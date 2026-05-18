Поражен противодиверсионный катер РФ в Каспийске, пункты управления БПЛА и другие объекты врага, - Генштаб

17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражен противодиверсионный катер

В частности, как отмечается, поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

Другие поражения

Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Раздольного и Шевченко в Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области, а также в Ольгино Херсонской области.

Подтверждение предыдущих поражений

По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий подтверждено, что 17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области.

Также подтверждено, что 16 мая 2026 года в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200

Кроме того, подтверждено, что 16 мая 2026 года была поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.