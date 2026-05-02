Трамп ввел новые санкции против Кубы

США усиливают экономическое давление на Кубу: подробности

1 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, ответственных за репрессии на Кубе и создание угроз национальной безопасности и внешней политике США.

Что предусматривает указ? 

В указе говорится, что "политика, практика и действия правительства Кубы продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, источник которой полностью или в значительной степени находится за пределами США".

"Эта политика, практика и действия не только направлены на нанесение ущерба США, но и противоречат моральным и политическим ценностям свободных и демократических обществ", — говорится в документе.

Конкретные объекты санкций в указе не называются.

В то же время отмечается, что ограничения касаются структур и представителей правительства Кубы, лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и тех, кто причастен к коррупции, связанной с кубинским режимом.

Также указом предусматривается полная блокировка любого имущества и активов в США для лиц, которые, в частности, работают или работали в энергетике, оборонной, металлургической, горнодобывающей отраслях, финансовом секторе или сфере безопасности Кубы.

Кроме того, документ позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов вводить санкции против иностранных банков и финансовых учреждений, если будет установлено, что они осуществляли или содействовали проведению каких-либо финансовых операций в интересах лиц, находящихся под санкциями.

Куба в центре внимания США 

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Кубы может вновь оказаться в центре внимания внешней политики Вашингтона после завершения действий, связанных с Ираном.

+5
13 квітня четверо видатних американських психіатрів та професор Колумбійського університету Джеффрі Сакс надіслали республіканським і демократичним законодавцям лист із попередженням про те, що Дональд Трамп демонструє «те, що фахівці з судової психіатрії у десятках незалежних оцінок визначають як "темну тріаду" рис особистості: нарцисизм, макіавелізм і психопатію».
Нарцисизм у цьому поєднанні проявляється у грандіозному відчутті власної значущості та постійній потребі у захопленні ним.
Макіавелізм - у схильності до маніпуляцій і цинічного зневажання моралі задля утримання влади.
Психопатія - у відсутності емпатії, імпульсивності та нездатності відчувати каяття за деструктивні дії. «Ми не виносимо клінічний вердикт. Ми формулюємо зважене висновок, заснований на значному корпусі професійних думок і підкріплений послідовними, що накопичуються і не піддаються ігноруванню даними досліджень», - заявили автори листа.
02.05.2026 01:17
+5
Послухай, друже,ти все розклав по поличках, і я з тобою згоден на всі сто. Те, що Доня поводиться як, м'яко кажучи, людина ,,не зовсім з цього світу'', вже давно не секрет ні для профільних психіатрів з їхньою,,темною тріадою'', ні для звичайних людей десь під Києвом чи в самому Вашингтоні. Його нарцисизм і ця абсолютна відсутність емпатії вже просто лізуть з усіх щілин, і не треба бути професором Колумбійського університету, щоб побачити очевидне: людина явно ,,попливла''. Причому в одну сторону, а її дах вирішив, що йому в протилежну. Тепер вони існують у абсолютно різних реальностях і різних паралельних світах, і навіть не зідзвонюються… .....Але давай будемо реалістами і знімемо рожеві окуляри щодо того, що його хтось завтра візьме і зніме з посади. Попри всі ці гучні заяви про 25-ту поправку, американська система - це такий неповороткий бюрократичний монстр, що Доня досидить у своєму кріслі до останньої секунди терміну, навіть якщо його почнуть хапати прямі судоми і колики в прямому ефірі. Там усе настільки зацементовано, що простіше запустити ракету на Марс, ніж офіційно визнати президента недієздатним. Для цього потрібна згода і віцепрезидента, і купи міністрів, і - що найреальніша фантастика - двох третин Конгресу. Поки він приносить республіканцям рейтинги, вони будуть триматися за нього зубами, навіть якщо він навіть лдногодня і забуде своє власне ім'я і не згадає хто він такий. Історія США взагалі знає купу випадків, коли країною керували фактично ,,тіні''. Згадай Вудро Вільсона, який після інсульту був овочем, а справами крутила його дружина, чи хворого Рузвельта, чи Рейгана, у якого під кінець терміну Альцгеймер уже стукав у двері. Система завжди обирає ілюзію стабільності, а не правду. Тож, як би прикро це не звучало, ніхто цього дурика не скине до кінця його каденції. Ця бюрократична машина дотягне його до фінішу в будь-якому стані, бо для них визнати безумство лідера - це визнати слабкість усієї держави. Так що спостерігаємо за цим театром абсурду і далі, але дива не чекаємо, бо його, на жаль, не буде....
02.05.2026 01:52
+3
Трамп поводиться як «неврівноважений божевільний» - під цими словами Чака Шумера, лідера демократів у Сенаті, могли б підписатися ледь не всі його однопартійці.
На тлі наближення листопадових виборів до Конгресу демократи все активніше піднімають тему про наявні у 79-річного президента ментальні проблеми. В центрі дискусій - можливості задіяння 25-ї поправки до Конституції США, де прописані дії на випадок недієздатності глави держави.

Така риторика звучала з уст демократів і раніше, але тепер сумніви в адекватності президента також стали висловлювати й деякі прихильники Республіканської партії.
02.05.2026 01:15
Удари Ірану вивели з ладу щонайменше 16 американських баз на Близькому Сході - CNN.

Це значна частина інфраструктури США в регіоні.

За даними телеканалу, центр управління авіацією на базі Ель-Удейд, який контролює повітряний простір 21 країни, зазнав двох ударів.
02.05.2026 01:32
Війна з Іраном «завершена» після 60 днів - заявив Трамп - Politico.

Трамп повідомив Конгресу, що війна з Іраном завершилась. Водночас у регіоні все ще залишають американські збройні сили. Відповідний лист Трамп надіслав (в останній день терміну, коли Конгрес мав схвалити продовження війни.

Відповідно до американського законодавства, Конгрес США повинен дозволити застосування військової сили протягом 60 днів з моменту початку конфлікту, а в інакшому разі бойові дії мають припинити.
02.05.2026 01:34
Війна з Іраном завершилась і у Трампа тепер є 60 днів, щоб захопити Кубу.
І так по кругу до наступних виборів.
02.05.2026 01:41
Санкціями він буде воювати. Здувся дебіл. Це був останній видих гаспадіна ПеЖе
02.05.2026 01:44
До речі, його ж там на шнобєлівку висунули. Тим більше не буде воювати.
02.05.2026 01:47
Нарешті завершив 10 з половиною воєн!
02.05.2026 09:36
Довпойоп, ніколи не зрозуміє, шо він - довпойоп, тому - шо він довпойоп))
02.05.2026 08:03
А "санкції" це як?? Заборонити їсти банани урядовцям?? Круто! Яке життя без бананів ....на Кубі...жесть,крах мрій та життя можновладців.....на картоплі не протягнуть
02.05.2026 09:27
Заборонить їм курити кубинські сигари.
02.05.2026 12:39
Цей аляушний гадає що на Кубі досі керує Фідель..
02.05.2026 11:37
Мабуть глисти спати не дають, от і скрегоче зубами на всі околиці.
02.05.2026 14:55
 
 