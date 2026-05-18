Новости Санкции США против Кубы
Куба заявила о фальсификации данных США относительно "угрозы российских дронов"

Куба обвинила США в подготовке повода для новых санкций и возможного вмешательства

Куба заявила, что США фабрикуют информацию об "угрозе дронов", чтобы оправдать новые санкции и возможные военные действия против страны.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Что произошло

Накануне издание Axios со ссылкой на секретные разведданные сообщило, что Куба якобы приобрела более 300 военных дронов у России и Ирана.

В публикации также утверждалось, что Гавана якобы обсуждает возможность атак на американскую базу в Гуантанамо, военные корабли США и авиабазу во Флориде.

Что заявили на Кубе

Глава МИД Кубы назвал эти данные "мошенничеством" и заявил, что страна не стремится к войне.

В то же время Родригес подчеркнул, что Куба оставляет за собой право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Reuters отмечает, что обнародованная информация может быть использована США как повод для усиления давления на Кубу.

Что известно о напряженности между странами

В последнее время отношения между США и Кубой обостряются.

Ранее американские СМИ сообщали, что Минюст США готовит обвинение против бывшего президента Кубы Рауля Кастро в связи с событиями 1996 года, когда были сбиты два гражданских самолета.

А це вже не має значення .
18.05.2026 11:45 Ответить
"Куба - любовь моя, остров зари багровой..." - співали в СРСР, - доспівались, доскавчались!
18.05.2026 11:48 Ответить
А это уже не имеет никакого значения.
18.05.2026 12:07 Ответить
 
 