Ворог ударив по по центру Богодухова: двоє поранених

Зранку 18 травня 2026 року російські окупанти вдарили по центру Богодухова Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, ворожий БпЛА поцілив біля легкового авто.

За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.