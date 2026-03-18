Президент Куби - Трампу: Будь-який агресор зіштовхнеться із нездоланним опором

Куба заявила про готовність захищатися у разі атаки зі сторони США, погрози якої висловив президент Дональд Трамп.

Про це написав у соцмережі Х президент Куби Мігель Діас-Канель, інформує Цензор.НЕТ.

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США тиснуть на Кубу

"США майже щодня публічно погрожують Кубі поваленням конституційного ладу силою. І для цього використовують обурливий привід: жорсткі обмеження ослабленої економіки, на яку вони нападали та намагалися ізолювати понад шість десятиліть", - зазначив він

За його словами, США планують захопити Кубу, її ресурси та економіку, намагаючись тиском змусити країну капітулювати.

Рішучий опір

"Тільки так можна пояснити запеклу економічну війну, яка застосовується як колективне покарання проти всього народу. Навіть у найгіршому сценарії Куба впевнена в одному: будь-який зовнішній агресор зіткнеться з нездоланним опором", - наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що матиме честь забрати Кубу і може зробити з нею все, що захоче.

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Трамп про Кубу

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.

Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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