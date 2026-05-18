Росія - не в найсильнішій позиції, Китай може переконати РФ зупинити війну, - Каллас

Росія наразі перебуває у недостатньо сильній позиції, тому її варто підштовхунти сісти за стіл переговорів. Це може зробити, зокрема, Китай.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Подробиці

"Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут", - зазначила вона.

Каллас сказала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі "нічого не відбувається".

"Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів", - додала головна дипломатка ЄС.

Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Каллас зауважила, що "Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну".

Читайте: Зеленський про удар РФ по китайському судну: Росіяни не могли не знати, чиє воно

Топ коментарі
+4
Може - але не хоче - Європа може переконати Китай?
18.05.2026 12:11 Відповісти
+3
а хто переконає китай, щоб той пеереконав росію?
18.05.2026 12:09 Відповісти
+2
Але чи захоче? Китай вже підкорив рашку, нагнув трампакса, залишається ЄС і все - китай на коні. З країнами Затоки він домовиться. Інші країни кожна окремо, сильних союзів нема. Необхідно створювати альтернативу НАТО, це начасі ще позавчора: ЄС, Україна, Канада, Великобританія та інші демократичні країни (без сша). Дорого обійдеться оце мляве очікування та зволікання.
18.05.2026 12:55 Відповісти
А чому має переконувати Європа? Хіба в нас немає президента, уряду і Верховної Ради? Якщо бути точним, то ні, вони існують з 2019 року формально і захищають інтереси Вождя та його оточення. То ми самі все могли до 2019 року з мудрим президентом, народною Верховною Радою та урядом. А ворожка( відьма) служить ворогу, тому не буде переконувати Китай вийти з України.
18.05.2026 12:18 Відповісти
Трамп не хоче тиснути - він сказав нехай Європа розбирається - війна в них - а між нами прекрасний океан - а ми не в тій ваговій категорії шоб давити на Китай
18.05.2026 12:25 Відповісти
Тому що Вінні пух хоче в Європу . Торгувати. От хай Європа і тисне.
18.05.2026 19:14 Відповісти
Китай Трампа послав, а Європу і слухати не буде.
18.05.2026 12:19 Відповісти
А Лідора світу буде слухати? Як бути із майже 30 планами потужного миру і перемоги?
18.05.2026 12:24 Відповісти
Для Лiдора настання миру загрожує непередбачуваними наслідками.
18.05.2026 12:36 Відповісти
Росія - це кусок смердячого і отруйного лайна, доведено часом і їх діями. Їх велич має здохнути на сході та півдні України. Шкода, що гинуть найкращі, в молодь їде в ЄС, залишаючи нас без майбутнього з каліками і пенсіонерами. Ще тут залишаються нікому не потрібні в ЄС алкаші та наркомани.
18.05.2026 12:14 Відповісти
НАФІГА ЦЕ КИТАЮ???

- РФ виснажується і це для Китая чудово
- США слабке як ніколи в історії
- ЕС чахне

для Китая прям золота ера
18.05.2026 12:18 Відповісти
Потужна аналітика
18.05.2026 12:31 Відповісти
Калас- дура. Доки в Європі керівні посади будуть займати такі, як вона, об Європу будуть витірати ноги усі, від Трампа, до Путіна.
18.05.2026 12:46 Відповісти
18.05.2026 12:55 Відповісти
Вы получается не можете? Вся надежда на Китай.
18.05.2026 17:12 Відповісти
Нічого Китай не буде робити в плані зупинки війни.Комуністичні товаріщі Китая хитрожопі.По-перше,на війні заробляють,по-друге,він чекає свого часу щоб голими руками захопити Сибір і Далекий Схід
18.05.2026 17:22 Відповісти
 
 