів і Золочів вщент, на цей напрямок щерились гітлерівці під час 2-гої світової. Там були найзапекліші бої, земля досі пам'ятає ярами й балками!
18.05.2026 11:05 Відповісти
 
 