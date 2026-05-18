Війна США та Ізраїлю з Іраном уже коштувала світовому бізнесу $25 мільярдів, – Reuters

Американо-ізраїльська війна з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, вже завдала світовим компаніям збитків щонайменше на 25 мільярдів доларів, і ця фінансова руйнівна сума стрімко продовжує зростати.

Про це свідчать результати масштабного аналізу агентства Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нафтовий шок та блокада логістики

Головним тригером економічної кризи стала організована Іраном блокада Ормузької протоки. Це перекрило життєво важливі торговельні шляхи й підкинуло ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель — показник зріс на понад 50% порівняно з довоєнним періодом. Як наслідок, у світі зафіксовано гострий дефіцит та здорожчання хімічної сировини, добрив, алюмінію, гелію та поліетилену.

За даними опитування, понад 279 міжнародних корпорацій змушені вдаватися до екстрених захисних заходів: підвищувати кінцеві ціни, урізати обсяги виробництва, заморожувати виплату дивідендів, відправляти персонал у вимушені відпустки та вводити паливні надбавки.

Хто постраждав найбільше:

Авіакомпанії: зазнали найсильнішого удару, втративши майже 15 мільярдів доларів через дворазове подорожчання авіаційного палива.

Автопром та ритейл: японський гігант Toyota офіційно попередив про ймовірні збитки у розмірі 4,3 млрд доларів, а корпорація P&G оцінює чисті втрати прибутку в 1 мільярд доларів. Німецький виробник шин Continental прогнозує щонайменше 117 мільйонів доларів збитків за другий квартал.

Сектор фаст-фуду: корпорація "Макдональдс" заявила про серйозні збої в ланцюгах постачання. За словами генерального директора компанії Кріса Кемпчинського, стрімке зростання цін на бензин б'є по гаманцях споживачів із низьким рівнем доходу, що знижує загальний попит.

Найбільше від наслідків ближсхідної війни потерпає бізнес у Великій Британії, Європі та Азії через свою критичну залежність від енергоносіїв з Близького Сходу.

Експерти констатують, що цей конфлікт став черговим важким ударом для глобального ринку після пандемії COVID-19, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та торговельних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

На тлі відсутності перспектив швидкого мирного врегулювання, Міжнародне енергетичне агентство вже прогнозує скорочення світових запасів нафти та поглиблення найгіршої нафтової кризи в історії.

