Поддержка ВСУ: объявлен сбор для пилотов с розыгрышем карабина среди донаторов

Объявлен сбор средств для пилотов бригады "Хижак", 114-й ОБрТрО, 59-й ОШБр, 12-й АК, 24-го ОШП "Айдар" и 36-й ОБрМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний ВСУ".

Как отмечается, на эти средства планируется приобрести оборудование, запчасти, а также зарядные станции и резину на боевые автомобили.

Как присоединиться?

👉 🫙 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE



🏦Номер банковской карты

4874100027120693



🏦Приват: 4149499375727029



💰PayPal: [email protected]



💰Крипта





Также отмечается, что будет дополнительный бонус для тех, кто присоединится.

Бонус

За взнос в 200 грн можно выиграть карабин Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн - 1 билет)!

Розыгрыш карабина будет проведен через приложение Monobank.

Победитель может передать право на получение AR-15 родственнику, проходящему службу в Силах обороны.



Остальные подарки будут разыграны среди всех донаторов, которые сделали пожертвование любым удобным способом.

