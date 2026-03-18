Президент Кубы - Трампу: Любой агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением
Куба заявила о готовности защищаться в случае нападения со стороны США, угрозу которого высказал президент Дональд Трамп.
Об этом написал в соцсети Х президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает Цензор.НЕТ.
США давят на Кубу
"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного строя силой. И для этого используют возмутительный повод: жесткие ограничения ослабленной экономики, на которую они нападали и пытались изолировать более шести десятилетий", - отметил он.
По его словам, США планируют захватить Кубу, ее ресурсы и экономику, пытаясь давлением заставить страну капитулировать.
Решительное сопротивление
"Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа. Даже в худшем сценарии Куба уверена в одном: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", - подчеркнул президент.
Напомним, накануне Трамп заявил, что будет иметь честь захватить Кубу и сможет делать с ней все, что захочет.
Трамп о Кубе
- Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
- В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
- Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на"дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
але ж, куба це виключно наземна операція і тотальна партизанська війна у відповідь.
Куба, возьми свой сахар!
Куба, Хрущева давно уже нет,
Флот Куби вийшов на бойові завдання на надувних мастрасах. Кукурузник відремонтують і ВПС теж прийме участь у нездоланому опорі.
Куба, забери свой сахар!
Нам надоел бородатый Фидель!
Куба, иди ты нах...р!
Із совєцької народної творчості))