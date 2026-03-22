Гавана готовит военных из-за риска войны с США

Куба заявила о подготовке к возможному военному сценарию на фоне обострения отношений с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра иностранных дел Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио телеканалу NBC News.

По словам дипломата, кубинские военные находятся в состоянии постоянной готовности и отрабатывают действия на случай потенциальной агрессии. Он подчеркнул, что такая подготовка является вынужденным ответом на ситуацию в мире и рост напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Куба готовится к возможным угрозам

Фернандес де Коссио подчеркнул, что власти страны не могут игнорировать риски военного конфликта. В то же время в Гаване не видят объективных причин для его возникновения и надеются на дипломатическое урегулирование.

"Наши военные всегда готовы, и на самом деле они готовятся в эти дни к возможной военной агрессии", — заявил Фернандес де Коссио.

Он добавил, что вопрос изменения политического устройства Кубы не обсуждается во время контактов с США, ведь это внутреннее дело суверенного государства.

Напряженность из-за Венесуэлы и санкций

Заявления кубинской стороны прозвучали после действий США в Венесуэле, где был задержан президент Николас Мадуро. Это событие усилило напряжение между Вашингтоном и Гаваной, которая традиционно поддерживала венесуэльское руководство.

Кубинские власти также обвиняют США в усилении экономического давления, в частности из-за ограничений на поставки нефти. По оценкам Гаваны, это вызывает регулярные перебои с электроснабжением. В марте в стране уже несколько раз фиксировались масштабные отключения света.

В Гаване считают, что экономические ограничения не могут длиться бесконечно и рассматривают их как элемент политического давления со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

