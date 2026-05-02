УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14965 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Куби
1 870 15

Трамп запровадив нові санкції проти Куби

США посилюють економічний тиск на Кубу: подробиці

Президент США Дональд Трамп 1 травня підписав указ про запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за репресії на Кубі та створення загроз національній безпеці та зовнішній політиці США.

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передбачає указ? 

В указі сказано, що "політика, практика та дії уряду Куби продовжують являти собою незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою перебуває за межами США".

"Ця політика, практика та дії не лише спрямовані на заподіяння шкоди США, а й суперечать моральним та політичним цінностям вільних та демократичних суспільств", - йдеться у документі.

Конкретні об’єкти санкцій в указі не називаються.

Водночас зазначається, що обмеження стосуються структур і представників уряду Куби, осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та тих, хто причетний до корупції, пов'язаної з кубинським режимом.

Також указом передбачається повне блокування будь-якого майна та активів у США для осіб, які, зокрема, працюють або працювали в енергетиці, оборонні, металургії, гірничодобувній галузі, фінансовому секторі чи сфері безпеки Куби.

Крім того, документ дозволяє Державному департаменту та Міністерству фінансів запроваджувати санкції проти іноземних банків та фінансових установ, якщо буде встановлено, що вони здійснювали або сприяли проведенню будь-яких фінансових операцій в інтересах осіб, які перебувають під санкціями.

Читайте також: Я матиму честь забрати Кубу, можу зробити з нею все, що захочу, - Трамп

Куба у фокусі уваги США 

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що питання Куби може знову опинитися у фокусі зовнішньої політики Вашингтона після завершення дій, пов’язаних з Іраном.

Читайте також: Після Ірану США можуть повернутися до питання Куби, - Трамп

Автор: 

Куба (108) санкції (13129) США (26438) Трамп Дональд (8785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
13 квітня четверо видатних американських психіатрів та професор Колумбійського університету Джеффрі Сакс надіслали республіканським і демократичним законодавцям лист із попередженням про те, що Дональд Трамп демонструє «те, що фахівці з судової психіатрії у десятках незалежних оцінок визначають як "темну тріаду" рис особистості: нарцисизм, макіавелізм і психопатію».
Нарцисизм у цьому поєднанні проявляється у грандіозному відчутті власної значущості та постійній потребі у захопленні ним.
Макіавелізм - у схильності до маніпуляцій і цинічного зневажання моралі задля утримання влади.
Психопатія - у відсутності емпатії, імпульсивності та нездатності відчувати каяття за деструктивні дії. «Ми не виносимо клінічний вердикт. Ми формулюємо зважене висновок, заснований на значному корпусі професійних думок і підкріплений послідовними, що накопичуються і не піддаються ігноруванню даними досліджень», - заявили автори листа.
показати весь коментар
02.05.2026 01:17 Відповісти
+5
Послухай, друже,ти все розклав по поличках, і я з тобою згоден на всі сто. Те, що Доня поводиться як, м'яко кажучи, людина ,,не зовсім з цього світу'', вже давно не секрет ні для профільних психіатрів з їхньою,,темною тріадою'', ні для звичайних людей десь під Києвом чи в самому Вашингтоні. Його нарцисизм і ця абсолютна відсутність емпатії вже просто лізуть з усіх щілин, і не треба бути професором Колумбійського університету, щоб побачити очевидне: людина явно ,,попливла''. Причому в одну сторону, а її дах вирішив, що йому в протилежну. Тепер вони існують у абсолютно різних реальностях і різних паралельних світах, і навіть не зідзвонюються… .....Але давай будемо реалістами і знімемо рожеві окуляри щодо того, що його хтось завтра візьме і зніме з посади. Попри всі ці гучні заяви про 25-ту поправку, американська система - це такий неповороткий бюрократичний монстр, що Доня досидить у своєму кріслі до останньої секунди терміну, навіть якщо його почнуть хапати прямі судоми і колики в прямому ефірі. Там усе настільки зацементовано, що простіше запустити ракету на Марс, ніж офіційно визнати президента недієздатним. Для цього потрібна згода і віцепрезидента, і купи міністрів, і - що найреальніша фантастика - двох третин Конгресу. Поки він приносить республіканцям рейтинги, вони будуть триматися за нього зубами, навіть якщо він навіть лдногодня і забуде своє власне ім'я і не згадає хто він такий. Історія США взагалі знає купу випадків, коли країною керували фактично ,,тіні''. Згадай Вудро Вільсона, який після інсульту був овочем, а справами крутила його дружина, чи хворого Рузвельта, чи Рейгана, у якого під кінець терміну Альцгеймер уже стукав у двері. Система завжди обирає ілюзію стабільності, а не правду. Тож, як би прикро це не звучало, ніхто цього дурика не скине до кінця його каденції. Ця бюрократична машина дотягне його до фінішу в будь-якому стані, бо для них визнати безумство лідера - це визнати слабкість усієї держави. Так що спостерігаємо за цим театром абсурду і далі, але дива не чекаємо, бо його, на жаль, не буде....
показати весь коментар
02.05.2026 01:52 Відповісти
+3
Трамп поводиться як «неврівноважений божевільний» - під цими словами Чака Шумера, лідера демократів у Сенаті, могли б підписатися ледь не всі його однопартійці.
На тлі наближення листопадових виборів до Конгресу демократи все активніше піднімають тему про наявні у 79-річного президента ментальні проблеми. В центрі дискусій - можливості задіяння 25-ї поправки до Конституції США, де прописані дії на випадок недієздатності глави держави.

Така риторика звучала з уст демократів і раніше, але тепер сумніви в адекватності президента також стали висловлювати й деякі прихильники Республіканської партії.
показати весь коментар
02.05.2026 01:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп поводиться як «неврівноважений божевільний» - під цими словами Чака Шумера, лідера демократів у Сенаті, могли б підписатися ледь не всі його однопартійці.
На тлі наближення листопадових виборів до Конгресу демократи все активніше піднімають тему про наявні у 79-річного президента ментальні проблеми. В центрі дискусій - можливості задіяння 25-ї поправки до Конституції США, де прописані дії на випадок недієздатності глави держави.

Така риторика звучала з уст демократів і раніше, але тепер сумніви в адекватності президента також стали висловлювати й деякі прихильники Республіканської партії.
показати весь коментар
02.05.2026 01:15 Відповісти
13 квітня четверо видатних американських психіатрів та професор Колумбійського університету Джеффрі Сакс надіслали республіканським і демократичним законодавцям лист із попередженням про те, що Дональд Трамп демонструє «те, що фахівці з судової психіатрії у десятках незалежних оцінок визначають як "темну тріаду" рис особистості: нарцисизм, макіавелізм і психопатію».
Нарцисизм у цьому поєднанні проявляється у грандіозному відчутті власної значущості та постійній потребі у захопленні ним.
Макіавелізм - у схильності до маніпуляцій і цинічного зневажання моралі задля утримання влади.
Психопатія - у відсутності емпатії, імпульсивності та нездатності відчувати каяття за деструктивні дії. «Ми не виносимо клінічний вердикт. Ми формулюємо зважене висновок, заснований на значному корпусі професійних думок і підкріплений послідовними, що накопичуються і не піддаються ігноруванню даними досліджень», - заявили автори листа.
показати весь коментар
02.05.2026 01:17 Відповісти
Послухай, друже,ти все розклав по поличках, і я з тобою згоден на всі сто. Те, що Доня поводиться як, м'яко кажучи, людина ,,не зовсім з цього світу'', вже давно не секрет ні для профільних психіатрів з їхньою,,темною тріадою'', ні для звичайних людей десь під Києвом чи в самому Вашингтоні. Його нарцисизм і ця абсолютна відсутність емпатії вже просто лізуть з усіх щілин, і не треба бути професором Колумбійського університету, щоб побачити очевидне: людина явно ,,попливла''. Причому в одну сторону, а її дах вирішив, що йому в протилежну. Тепер вони існують у абсолютно різних реальностях і різних паралельних світах, і навіть не зідзвонюються… .....Але давай будемо реалістами і знімемо рожеві окуляри щодо того, що його хтось завтра візьме і зніме з посади. Попри всі ці гучні заяви про 25-ту поправку, американська система - це такий неповороткий бюрократичний монстр, що Доня досидить у своєму кріслі до останньої секунди терміну, навіть якщо його почнуть хапати прямі судоми і колики в прямому ефірі. Там усе настільки зацементовано, що простіше запустити ракету на Марс, ніж офіційно визнати президента недієздатним. Для цього потрібна згода і віцепрезидента, і купи міністрів, і - що найреальніша фантастика - двох третин Конгресу. Поки він приносить республіканцям рейтинги, вони будуть триматися за нього зубами, навіть якщо він навіть лдногодня і забуде своє власне ім'я і не згадає хто він такий. Історія США взагалі знає купу випадків, коли країною керували фактично ,,тіні''. Згадай Вудро Вільсона, який після інсульту був овочем, а справами крутила його дружина, чи хворого Рузвельта, чи Рейгана, у якого під кінець терміну Альцгеймер уже стукав у двері. Система завжди обирає ілюзію стабільності, а не правду. Тож, як би прикро це не звучало, ніхто цього дурика не скине до кінця його каденції. Ця бюрократична машина дотягне його до фінішу в будь-якому стані, бо для них визнати безумство лідера - це визнати слабкість усієї держави. Так що спостерігаємо за цим театром абсурду і далі, але дива не чекаємо, бо його, на жаль, не буде....
показати весь коментар
02.05.2026 01:52 Відповісти
Удари Ірану вивели з ладу щонайменше 16 американських баз на Близькому Сході - CNN.

Це значна частина інфраструктури США в регіоні.

За даними телеканалу, центр управління авіацією на базі Ель-Удейд, який контролює повітряний простір 21 країни, зазнав двох ударів.
показати весь коментар
02.05.2026 01:32 Відповісти
Війна з Іраном «завершена» після 60 днів - заявив Трамп - Politico.

Трамп повідомив Конгресу, що війна з Іраном завершилась. Водночас у регіоні все ще залишають американські збройні сили. Відповідний лист Трамп надіслав (в останній день терміну, коли Конгрес мав схвалити продовження війни.

Відповідно до американського законодавства, Конгрес США повинен дозволити застосування військової сили протягом 60 днів з моменту початку конфлікту, а в інакшому разі бойові дії мають припинити.
показати весь коментар
02.05.2026 01:34 Відповісти
Війна з Іраном завершилась і у Трампа тепер є 60 днів, щоб захопити Кубу.
І так по кругу до наступних виборів.
показати весь коментар
02.05.2026 01:41 Відповісти
Санкціями він буде воювати. Здувся дебіл. Це був останній видих гаспадіна ПеЖе
показати весь коментар
02.05.2026 01:44 Відповісти
До речі, його ж там на шнобєлівку висунули. Тим більше не буде воювати.
показати весь коментар
02.05.2026 01:47 Відповісти
Нарешті завершив 10 з половиною воєн!
показати весь коментар
02.05.2026 09:36 Відповісти
Довпойоп, ніколи не зрозуміє, шо він - довпойоп, тому - шо він довпойоп))
показати весь коментар
02.05.2026 08:03 Відповісти
А "санкції" це як?? Заборонити їсти банани урядовцям?? Круто! Яке життя без бананів ....на Кубі...жесть,крах мрій та життя можновладців.....на картоплі не протягнуть
показати весь коментар
02.05.2026 09:27 Відповісти
Заборонить їм курити кубинські сигари.
показати весь коментар
02.05.2026 12:39 Відповісти
Цей аляушний гадає що на Кубі досі керує Фідель..
показати весь коментар
02.05.2026 11:37 Відповісти
Мабуть глисти спати не дають, от і скрегоче зубами на всі околиці.
показати весь коментар
02.05.2026 14:55 Відповісти
 
 