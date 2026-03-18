РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13417 посетителей онлайн
Новости
1 548 30

Президент Кубы - Трампу: Любой агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением

куба

Куба заявила о готовности защищаться в случае нападения со стороны США, угрозу которого высказал президент Дональд Трамп.

Об этом написал в соцсети Х президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

США давят на Кубу

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного строя силой. И для этого используют возмутительный повод: жесткие ограничения ослабленной экономики, на которую они нападали и пытались изолировать более шести десятилетий", - отметил он.

По его словам, США планируют захватить Кубу, ее ресурсы и экономику, пытаясь давлением заставить страну капитулировать.

Решительное сопротивление

"Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа. Даже в худшем сценарии Куба уверена в одном: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", - подчеркнул президент.

Напомним, накануне Трамп заявил, что будет иметь честь захватить Кубу и сможет делать с ней все, что захочет.

Трамп о Кубе

  • Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
  • В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
  • Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на"дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

Автор: 

Куба (136) США (28869) Трамп Дональд (7782)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Заветам Феди Кострова верны.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:44 Ответить
+2
Був вже один. Пісні співав, шашкою махав. У піжамі закінчив.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:45 Ответить
+2
Не наважиться, бо у дружані ***** є ядерка
показать весь комментарий
18.03.2026 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більше воєн всяких разних А там глядіш почнеться найважливіший двіж в історії людства. Напад Китаю на Тайвань
показать весь комментарий
18.03.2026 09:43 Ответить
от цікаво, чи наважиться рудий розпочати війну проти свого корєша *****, який сховав та лікує нового недобараненого головного аятолу та забезпечує аятол розвідданими та бойовими засобами для нанесення уражень військам США?
показать весь комментарий
18.03.2026 09:49 Ответить
Не наважиться, бо у дружані ***** є ядерка
показать весь комментарий
18.03.2026 09:57 Ответить
таки так
а ще рудий дозволив ***** продавати кацапську нафту індії
наразі ***** продає індії urals за ціною 98,93 $ за баррель (найвища за всю історію ціна) та вже продав понад 30 млн. баррелів свого uralsa
справжні корєфани рудий та *****
де ж подівся той "наш слоняра"?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:28 Ответить
Не почне... Трампуша ще бздикливіший, ніж Путін... Обидва нападають лише на ті країни, які слабкі (або вважаються такими). Але Трамп спочатку, часом, "пробує воду", перед тим, як в неї лізти, а Путін "преться напролом"...
показать весь комментарий
18.03.2026 09:59 Ответить
Ніколи. Конгрес і Сенат не дозволять вдарити по ядерній державі. Це не якась Куба чи Венесуела. Навіть з Іраном будуть великі проблеми і на десятиріччя.
показать весь комментарий
18.03.2026 10:06 Ответить
Все до цього йде. Після того, як Трамп обкакається з ніг до голови по Ірану, Китай може вдарити по Тайваню.
показать весь комментарий
18.03.2026 10:04 Ответить
Заветам Феди Кострова верны.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:44 Ответить
Був вже один. Пісні співав, шашкою махав. У піжамі закінчив.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:45 Ответить
піжама у родого вже є і не одна - ***** їх йому на постійній основі підганяє
показать весь комментарий
18.03.2026 09:50 Ответить
ніщо не зупинить трампа, час котрого закінчується!

але ж, куба це виключно наземна операція і тотальна партизанська війна у відповідь.

- доні, доні проснись ти обісрася!
- а, я і не спав.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:47 Ответить
Трамп озвучує ,те що хоче,те що Рубіо планує, і трампону в вуха заливає,щоб він вважав себе най-най божеством. Рубіо єдиний в команді Трампа ,хитрий і розумний .
показать весь комментарий
18.03.2026 10:04 Ответить
Тому якщо робити імпічмент Трампу, то й Венсу заодно зразу треба! Бо Рубіо найтолковіший із трьох і найкраще до Європи ставиться...
показать весь комментарий
18.03.2026 10:12 Ответить
Яка в дупу партизанська війна? У них заворушення почалися через відключення світла. Зараз не 60-ті, більшості кубинців насрати на той соціалізм давно! У них там поголовно мрія влаштуватися на роботу в готель, де іноземці відпочивають, бо там баксами платять...
показать весь комментарий
18.03.2026 10:11 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2026 10:14 Ответить
Внизу написано майже як "не всеремось"
показать весь комментарий
18.03.2026 10:16 Ответить
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Куба, Хрущева давно уже нет,
Куба, пошла ты *****!
показать весь комментарий
18.03.2026 10:20 Ответить
І тут убогих соціалістів попердолило, без електрики на усій Кубі!!!
Маркса-члєніна, при лучіні ******, будуть у голос читати !!!???
Може їм це допоможе??
показать весь комментарий
18.03.2026 09:50 Ответить
Неочікувано дивний для мене коментар від вас на злочинні заяви схибленого божевільного трампа.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:59 Ответить
Ойвсьо. 😁
Флот Куби вийшов на бойові завдання на надувних мастрасах. Кукурузник відремонтують і ВПС теж прийме участь у нездоланому опорі.
показать весь комментарий
18.03.2026 09:50 Ответить
Від надувного матрасу до Морстького Малюка не так вже й далеко! Кацапи он теж хизувалися що в них є чєрнаморскій флот.
показать весь комментарий
18.03.2026 10:23 Ответить
Поздно, Пыпа уже папочки на своих "союзников" давно сдал. Хотел и с Украиной напасть на блок НАТО, а потом когда получит по рылу, половину США отдать, а половину себе в карман, спасти "хахлов" от "биндеро-пендосов"
показать весь комментарий
18.03.2026 09:52 Ответить
Мадуро теж такі прокльони Трампу посилав - і хоч Венесуела набагато більш жирніша ціль/нафта/ - ніхто за неї не вписався
показать весь комментарий
18.03.2026 09:56 Ответить
Куба повністю блокована, на грані колапсу ,Світла немає абсолютно ,палива не постачають ,ліків і їжі теж ,блокування Куби і не потрібно війни .
показать весь комментарий
18.03.2026 09:59 Ответить
Коммунизм это мэта 14 века где голожопых арабов тир1 размениваешь на чет внятное хотя бы с тир2, может технологии прокачают.
Вон Китай мечтает чтобы их всех вырезали почти под ноль, за одно можно и бабки их ******** и технологии налутать. Но никто не нападает на китай, а жрать юниты просят
показать весь комментарий
18.03.2026 10:05 Ответить
Ха-ха-ха,неудержимая кубинская ярость,в бой идут фиделевские комуняки устрашающе размахивая капиталом Маркса.
показать весь комментарий
18.03.2026 10:08 Ответить
Чому саме совкові старпери так ненавидять Кубу?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:10 Ответить
Куба реально країна-паразит. Десятиліттями СРСР купував у них цукор за ціною в 10 разів вищою за ринкову, Венесуела постачала нафту на халяву. А що власне роблять кубинці? Борються за право працювати на цукрових плантаціях та трахати багатих туристок та туристів? У них реально немає ні-чо-го крім цукрової тростини і тютюну. Цього недостатньо! Здавалося що могли б хоча б альтернативну енергетику розвивати, але ж ні... бо Венесуела. Зараз на Кубі повністю пропала електрика. Стало все. І хто ж горить бажанням утримувати цей паразитичний анклав? Ну он Рубіо має кубинське коріння. Кубинська громада у Флориді масово забезпечувала перемогу Трампа і він їм щось під вибори обіцяв, але дуже сумнівно що кубинські емігранти горять бажанням повернутися на Кубу...
показать весь комментарий
18.03.2026 10:12 Ответить
Куба, отдай наш хлеб,
Куба, забери свой сахар!
Нам надоел бородатый Фидель!
Куба, иди ты нах...р!

Із совєцької народної творчості))
показать весь комментарий
18.03.2026 10:15 Ответить
чубатий.
показать весь комментарий
18.03.2026 10:25 Ответить
 
 