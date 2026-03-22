Гавана готовит военных из-за риска войны с США
Куба заявила о подготовке к возможному военному сценарию на фоне обострения отношений с США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра иностранных дел Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио телеканалу NBC News.
По словам дипломата, кубинские военные находятся в состоянии постоянной готовности и отрабатывают действия на случай потенциальной агрессии. Он подчеркнул, что такая подготовка является вынужденным ответом на ситуацию в мире и рост напряженности в отношениях с Вашингтоном.
Куба готовится к возможным угрозам
Фернандес де Коссио подчеркнул, что власти страны не могут игнорировать риски военного конфликта. В то же время в Гаване не видят объективных причин для его возникновения и надеются на дипломатическое урегулирование.
"Наши военные всегда готовы, и на самом деле они готовятся в эти дни к возможной военной агрессии", — заявил Фернандес де Коссио.
Он добавил, что вопрос изменения политического устройства Кубы не обсуждается во время контактов с США, ведь это внутреннее дело суверенного государства.
Напряженность из-за Венесуэлы и санкций
Заявления кубинской стороны прозвучали после действий США в Венесуэле, где был задержан президент Николас Мадуро. Это событие усилило напряжение между Вашингтоном и Гаваной, которая традиционно поддерживала венесуэльское руководство.
Кубинские власти также обвиняют США в усилении экономического давления, в частности из-за ограничений на поставки нефти. По оценкам Гаваны, это вызывает регулярные перебои с электроснабжением. В марте в стране уже несколько раз фиксировались масштабные отключения света.
В Гаване считают, что экономические ограничения не могут длиться бесконечно и рассматривают их как элемент политического давления со стороны Соединенных Штатов.
- Ранее Дональд Трамп заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
Чисельність: ~49 000 - 50 000 чол. (активний персонал)
Сухопутні війська: Основа ЗС, що включає танкові та механізовані частини (танки Т-55, Т-62).
ВПС та ППО: Близько 8 тис. осіб, ~200 бойових літаків (МіГ-21, МіГ-23,少量 МіГ-29), та 250 одиниць ЗРК (С-75, С-125, «Куб»).
ВМС: Близько 3 тис. осіб, включаючи 9 бойових кораблів та катери.
Декілька сотень кубинських військивих під виглядом добровольців беруть участь у війні проти України на боці кацапів. Також тисячі кубинців (з діючої армії) під виглядом тих же добровольців довгий час воювали в Анголі на боці комуністів. Ті ж кубинські військові були інструкторами у Панамі, допомагаючи генералу Нор'єзі відбивати вторгнення США. Кубтнці також були в охороні викраденого США венесуельського Мадури. Тому це явно не картонна армія.
Куба поки що теж видихай
Бо конкретно застряг Трамп в Ірані
І не ясно коли буде край