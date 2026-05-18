Підтримка ЗСУ: оголошено збір для пілотів із розіграшем карабіна серед донатерів
Оголошено збір коштів для пілотів бригади "Хижак", 114 ОБрТрО, 59 ОШБр, 12 АК, 24-го ОШП "Айдар" та 36 ОБрМП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Як зазначається, на ці кошти планують придбати обладнання, запчастини, а також зарядні станції та резину на бойові авто.
Як долучитися?
👉 🫙 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE
🏦Номер картки банки
4874100027120693
🏦Приват: 4149499375727029
💰PayPal: [email protected]
💰Крипта
Також зазначається, що буде додатковий бонус для тих, хто долучиться.
Бонус
За внесок у 200 грн можна виграти карабін Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 квиток)!
Розіграш карабіну буде проведено через застосунок Monobank.
Переможець може передати право отримання AR-15 родичу, який проходить службу в Силах оборони.
Інші подарунки будуть розіграні серед усіх донатерів, які зробили донат будь-яким зручним способом.
А нам своє робити, донатити на ЗСУ потрібно бо воно наше народне і єдине хто здатен нас захистити.