Ворог ударив по по центру Богодухова: двоє поранених
Зранку 18 травня 2026 року російські окупанти вдарили по центру Богодухова Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, ворожий БпЛА поцілив біля легкового авто.
За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар18.05.2026 10:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
2XXL
показати весь коментар18.05.2026 11:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль