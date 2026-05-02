Трамп запровадив нові санкції проти Куби

Президент США Дональд Трамп 1 травня підписав указ про запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за репресії на Кубі та створення загроз національній безпеці та зовнішній політиці США.

Що передбачає указ?

В указі сказано, що "політика, практика та дії уряду Куби продовжують являти собою незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою перебуває за межами США".

"Ця політика, практика та дії не лише спрямовані на заподіяння шкоди США, а й суперечать моральним та політичним цінностям вільних та демократичних суспільств", - йдеться у документі.

Конкретні об’єкти санкцій в указі не називаються.

Водночас зазначається, що обмеження стосуються структур і представників уряду Куби, осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та тих, хто причетний до корупції, пов'язаної з кубинським режимом.

Також указом передбачається повне блокування будь-якого майна та активів у США для осіб, які, зокрема, працюють або працювали в енергетиці, оборонні, металургії, гірничодобувній галузі, фінансовому секторі чи сфері безпеки Куби.

Крім того, документ дозволяє Державному департаменту та Міністерству фінансів запроваджувати санкції проти іноземних банків та фінансових установ, якщо буде встановлено, що вони здійснювали або сприяли проведенню будь-яких фінансових операцій в інтересах осіб, які перебувають під санкціями.

Куба у фокусі уваги США

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що питання Куби може знову опинитися у фокусі зовнішньої політики Вашингтона після завершення дій, пов’язаних з Іраном.

