Война США и Израиля с Ираном уже обошлась мировому бизнесу в $25 миллиардов, - Reuters

Американо-израильская война с Ираном, разразившаяся 28 февраля, уже нанесла мировым компаниям ущерб как минимум на 25 миллиардов долларов, и эта разрушительная сумма продолжает стремительно расти.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного анализа агентства Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Нефтяной шок и блокада логистики

Главным триггером экономического кризиса стала организованная Ираном блокада Ормузского пролива. Это перекрыло жизненно важные торговые пути и подняло цены на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель - показатель вырос более чем на 50% по сравнению с довоенным периодом. В результате в мире зафиксирован острый дефицит и подорожание химического сырья, удобрений, алюминия, гелия и полиэтилена.

По данным опроса, более 279 международных корпораций вынуждены прибегать к экстренным защитным мерам: повышать конечные цены, сокращать объемы производства, замораживать выплату дивидендов, отправлять персонал в вынужденные отпуска и вводить топливные надбавки.

Кто пострадал больше всего:

Авиакомпании: понесли самый сильный удар, потеряв почти 15 миллиардов долларов из-за двукратного подорожания авиационного топлива.

Автопром и ритейл: японский гигант Toyota официально предупредил о вероятных убытках в размере 4,3 млрд долларов, а корпорация P&G оценивает чистые потери прибыли в 1 млрд долларов. Немецкий производитель шин Continental прогнозирует не менее 117 млн долларов убытков за второй квартал.

Сектор фаст-фуда: корпорация "Макдональдс" заявила о серьезных сбоях в цепочках поставок. По словам генерального директора компании Криса Кемпчинского, стремительный рост цен на бензин бьет по кошелькам потребителей с низким уровнем дохода, что снижает общий спрос.

Больше всего от последствий ближневосточной войны страдает бизнес в Великобритании, Европе и Азии из-за своей критической зависимости от энергоносителей с Ближнего Востока.

Эксперты констатируют, что этот конфликт стал очередным тяжелым ударом для глобального рынка после пандемии COVID-19, полномасштабного вторжения России в Украину и торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

На фоне отсутствия перспектив скорого мирного урегулирования Международное энергетическое агентство уже прогнозирует сокращение мировых запасов нефти и усугубление самого серьезного нефтяного кризиса в истории.

