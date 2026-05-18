Поддержка ВСУ: объявлен сбор для пилотов с розыгрышем карабина среди донаторов

Объявлен сбор средств для пилотов бригады "Хижак", 114-й ОБрТрО, 59-й ОШБр, 12-й АК, 24-го ОШП "Айдар" и 36-й ОБрМП.

Как отмечается, на эти средства планируется приобрести оборудование, запчасти, а также зарядные станции и резину на боевые автомобили.

Как присоединиться?

👉 🫙 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE

🏦Номер банковской карты
4874100027120693

🏦Приват: 4149499375727029

💰PayPal: [email protected]

💰Крипта

Также отмечается, что будет дополнительный бонус для тех, кто присоединится.

Бонус

За взнос в 200 грн можно выиграть карабин Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн - 1 билет)!

Розыгрыш карабина будет проведен через приложение Monobank.

Победитель может передать право на получение AR-15 родственнику, проходящему службу в Силах обороны.

Остальные подарки будут разыграны среди всех донаторов, которые сделали пожертвование любым удобным способом.

Ребров буде переможцем чи ні?...
18.05.2026 12:40 Ответить
Мабуть буде переможцем тігібко гетьманцев адвокат шевчук.
18.05.2026 12:52 Ответить
Жодної копійки більше не отримаєте від мене,на одинадцятому році війни збирати додати на військо,це вершина терпільства!
18.05.2026 12:44 Ответить
Я зустрічав на цензорі осіб котрі заявляли, що вони військові і срати вони хотіли на гроші громадян України та їх утримує Європа, а не громадяни за свої податки, ось так от. Тому з усіма притензіями до міністерства оборони або Європи.
18.05.2026 13:06 Ответить
А можна список тих хто заданатив єрмаку і пройтися по ньому для захисту України?!
18.05.2026 12:51 Ответить
будь ласка
https://censor.net/ua/news/4003774/stalo-vidomo-hto-vnis-zastavu-za-yermaka
18.05.2026 12:58 Ответить
І що потім з тим карабіном робить? Іти до ментів реєструвати? Вступати в клуб мисливців і платити щорічні внески?
18.05.2026 12:58 Ответить
потiм його здати пiд пiдпис.
18.05.2026 12:59 Ответить
Чому суди не передають застави на військо,куди ці гроші потім йдуть?
18.05.2026 13:00 Ответить
якщо справу закривають грошi повертають тим хто вносив.
18.05.2026 13:02 Ответить
Застава повертається після того, як дія запобіжного заходу припиняється (наприклад, закриття кримінального провадження, закінчення строку дії або зміна запобіжного заходу на інший), і кошти не були звернені в дохід держави.
18.05.2026 13:04 Ответить
 
 