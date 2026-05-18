Поражен противодиверсионный катер РФ в Каспийске, пункты управления БПЛА и другие объекты врага, - Генштаб
17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен противодиверсионный катер
В частности, как отмечается, поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.
Другие поражения
- Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Раздольного и Шевченко в Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.
- Кроме того, украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области, а также в Ольгино Херсонской области.
Подтверждение предыдущих поражений
- По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий подтверждено, что 17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области.
- Также подтверждено, что 16 мая 2026 года в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200
- Кроме того, подтверждено, что 16 мая 2026 года была поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ).
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.05.2026 13:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий18.05.2026 13:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль