Війна США та Ізраїлю з Іраном уже коштувала світовому бізнесу $25 мільярдів, – Reuters

Cвітова економіка зазнає мільярдних збитків

Американо-ізраїльська війна з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, вже завдала світовим компаніям збитків щонайменше на 25 мільярдів доларів, і ця фінансова руйнівна сума стрімко продовжує зростати.

Про це свідчать результати масштабного аналізу агентства Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нафтовий шок та блокада логістики

Головним тригером економічної кризи стала організована Іраном блокада Ормузької протоки. Це перекрило життєво важливі торговельні шляхи й підкинуло ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель — показник зріс на понад 50% порівняно з довоєнним періодом. Як наслідок, у світі зафіксовано гострий дефіцит та здорожчання хімічної сировини, добрив, алюмінію, гелію та поліетилену.

За даними опитування, понад 279 міжнародних корпорацій змушені вдаватися до екстрених захисних заходів: підвищувати кінцеві ціни, урізати обсяги виробництва, заморожувати виплату дивідендів, відправляти персонал у вимушені відпустки та вводити паливні надбавки.

Хто постраждав найбільше:

  • Авіакомпанії: зазнали найсильнішого удару, втративши майже 15 мільярдів доларів через дворазове подорожчання авіаційного палива.

  • Автопром та ритейл: японський гігант Toyota офіційно попередив про ймовірні збитки у розмірі 4,3 млрд доларів, а корпорація P&G оцінює чисті втрати прибутку в 1 мільярд доларів. Німецький виробник шин Continental прогнозує щонайменше 117 мільйонів доларів збитків за другий квартал.

  • Сектор фаст-фуду: корпорація "Макдональдс" заявила про серйозні збої в ланцюгах постачання. За словами генерального директора компанії Кріса Кемпчинського, стрімке зростання цін на бензин б'є по гаманцях споживачів із низьким рівнем доходу, що знижує загальний попит.

Найбільше від наслідків ближсхідної війни потерпає бізнес у Великій Британії, Європі та Азії через свою критичну залежність від енергоносіїв з Близького Сходу.

Експерти констатують, що цей конфлікт став черговим важким ударом для глобального ринку після пандемії COVID-19, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та торговельних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

На тлі відсутності перспектив швидкого мирного врегулювання, Міжнародне енергетичне агентство вже прогнозує скорочення світових запасів нафти та поглиблення найгіршої нафтової кризи в історії.

ісраєль це ворожа країна для українців,брат близнюк підороссії
18.05.2026 13:00 Відповісти
семіти прибарахлілісь )

всьо ..я вже заробив на 8 років ?
18.05.2026 13:05 Відповісти
Нікалай, краще помовч - не лажайся. Читай західну пресу, гуглтранслейтер працює гарно.
18.05.2026 13:24 Відповісти
але ж хтось і зайву чоколадку поклав у карман. жодного року без глобальних потрясінь... хтось намагається перезавантажити планету, по дорозі загнавши звичайних людей у ще більш затягнуті клещі...
18.05.2026 12:56 Відповісти
Та більше.Я тільки на 200 доларів більше витратив на паливо,не кажучи вже про подорожчання всього що тільки можна
18.05.2026 14:01 Відповісти
Потрібно було віддати Ірану той Ізраїль і все, не було б війни і світова економіка не постраждала. Чи я не правий?
18.05.2026 12:56 Відповісти
А що, Іран вторгся в Ізраїль?
18.05.2026 12:59 Відповісти
Так і Ізраїль не вторгся в Іран. Ну побомбив у відповідь, звичайна річ для їх відносин.
Але складається враження наче протоку перекриває Ізраїль, а не Іран.
Як то кажуть - якщо в крані нема нафти, значить випили ...
18.05.2026 13:35 Відповісти
Протоку перекрив Іран, бо у війні проти країн, які значно сильніші за нього, він змушений використовувати асиметричні методи боротьби. Те саме повинна була робити Україна. Бити по кацапським портам і танкерам кожного дня. Але українці вирішили грати за правилами. Ну, тоді гарантовано отримають свою премію Дарвіна.
18.05.2026 16:26 Відповісти
Так Північний потік бомбанули одразу. По портам нам бити не було чим, та нам забороняв захід. Коли з'явилось чим й Тако прибрав американський важіль впливу зупинивши допомогу одразу й почали бити.
Це все не є тотожним, бо Іран б'є по усім, а не тільки по США.
Зі схожого є - бомбанути ще Турецький потік або АЕС. Але тоді ЕС відріже фінансування й ми таки отримаємо премію Дарвіна.
18.05.2026 16:56 Відповісти
Кроте,по твоїй логіці Україну треба було віддати кацапам,і все,не було б війни!
18.05.2026 14:03 Відповісти
ісраєль це ворожа країна для українців,брат близнюк підороссії
18.05.2026 13:00 Відповісти
А Іран б..я дружня? Це ж Ізраїль парашці шахеди, ракети, снаряди давав? А давайте ще війну США, Ізраїлю об'явим за нашого друга.
18.05.2026 13:22 Відповісти
Обоє-рябоє. Ізраїль надав парашці "ланцет". Ну і приторговує вкраденим у нас зерном( а може і не тільки зерном....)
18.05.2026 19:10 Відповісти
Не Ланцет, а Форпост, й це було ще до 14. А деякі країни ЄС продовжували продавати озброєння до 22 й тоді не одразу зупинились. Крадене зерно закуповує практично уся Африка, Єгипет та Туреччина. Й це в продовжується попри багаторазові обіцянки їх посадовців цього не робити. Ердоган взагалі наживається найбільше - торгівля газом, нафтою, допомога в обході санкцій та ін. Коротше рябих повний ООН за деяким виключенням. Там країни Балтії, бо їх існування залежать від збереження України та чомусь Данія - у графіку допомога Україні одна з перших, закупівля рос енергоносіїв одна з останніх. Треба буде мабуть відсипати їй дронів на захист Гренландії
18.05.2026 21:05 Відповісти
18.05.2026 13:05 Відповісти
Za podibnyj humor ja zablokowanyj. Pyshu z plansheta rodychky, jaka skoro znowu Bude za kordonom. Ukrainskoi klawiatury ne maje,- ne potribna.
18.05.2026 14:05 Відповісти
А скільки втратив світовий бізнес від т.зв. суверенітету Ірану, відношення Ірану до сусідів, і все інше "чисто иранское"
18.05.2026 13:13 Відповісти
18.05.2026 13:24 Відповісти
Oresta Bartka! Викладайте свою точку зору, а не нападайте на коментаторів - ви не на мітингу, чи на стадіонів серед фанатів, не переходьте на ти, не захоплюйтеся обгавкуванням

Так скільки втратила цивілізація людей, матеріальних, духовних цінностей від тої "оригінальної, суверенної політики" Ірану, після тої ісламської революції в Ірані - встановлення ісламської теократії на чолі з аятолою Хомейні.
18.05.2026 14:30 Відповісти
На Ірані цивілізація втратила набагато менше, ніж після наслідків революції 1917-го року на болотах. Все ж дається в порівнянні.
"Намйок" зрозумів?
18.05.2026 15:51 Відповісти
Комусь може і "капєйкі". Тільки не треба з мого карману їх витягувати.
18.05.2026 19:11 Відповісти
 
 