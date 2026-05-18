Поддержка ВСУ: объявлен сбор для пилотов с розыгрышем карабина среди донаторов
Объявлен сбор средств для пилотов бригады "Хижак", 114-й ОБрТрО, 59-й ОШБр, 12-й АК, 24-го ОШП "Айдар" и 36-й ОБрМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний ВСУ".
Как отмечается, на эти средства планируется приобрести оборудование, запчасти, а также зарядные станции и резину на боевые автомобили.
Как присоединиться?
👉 🫙 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE
🏦Номер банковской карты
4874100027120693
🏦Приват: 4149499375727029
💰PayPal: [email protected]
💰Крипта
Также отмечается, что будет дополнительный бонус для тех, кто присоединится.
Бонус
За взнос в 200 грн можно выиграть карабин Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн - 1 билет)!
Розыгрыш карабина будет проведен через приложение Monobank.
Победитель может передать право на получение AR-15 родственнику, проходящему службу в Силах обороны.
Остальные подарки будут разыграны среди всех донаторов, которые сделали пожертвование любым удобным способом.
