Росія - не в найсильнішій позиції, Китай може переконати РФ зупинити війну, - Каллас

Росія наразі перебуває у недостатньо сильній позиції, тому її варто підштовхунти сісти за стіл переговорів. Це може зробити, зокрема, Китай.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут", - зазначила вона.

Каллас сказала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі "нічого не відбувається".

"Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів", - додала головна дипломатка ЄС.

Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Каллас зауважила, що "Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну".

