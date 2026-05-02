Трамп ввел новые санкции против Кубы

1 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, ответственных за репрессии на Кубе и создание угроз национальной безопасности и внешней политике США.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Что предусматривает указ?

В указе говорится, что "политика, практика и действия правительства Кубы продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, источник которой полностью или в значительной степени находится за пределами США".

"Эта политика, практика и действия не только направлены на нанесение ущерба США, но и противоречат моральным и политическим ценностям свободных и демократических обществ", — говорится в документе.

Конкретные объекты санкций в указе не называются.

В то же время отмечается, что ограничения касаются структур и представителей правительства Кубы, лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и тех, кто причастен к коррупции, связанной с кубинским режимом.

Также указом предусматривается полная блокировка любого имущества и активов в США для лиц, которые, в частности, работают или работали в энергетике, оборонной, металлургической, горнодобывающей отраслях, финансовом секторе или сфере безопасности Кубы.

Кроме того, документ позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов вводить санкции против иностранных банков и финансовых учреждений, если будет установлено, что они осуществляли или содействовали проведению каких-либо финансовых операций в интересах лиц, находящихся под санкциями.

Куба в центре внимания США

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Кубы может вновь оказаться в центре внимания внешней политики Вашингтона после завершения действий, связанных с Ираном.

