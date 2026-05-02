Трамп ввел новые санкции против Кубы
1 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, ответственных за репрессии на Кубе и создание угроз национальной безопасности и внешней политике США.
Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает указ?
В указе говорится, что "политика, практика и действия правительства Кубы продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, источник которой полностью или в значительной степени находится за пределами США".
"Эта политика, практика и действия не только направлены на нанесение ущерба США, но и противоречат моральным и политическим ценностям свободных и демократических обществ", — говорится в документе.
Конкретные объекты санкций в указе не называются.
В то же время отмечается, что ограничения касаются структур и представителей правительства Кубы, лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и тех, кто причастен к коррупции, связанной с кубинским режимом.
Также указом предусматривается полная блокировка любого имущества и активов в США для лиц, которые, в частности, работают или работали в энергетике, оборонной, металлургической, горнодобывающей отраслях, финансовом секторе или сфере безопасности Кубы.
Кроме того, документ позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов вводить санкции против иностранных банков и финансовых учреждений, если будет установлено, что они осуществляли или содействовали проведению каких-либо финансовых операций в интересах лиц, находящихся под санкциями.
Куба в центре внимания США
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Кубы может вновь оказаться в центре внимания внешней политики Вашингтона после завершения действий, связанных с Ираном.
