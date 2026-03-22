Гавана готує військових через ризик війни з США

Куба заявила про підготовку до можливого військового сценарію на тлі загострення відносин зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра закордонних справ Куби Карлоса Фернандеса де Коссіо телеканалу NBC News.

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За словами дипломата, кубинські військові перебувають у стані постійної готовності та відпрацьовують дії на випадок потенційної агресії. Він наголосив, що така підготовка є вимушеною відповіддю на ситуацію у світі та зростання напруженості у відносинах із Вашингтоном.

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Куба готується до можливих загроз

Фернандес де Коссіо підкреслив, що влада країни не може ігнорувати ризики воєнного конфлікту. Водночас у Гавані не бачать об’єктивних причин для його виникнення та сподіваються на дипломатичне врегулювання.

"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливої військової агресії", - заявив Фернандес де Коссіо.

Він додав, що питання зміни політичного устрою Куби не обговорюється під час контактів зі США, адже це внутрішня справа суверенної держави.

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Напруження через Венесуелу і санкції

Заяви кубинської сторони пролунали після дій США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро. Ця подія посилила напруження між Вашингтоном і Гаваною, яка традиційно підтримувала венесуельське керівництво.

Кубинська влада також звинувачує США у посиленні економічного тиску, зокрема через обмеження постачання нафти. За оцінками Гавани, це спричиняє регулярні перебої з електропостачанням. У березні в країні вже кілька разів фіксували масштабні відключення світла.

У Гавані вважають, що економічні обмеження не можуть тривати безкінечно і розглядають їх як елемент політичного тиску з боку Сполучених Штатів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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