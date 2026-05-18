Куба заявила о фальсификации данных США относительно "угрозы российских дронов"
Куба заявила, что США фабрикуют информацию об "угрозе дронов", чтобы оправдать новые санкции и возможные военные действия против страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
Что произошло
Накануне издание Axios со ссылкой на секретные разведданные сообщило, что Куба якобы приобрела более 300 военных дронов у России и Ирана.
В публикации также утверждалось, что Гавана якобы обсуждает возможность атак на американскую базу в Гуантанамо, военные корабли США и авиабазу во Флориде.
Что заявили на Кубе
Глава МИД Кубы назвал эти данные "мошенничеством" и заявил, что страна не стремится к войне.
В то же время Родригес подчеркнул, что Куба оставляет за собой право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Reuters отмечает, что обнародованная информация может быть использована США как повод для усиления давления на Кубу.
Что известно о напряженности между странами
В последнее время отношения между США и Кубой обостряются.
Ранее американские СМИ сообщали, что Минюст США готовит обвинение против бывшего президента Кубы Рауля Кастро в связи с событиями 1996 года, когда были сбиты два гражданских самолета.
