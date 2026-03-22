970 15

Гавана готовит военных из-за риска войны с США

Куба заявила о подготовке к возможному военному сценарию на фоне обострения отношений с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра иностранных дел Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио телеканалу NBC News.

По словам дипломата, кубинские военные находятся в состоянии постоянной готовности и отрабатывают действия на случай потенциальной агрессии. Он подчеркнул, что такая подготовка является вынужденным ответом на ситуацию в мире и рост напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Куба готовится к возможным угрозам

Фернандес де Коссио подчеркнул, что власти страны не могут игнорировать риски военного конфликта. В то же время в Гаване не видят объективных причин для его возникновения и надеются на дипломатическое урегулирование.

"Наши военные всегда готовы, и на самом деле они готовятся в эти дни к возможной военной агрессии", — заявил Фернандес де Коссио.

Он добавил, что вопрос изменения политического устройства Кубы не обсуждается во время контактов с США, ведь это внутреннее дело суверенного государства.

Напряженность из-за Венесуэлы и санкций

Заявления кубинской стороны прозвучали после действий США в Венесуэле, где был задержан президент Николас Мадуро. Это событие усилило напряжение между Вашингтоном и Гаваной, которая традиционно поддерживала венесуэльское руководство.

Кубинские власти также обвиняют США в усилении экономического давления, в частности из-за ограничений на поставки нефти. По оценкам Гаваны, это вызывает регулярные перебои с электроснабжением. В марте в стране уже несколько раз фиксировались масштабные отключения света.

В Гаване считают, что экономические ограничения не могут длиться бесконечно и рассматривают их как элемент политического давления со стороны Соединенных Штатов.

рудий ідіот застряв в Ірані, і це надовго. Може так статися що Іран встоїть а Трумп - ні. Так що Кубі рано хвилюватися
22.03.2026 18:51 Ответить
Зараз, з розвитком супутників спостереження на полярних орбітах, висотних дронів що 24 години онлайн та серверів Big Data з АІ, шанси партизан приблизно нульові. А якщо добавити інтернет з Голивудом і соцмережі с десятками тисяч біглих кубинців у Флориді то навіть відʼємні.
22.03.2026 19:03 Ответить
Куба в набагато гіршій ситуації, ніж Іран. Але цілком можуть організувати партизанський спротив, у випадку вторгнення. Та і історію про затоку свиней, не забули. Коли американці відгребли
22.03.2026 18:57 Ответить
Про який партизанський рух може йти мова, якщо наземної операції скоріше за в е не буде. З території США нанесуть декілька ударів ракета та, доб'ють авіацією і дронами, якщо щось і відбудеться. Куба це не Іран.
22.03.2026 19:18 Ответить
Може Куба вже соціалізму - комунізму наїлася? - тай перестане дуркувати - бо життя там не мед
22.03.2026 18:58 Ответить
Куба уявила, що може не поважати свого величезного сусіда, тому що хтось із-за океану її підтримає, і взагалі вона має на це право як незалежна держава. Так і було. Але цей час судячи з усього закінчується для всіх.
22.03.2026 19:09 Ответить
Ні бо їсти хочеться завжди..Разом з соціалізмом були соціалістичні продукти з срср, а потім з рашки..тепер лавочка закрилася..потрібно буде працювати або по комуністичному на державу, або по капіталістичному ..а працювати нехочеться...знов буде острів-бордель
22.03.2026 19:13 Ответить
Що? Усіх трьох?
22.03.2026 18:58 Ответить
😊 Революційні збройні сили Куби налічують близько 49-50 тисяч військовослужбовців активної служби станом на кінець 2025 року. Армія складається із сухопутних військ, ППО та ВПС, а також ВМС,
Чисельність: ~49 000 - 50 000 чол. (активний персонал)
Сухопутні війська: Основа ЗС, що включає танкові та механізовані частини (танки Т-55, Т-62).
ВПС та ППО: Близько 8 тис. осіб, ~200 бойових літаків (МіГ-21, МіГ-23, МіГ-29), та 250 одиниць ЗРК (С-75, С-125, «Куб»).
ВМС: Близько 3 тис. осіб, включаючи 9 бойових кораблів та катери.
Декілька сотень кубинських військивих під виглядом добровольців беруть участь у війні проти України на боці кацапів. Також тисячі кубинців (з діючої армії) під виглядом тих же добровольців довгий час воювали в Анголі на боці комуністів. Ті ж кубинські військові були інструкторами у Панамі, допомагаючи генералу Нор'єзі відбивати вторгнення США. Кубтнці також були в охороні викраденого США венесуельського Мадури. Тому це явно не картонна армія.
22.03.2026 19:11 Ответить
Кубинці, і без Трампа з його зятьком і синами, бачуть результати «побєди саціаліма», в атдєльна взятий Швеції і Норвегії!!! І руїну на московії від єльціна-хуйіла-абрамовича-деріпаскі-зюганова та КДБшників з газпрьому ….
22.03.2026 19:00 Ответить
22.03.2026 19:08 Ответить
Спи спокійно Канада й Гренландія
Куба поки що теж видихай
Бо конкретно застряг Трамп в Ірані
І не ясно коли буде край
22.03.2026 19:09 Ответить
Лиш почали готуватися?)калашнікови змащують,танки малюють...)
22.03.2026 19:13 Ответить
Нервово палять сигари.
22.03.2026 19:17 Ответить
Так на кубі їм ліньки навіть працювати, не те що воювати, я думаю більша частина куби з радістю би здалася американцям, за що вїм воювати, за злиденне життя їхне?
22.03.2026 19:20 Ответить
 
 