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Новини Трамп погрожує Кубі
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Гавана готує військових через ризик війни з США

куба

Куба заявила про підготовку до можливого військового сценарію на тлі загострення відносин зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра закордонних справ Куби Карлоса Фернандеса де Коссіо телеканалу NBC News.

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За словами дипломата, кубинські військові перебувають у стані постійної готовності та відпрацьовують дії на випадок потенційної агресії. Він наголосив, що така підготовка є вимушеною відповіддю на ситуацію у світі та зростання напруженості у відносинах із Вашингтоном.

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Куба готується до можливих загроз

Фернандес де Коссіо підкреслив, що влада країни не може ігнорувати ризики воєнного конфлікту. Водночас у Гавані не бачать об’єктивних причин для його виникнення та сподіваються на дипломатичне врегулювання.

"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливої військової агресії", - заявив Фернандес де Коссіо.

Він додав, що питання зміни політичного устрою Куби не обговорюється під час контактів зі США, адже це внутрішня справа суверенної держави.

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Напруження через Венесуелу і санкції

Заяви кубинської сторони пролунали після дій США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро. Ця подія посилила напруження між Вашингтоном і Гаваною, яка традиційно підтримувала венесуельське керівництво.

Кубинська влада також звинувачує США у посиленні економічного тиску, зокрема через обмеження постачання нафти. За оцінками Гавани, це спричиняє регулярні перебої з електропостачанням. У березні в країні вже кілька разів фіксували масштабні відключення світла.

У Гавані вважають, що економічні обмеження не можуть тривати безкінечно і розглядають їх як елемент політичного тиску з боку Сполучених Штатів.

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Топ коментарі
+9
рудий ідіот застряв в Ірані, і це надовго. Може так статися що Іран встоїть а Трумп - ні. Так що Кубі рано хвилюватися
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22.03.2026 18:51 Відповісти
+8
Зараз, з розвитком супутників спостереження на полярних орбітах, висотних дронів що 24 години онлайн та серверів Big Data з АІ, шанси партизан приблизно нульові. А якщо добавити інтернет з Голивудом і соцмережі с десятками тисяч біглих кубинців у Флориді то навіть відʼємні.
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22.03.2026 19:03 Відповісти
+6
Спи спокійно Канада й Гренландія
Куба поки що теж видихай
Бо конкретно застряг Трамп в Ірані
І не ясно коли буде край
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22.03.2026 19:09 Відповісти

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