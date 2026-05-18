Підтримка ЗСУ: оголошено збір для пілотів із розіграшем карабіна серед донатерів

Оголошено збір коштів для пілотів бригади "Хижак", 114 ОБрТрО, 59 ОШБр, 12 АК, 24-го ОШП "Айдар" та 36 ОБрМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Як зазначається, на ці кошти планують придбати обладнання, запчастини, а також зарядні станції та резину на бойові авто.

Як долучитися?

👉 🫙 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE



🏦Номер картки банки

4874100027120693



🏦Приват: 4149499375727029



💰PayPal: [email protected]



💰Крипта





Також зазначається, що буде додатковий бонус для тих, хто долучиться.

Бонус

За внесок у 200 грн можна виграти карабін Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 квиток)!

Розіграш карабіну буде проведено через застосунок Monobank.

Переможець може передати право отримання AR-15 родичу, який проходить службу в Силах оборони.



Інші подарунки будуть розіграні серед усіх донатерів, які зробили донат будь-яким зручним способом.

