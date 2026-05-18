РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10027 посетителей онлайн
Новости
543 12

Россия - не в самой сильной позиции, Китай может убедить РФ остановить войну, - Каллас

Китай может повлиять на Россию: заявление Каллас

Россия в настоящее время находится в недостаточно сильной позиции, поэтому её стоит подтолкнуть к тому, чтобы она села за стол переговоров. Это может сделать, в частности, Китай.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик", - отметила она.

Каллас сказала, что в переговорном процессе по установлению мира в Украине пока "ничего не происходит".

"В то же время мы видим, что Россия находится не в самой сильной позиции, и нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров", - добавила главная дипломатка ЕС.

Отвечая на вопрос о возможной роли Китая в мирных переговорах, Кая Каллас отметила, что "Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну".

Читайте: Зеленский об ударе РФ по китайскому судну: Россияне не могли не знать, чье оно

Автор: 

Китай (3356) россия (97552) Евросоюз (18069) Каллас Кая (429)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Може - але не хоче - Європа може переконати Китай?
показать весь комментарий
18.05.2026 12:11 Ответить
+2
а хто переконає китай, щоб той пеереконав росію?
показать весь комментарий
18.05.2026 12:09 Ответить
+1
Росія - це кусок смердячого і отруйного лайна, доведено часом і їх діями. Їх велич має здохнути на сході та півдні України. Шкода, що гинуть найкращі, в молодь їде в ЄС, залишаючи нас без майбутнього з каліками і пенсіонерами. Ще тут залишаються нікому не потрібні в ЄС алкаші та наркомани.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а хто переконає китай, щоб той пеереконав росію?
показать весь комментарий
18.05.2026 12:09 Ответить
Може - але не хоче - Європа може переконати Китай?
показать весь комментарий
18.05.2026 12:11 Ответить
А чому має переконувати Європа? Хіба в нас немає президента, уряду і Верховної Ради? Якщо бути точним, то ні, вони існують з 2019 року формально і захищають інтереси Вождя та його оточення. То ми самі все могли до 2019 року з мудрим президентом, народною Верховною Радою та урядом. А ворожка( відьма) служить ворогу, тому не буде переконувати Китай вийти з України.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:18 Ответить
Трамп не хоче тиснути - він сказав нехай Європа розбирається - війна в них - а між нами прекрасний океан - а ми не в тій ваговій категорії шоб давити на Китай
показать весь комментарий
18.05.2026 12:25 Ответить
Китай Трампа послав, а Європу і слухати не буде.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:19 Ответить
А Лідора світу буде слухати? Як бути із майже 30 планами потужного миру і перемоги?
показать весь комментарий
18.05.2026 12:24 Ответить
Для Лiдора настання миру загрожує непередбачуваними наслідками.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:36 Ответить
Росія - це кусок смердячого і отруйного лайна, доведено часом і їх діями. Їх велич має здохнути на сході та півдні України. Шкода, що гинуть найкращі, в молодь їде в ЄС, залишаючи нас без майбутнього з каліками і пенсіонерами. Ще тут залишаються нікому не потрібні в ЄС алкаші та наркомани.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:14 Ответить
НАФІГА ЦЕ КИТАЮ???

- РФ виснажується і це для Китая чудово
- США слабке як ніколи в історії
- ЕС чахне

для Китая прям золота ера
показать весь комментарий
18.05.2026 12:18 Ответить
Потужна аналітика
показать весь комментарий
18.05.2026 12:31 Ответить
Калас- дура. Доки в Європі керівні посади будуть займати такі, як вона, об Європу будуть витірати ноги усі, від Трампа, до Путіна.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:46 Ответить
Але чи захоче? Китай вже підкорив рашку, нагнув трампакса, залишається ЄС і все - китай на коні. З країнами Затоки він домовиться. Інші країни кожна окремо, сильних союзів нема. Необхідно створювати альтернативу НАТО, це начасі ще позавчора: ЄС, Україна, Канада, Великобританія та інші демократичні країни (без сша). Дорого обійдеться оце мляве очікування та зволікання.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:55 Ответить
 
 