Гавана готує військових через ризик війни з США
Куба заявила про підготовку до можливого військового сценарію на тлі загострення відносин зі США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра закордонних справ Куби Карлоса Фернандеса де Коссіо телеканалу NBC News.
За словами дипломата, кубинські військові перебувають у стані постійної готовності та відпрацьовують дії на випадок потенційної агресії. Він наголосив, що така підготовка є вимушеною відповіддю на ситуацію у світі та зростання напруженості у відносинах із Вашингтоном.
Куба готується до можливих загроз
Фернандес де Коссіо підкреслив, що влада країни не може ігнорувати ризики воєнного конфлікту. Водночас у Гавані не бачать об’єктивних причин для його виникнення та сподіваються на дипломатичне врегулювання.
"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливої військової агресії", - заявив Фернандес де Коссіо.
Він додав, що питання зміни політичного устрою Куби не обговорюється під час контактів зі США, адже це внутрішня справа суверенної держави.
Напруження через Венесуелу і санкції
Заяви кубинської сторони пролунали після дій США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро. Ця подія посилила напруження між Вашингтоном і Гаваною, яка традиційно підтримувала венесуельське керівництво.
Кубинська влада також звинувачує США у посиленні економічного тиску, зокрема через обмеження постачання нафти. За оцінками Гавани, це спричиняє регулярні перебої з електропостачанням. У березні в країні вже кілька разів фіксували масштабні відключення світла.
У Гавані вважають, що економічні обмеження не можуть тривати безкінечно і розглядають їх як елемент політичного тиску з боку Сполучених Штатів.
- Раніше Дональд Трамп заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.
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Куба поки що теж видихай
Бо конкретно застряг Трамп в Ірані
І не ясно коли буде край