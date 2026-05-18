Россия - не в самой сильной позиции, Китай может убедить РФ остановить войну, - Каллас

Россия в настоящее время находится в недостаточно сильной позиции, поэтому её стоит подтолкнуть к тому, чтобы она села за стол переговоров. Это может сделать, в частности, Китай.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик", - отметила она.

Каллас сказала, что в переговорном процессе по установлению мира в Украине пока "ничего не происходит".

"В то же время мы видим, что Россия находится не в самой сильной позиции, и нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров", - добавила главная дипломатка ЕС.

Отвечая на вопрос о возможной роли Китая в мирных переговорах, Кая Каллас отметила, что "Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну".

