Куба заявила про фальсифікацію даних США щодо "загрози російських дронів"

Куба заявила, що США фабрикують інформацію про "загрозу дронів", аби виправдати нові санкції та можливі військові дії проти країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Із відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес.

Що сталося

Напередодні видання Axios із посиланням на секретні розвіддані повідомило, що Куба нібито придбала понад 300 військових дронів у Росії та Ірану.

У публікації також стверджувалося, що Гавана нібито обговорює можливість атак на американську базу в Гуантанамо, військові кораблі США та авіабазу у Флориді.

Читайте: Трамп запровадив нові санкції проти Куби

Що заявили на Кубі

Глава МЗС Куби назвав ці дані "шахрайською справою" та заявив, що країна не прагне війни.

Водночас Родрігес наголосив, що Куба залишає за собою право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Reuters зазначає, що оприлюднена інформація може бути використана США як привід для посилення тиску на Кубу.

Також читайте: Гавана готує військових через ризик війни з США

Що відомо про напруження між країнами

Останнім часом відносини між США та Кубою загострюються.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Мін’юст США готує обвинувачення проти колишнього президента Куби Рауля Кастро через події 1996 року, коли були збиті два цивільні літаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Куба може стати наступною після Ірану